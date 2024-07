"Erbärmlich": Schwere Vorwürfe gegen Manchester United wegen Mason Greenwood

Greenwood war 2022 verhaftet worden, nachdem ihm seine damalige Freundin unter anderem versuchte Vergewaltigung und Körperverletzung vorgeworfen hatte. Im Februar 2023 war das Verfahren gegen den Offensivspieler eingestellt worden, die Vorwürfe wurden nicht weiter verfolgt und Greenwood wurde freigesprochen.

Bei United hatte der Engländer dennoch keine Zukunft mehr, die Red Devils verliehen Greenwood vergangene Saison an den FC Getafe. Vor kurzem wurde der 22-Jährige dann für 30 Millionen Euro an Olympique Marseille verkauft.

Dass United somit noch finanziell von Greenwood profitierte und die Ablösesumme auch nicht für wohltätige Zwecke spendete, kritisierte Aktivist Challen scharf.

"Manchester United ist ein riesiger globaler Sportverein, der jedes Jahr Hunderte von Millionen einnimmt. Dass sie einen Spieler nicht entlassen haben - was sie leicht hätten tun können - und ihn aus finanziellen Gründen behalten haben, stellt die finanziellen Bedürfnisse des Unternehmens über die der Frauen", sagte Challen gegenüber i.

Er führte aus: "Es scheint ein Abbild dessen zu sein, was bei United sowieso passiert. Es ist ein beunruhigender Einblick in die Kultur bei United und wie sie Frauen behandeln, indem sie sie buchstäblich zur Seite und an den Rand des Vereins drängen."