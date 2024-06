"Ultimativer Trainer": Der gewagte Schachzug des FC Chelsea mit einem Schüler von Pep Guardiola

© getty

Enzo Maresca beim FC Chelsea: Der Magnus Carlsen unter den Trainer?

Rein taktisch sind die Ähnlichkeiten zu Guardiola nicht zu übersehen. Bereits vor seiner Zeit mit der ersten Mannschaft von Manchester City war Maresca ein Verehrer von proaktivem Ballbesitzfußball. In seiner Abschlussarbeit am FIGC Trainerausbildungszentrum Coverciano in Florenz schrieb er über die Ähnlichkeiten zwischen Fußball und Schach: "Es gibt viele Gemeinsamkeiten. Das Wichtigste ist das Positionsspiel und die strategische Ausrichtung. Ein Trainer muss die Mentalität eines Schachspielers besitzen: einen Plan entwickeln, Konterspielzüge studieren und die Anordnung der Figuren auswählen."

Das klingt nicht unbedingt so, als wäre Maresca ein "Players' Coach", welcher in erster Linie seine Aufgabe darin sieht, seine Spieler weiterzuentwickeln und ihnen Freiheiten zu geben. Ganz so radikal ist er selbstverständlich nicht. Ähnlich wie Guardiola oder auch Xabi Alonso scheint Maresca vor allem sehr restriktiv mit Blick auf den Spielaufbau und die Abläufe im Pressing, weniger, wenn es darum geht, Torchancen zu finalisieren.

Trotzdem dreht sich Marescas Denken zunächst darum, das Handeln seiner Spieler ein gutes Stück zu bestimmen. Mit Bezugnahme auf Johan Cruyff spricht der Italiener davon, dass ein Spieler im Schnitt nur drei Minuten pro Partie den Ball hat. Was man in den restlichen 87 Minuten abseits des Balles tut, würde darüber entscheiden, ob man ein guter Fußballer ist. Gibt es jedoch einen Knackpunkt in Marescas fußballerischem Ansatz, so ist dieser nicht unbedingt beim Pressing zu finden, sondern im Spielaufbau selbst.

Leicester war zuweilen derart darauf fokussiert, dass der Ball in den hinteren Reihen - unter Einbeziehung der eingeklappten Außenverteidiger - so präzise wie möglich lief, dass manchmal das Auslösen der Angriffe schlicht zu spät erfolgte und die Räume vom Gegner schon wieder geschlossen wurden. Die Fans im King Power Stadium waren mit diesem abwartenden Fußball nicht durchweg einverstanden, manche forderten nach einem 0:1 gegen Plymouth Argyle im April sogar die Ablösung Marescas.