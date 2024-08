Raheem Sterling ist das nächste Opfer! Warum kein Spieler zum FC Chelsea wechseln sollte

© getty

Hakim Ziyech: Erst Ajax-Star, dann Chelsea-Flop

Auch Hakim Ziyech bekam zu spüren, was es bedeutet, als Hoffnungsträger zu einem Klub zu wechseln, dem jegliche mittel- und langfristige Idee davon fehlt, wofür er fußballerisch stehen will.

In vier Jahren bei den Blues kam der Marokkaner lediglich auf 14 Tore und 13 Assists in 107 Einsätzen. 40 Millionen Euro legte Chelsea für den Ajax-Star auf den Tisch, um dann festzustellen, dass er das Chaos nicht allein beseitigen kann.

Talent hat und hatte der Flügelspieler allemal, doch weder fand er in der von Chelsea starken Saison 2020/21 in die Startelf, noch konnte er danach in irgendeiner Form seine Qualitäten auf den Rasen bringen. 2023 folgte eine Leihe zu Galatasaray, dieses Jahr der endgültige Wechsel nach Istanbul. Bisher scheint es nicht so, als könne Ziyech nochmal an seine Ajax-Zeit anknüpfen.