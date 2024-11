"Mehr geredet habe als in vier Jahren bei Sporting": Ruben Amorim will bei Manchester United neue Prioritäten setzen

Manchester United zahlte elf Millionen Euro für Ruben Amorim

Amorim arbeitete vier Jahre lang erfolgreich bei Sporting CP und empfahl sich damit für Nachfolge des vor wenigen Wochen entlassenen Erik ten Hag in Manchester. Die Red Devils zahlten für den 39-Jährigen eine Ablöse von elf Millionen Euro und statteten ihn mit einem bis 2027 gültigen Vertrag aus.

Amorim erwischte zwar gegen Ipswich einen Traumstart in seine Amtszeit, als Marcus Rashford bereits nach weniger als zwei Minuten den Führungstreffer markierte, jedoch sprang am Ende nur eine Punkteteilung heraus. Omari Hutchinson erzielte kurz vor der Pause das Tor zum 1:1-Endstand.

Auf Amorim warten nun seine ersten beiden Heimspiele als United-Trainer. Am Donnerstag heißt der Gegner in der Europa League Bodö/Glimt, ehe am Samstag der FC Everton ins Old Trafford kommt.