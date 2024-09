Das übertrifft weltweit kein Klub! Fabian Hürzelers spektakulärer Start bei Brighton & Hove Albion

© getty

Fabian Hürzelers Traumstart bei Brighton & Hove Albion

Als es im Sommer de Zerbis Nachfolge zu regeln galt, blickte Bloom selbstverständlich wieder auf seine Datenbank. Und die empfahl ihm einen 31-jährigen Deutschen namens Fabian Hürzeler, der gerade mit dem FC St. Pauli als Zweitligameister in die Bundesliga aufgestiegen war. "Tony Bloom scoutet Trainer genauso wie seine Spieler. Klar mit einem Algorithmus, klar datenbasiert", berichtete Hürzeler neulich der FAZ. "Wie er mir gesagt hat, waren meine Daten unfassbar gut, das konnte er fast nicht glauben."

Worauf genau Bloom achtet, verriet Hürzeler nicht. Er machte ihn jedoch zum jüngsten Trainer der Premier-League-Geschichte und sollte es bisher nicht bereuen. Nach drei Spieltagen ist Brighton ungeschlagen und rangiert mit sieben Punkten auf Platz drei hinter den beiden verlustpunktfreien Spitzenreitern Manchester City und FC Liverpool. Im Umfeld herrscht große Euphorie. Als Brighton zwischenzeitlich die Blitztabelle anführte, sangen die Fans: "We are top of the League!"

Neben Citys Pep Guardiola, Arsenals Mikel Arteta und Liverpools Arne Slot ist Hürzeler einer von vier Nominierten zur Wahl des Premier-League-Trainers des Monats August. "Ich bin überrascht, wie schnell und wie gut er sich eingelebt hat", lobte Bloom seine neueste Trainer-Errungenschaft. "Ich freue mich sehr für ihn und für die Mannschaft und darauf, was wir erreichen können, nicht nur in dieser Saison, sondern auch darüber hinaus."