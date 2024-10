Erik ten Hag vor dem Aus? Italienischer Top-Trainer verweigerte offenbar Blitz-Übernahme bei Manchester United

United steckt unter Trainer Erik ten Hag in der Krise. In der Premier League liegen die Red Devils nur auf Platz 13. Zuletzt setzte es vier sieglose Pflichtspiele hintereinander. Am vergangenen Sonntag verlor United 0:3 gegen Tottenham Hotspur. Am Donnerstag folgte ein 3:3 in der Europa League gegen den FC Porto.

Dem Bericht zufolge habe der Kontakt zwischen United und Inzaghi aber noch vor dem Porto-Spiel stattgefunden. Der 48-jährige Italiener hätte in der nun anstehenden Länderspielphase übernehmen sollen. Er soll aber einen Verbleib bei Inter Mailand präferieren, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. In der vergangenen Saison führte Inzaghi Inter zum Scudetto, aktuell rangiert seine Mannschaft auf Platz vier der Serie A.

Ten Hags United trifft am Sonntag auf Aston Villa. Laut The Athletic soll am Dienstag ein Treffen der Klub-Führung stattfinden unter anderem mit Sir Jim Ratcliffe und Sir Dave Brailsford von Eigentümer INEOS, Sportdirektor Dan Ashworth sowie Vize-Präsident Joel Glazer.