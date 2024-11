22 Fehlpässe in einem Spiel und ein verlorener Stammplatz: Chelseas Rekordtransfer entwickelt sich zum Sorgenkind

© getty

Die Last der Ablöse und der hohen Erwartungen

Generell liegt es in einem hochkarätig besetztem Kader wie jenem Chelseas in der Natur der Sache, dass auch namhafte Spieler mal draußen bleiben müssen. Trifft es aber einen Weltmeister, der teurer als jeder andere Akteur des Klubs war, ist es schon ein spezielles Thema.

Maresca hat bereits erklärt, dass er glaubt, dass sowohl Fernández als auch Caicedo unter der Last der horrenden Ablösesummen leiden, die Chelsea einst für ihre Dienste gezahlt hat. "Der Preis darf kein Problem für sie sein. Das ist etwas, an dem die Spieler nichts ändern können", sagte der Italiener kürzlich. "Manchmal fühlen sich die Spieler unter Druck gesetzt, weil der Verein zu viel zahlt, aber das ist ein großes Problem und eine Last auf den Schultern, die den Spielern nicht hilft."

Da ist sicherlich etwas Wahres dran. Fernández kam nach der WM in Katar unter besonderen Umständen zu Chelsea. Die Blues wollten ihn unbedingt, bei Benfica streikte er und die hohe Ausstiegsklausel in seinem Vertrag in Lissabon führte am Ende zu dem teuren Transfer mit der Brechstange. Es war und ist unwahrscheinlich, dass Fernández die 121 Millionen Euro auf dem Rasen jemals wirklich wert sein wird.