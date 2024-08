Das fehlende Puzzleteil: Warum Ilkay Gündogans Rückkehr für Pep Guardiola und Manchester City so wichtig ist

© getty

Ilkay Gündogan: Immer noch ein Weltklasse-Spieler

Und das aus sehr gutem Grund. Ilkay Gündogan ist immer noch ein Weltklasse-Spieler. In nahezu allen für einen Mittelfeldspieler relevanten Statistiken zählt der 33-Jährige laut FBref in den vergangenen 365 Tagen zu den besten fünf, meistens zu den besten drei und manchmal sogar zum besten Prozent aller vergleichbaren Spieler in den Top-5-Ligen.

Gündogan spielte dabei zwar bei einem sehr namhaften, aber zuletzt überschaubar erfolgreichen Klub. Beim FC Barcelona fand er ein anderes Niveau vor als in England, wie er nach seiner Rückkehr selbst andeutete: "In Bezug auf den Fußball, auf dieses Niveau zurückzukehren und ein Jahr später zurückzukommen, ist ein unglaubliches Gefühl."

Trotzdem lieferte er starke Leistungen ab, wurde auf Anhieb zu einem wichtigen Spieler bei den Katalanen. In 51 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Treffer und 14 Vorlagen. Gündogan ist zudem einer für die großen Spiele. Das wurde in Spanien vor allem deshalb nicht so deutlich, weil er oftmals einer der wenigen Barça-Spieler war, die in den großen Spielen ihr Niveau erreicht haben. Beispielsweise als er bei der 1:2-Niederlage gegen Real Madrid den Führungstreffer erzielte. Oder als er in der Champions League in Paris den Siegtreffer zum 3:2 vorbereitete.

Weil Barcelona aber nicht annähernd die Qualität von Manchester City hat, blieben diese Momente unbedeutend. Auch deshalb dürfte Gündogan glücklich darüber sein, dass er seine Qualitäten in großen Spielen nun wieder dort einbringen kann, wo am Ende sehr wahrscheinlich Titel herausspringen.