"Habe ich noch nie gesehen": Timo Werner sorgt in England für Begeisterung

Wie meist in dieser Saison kam der 28-jährige Stürmer auch am Samstag gegen City erst spät ins Spiel. Nach seiner Einwechslung beim Stand von 3:0 in Minute 89 hatte Werner aber noch genug Zeit für einen Assist. Auf der linken Seite lief er dem eigentlich für seine Schnelligkeit bekannten Kyle Walker davon und legte den Ball dann in die Mitte, wo Brennan Johnson zum abschließenden 4:0 vollendete.

"Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so an Kyle Walker vorbeigelaufen ist. Timo Werner hat den Turbo eingeschaltet", lobte BBC-Experte Paul Robinson, ein ehemaliger englischer Nationalkeeper. Für Werner war der Assist ein kleines Ausrufezeichen in schwierigen Zeiten.