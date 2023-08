FC Liverpool verliert Rennen um Moisés Caicedo und Roméo Lavia an Chelsea: Wie konnte es dazu kommen?

Vor nicht allzu langer Zeit zog der FC Liverpool die besten Spieler der Welt noch magisch an. Doch jetzt scheint es, als hätte keiner mehr Lust auf die Reds.

Kurz nach dem Spiel an der Stamford Bridge gegen den FC Chelsea (1:1) am Sonntag erfuhr Liverpools Trainer Jürgen Klopp, dass sein Chelsea-Kollege noch einige Spieler holen möchte, bevor das Transferfenster geschlossen wird. Der Ex-BVB-Trainer erklärte: "Das ist es, was jeder Chelsea-Trainer will und normalerweise bekommen sie die dann auch." Die Medien verpackten Klopps Antwort als Stichelei gegen die Blues, was nicht gerade überraschte. Die beispiellose Höhe an Transferausgaben des FC Chelsea seit dem Sommer 2022 und dem Wechsel der Klub-Eigentümer in Höhe von 934,5 Millionen Euro bringt die gesamte Fußballwelt gegen die Blues auf - inklusive Klopp und Liverpool. Chelseas Transfer-Ausgaben seit Sommer 2022 Transferfenster Ausgaben Chelsea Ausgaben Liverpool Sommer 2022 282 Mio. Euro 95,3 Millionen Euro Winter 2023 329,5 Mio. Euro 42 Millionen Euro Sommer 2023 323 Mio. Euro (bisher) 422 Mio. Euro (mit Lavia und Olise) 127 Millionen Euro Insgesamt bisher 934,5 Mio. Euro 264,3 Millionen Euro Im gleichen Zeitraum nahmen die Blues "nur" 322,7 Millionen Euro ein. Das ergibt ein Minus von 611,8 Millionen Euro. Wenn demnächst die Verpflichtungen von Roméo Lavia (rund 60 Millionen Euro, vom FC Southampton) und Michael Olise (41 Millionen Euro, von Crystal Palace) offiziell gemacht werden, kommen weitere rund 100 Millionen Euro dazu - als wäre es nichts. Die Namen, die der Klub nach Westlondon holt, sind den meisten Fans weltweit dabei nicht mal ein Begriff. Zwei Talente entschieden sich zuletzt für die Blues, obwohl sie auch zu Liverpool hätten gehen können: Erst Moisés Caicedo, mit dessen Klub Brighton die Reds bereits einig waren, und dann auch noch Roméo Lavia. Wie konnte es so weit kommen, dass der FC Liverpool bei jungen Spielern als weniger attraktives Ziel als der FC Chelsea gilt?

© getty FC Liverpool: Ein peinliches Chaos Es ist keine Schande, von Chelsea überboten zu werden. Es ist schwer, einen Verein zu übertrumpfen, der nicht nur übermäßig viel Geld für Spieler bezahlt, sondern ihnen auch lächerlich lange und lukrative Verträge anbietet. Wie jeder Berater bestätigen wird, ist die Höhe des angebotenen Gehalts meist der entscheidende Faktor für den Abschluss eines Deals. Chelsea hat Liverpool zwar daran gehindert, das Problem im defensiven Mittelfeld zu lösen, aber die Blues haben es nicht verursacht. Jamie Carragher und Alan Shearer haben die Ereignisse der letzten Tage aus Liverpooler Sicht zurecht als "peinlich" bezeichnet, denn die Reds haben den Schlamassel selbst verursacht.

© getty FC Liverpool: Vielversprechender Start Das ist schockierend, wenn man bedenkt, wie gut die längst überfällige Erneuerung des Mittelfelds begonnen hatte. Liverpool hatte bis Ende Juni sowohl den Deal für Alexis Mac Allister (für 42 Millionen Euro von Brighton) als auch für Dominik Szoboszlai (70 Millionen Euro von Leipzig) perfekt gemacht. Die Qualität dieser beiden Neuen - und das Tempo, mit dem die Verpflichtungen abgeschlossen wurden - hatten das Vertrauen der Fans in die Transferstrategie in Anfield gestärkt. Damit war vergessen, dass die Reds viel zu lange warteten, bis sie beim Top-Transferziel Jude Bellingham ernst machten. Der Dortmunder landete schließlich bei Real Madrid - für weniger Geld, als Liverpool nun für Moisés Caicedo bot. Als dann sowohl Fabinho als auch Jordan Henderson nach Saudi-Arabien wechseln durften, ging man davon aus, dass Liverpool bereits mindestens einen hochkarätigen Ersatz in der Hinterhand hatte.

© getty FC Liverpool vs. FC Chelsea: Unwirkliche Wendungen und mehr Geld als Verstand Lavia war eindeutig die erste Wahl Liverpools, aber die Verantwortlichen der Reds waren der Meinung, dass der Belgier die von Southampton geforderte Ablösesumme in Höhe von 58 Millionen Euro nicht wert war - was auch verständlich ist, wenn man bedenkt, dass es sich um einen 19-Jährigen handelt, der erst eine gute Premier-League-Saison hinter sich hat. Doch als Chelsea sich einmischte, reagierte Liverpool, schaute sich noch einmal um und einigte sich mit Brighton auf ein ebenso erstaunliches wie rätselhaftes Angebot in Höhe von 128,5 Millionen Euro für Caicedo. Der Ecuadorianer ist ein besserer und etwas erfahrenerer Spieler als Lavia - aber er war noch überteuerter. Zur Erinnerung: Sandro Tonali, ein italienischer Nationalspieler, der die AC Mailand in der letzten Saison bis ins Halbfinale der Champions League geführt hat, wechselte für fast die Hälfte des Preises (70 Millionen Euro) nach Newcastle. Hätte Liverpool also früh sowohl die Verpflichtung von Caicedo als auch die von Lavia wegen der überhöhten Ablösesummen ausgeschlossen, hätten die Fans zwar wieder einmal über die Sparsamkeit und Umsicht von FSG schimpfen können, nicht aber über die Konsequenz, mit der der Verein auf dem Transfermarkt vorgeht. Jetzt aber werden die Reds zurecht ausgelacht, weil es so aussieht, als hätten sie plötzlich mehr Geld als Verstand - eine erstaunliche Entwicklung für einen Verein, der unter dem ehemaligen Boss Michael Edwards als 'Meister des Transfermarkts' bezeichnet wurde.

© getty FC Liverpool: Panik, am Ende leer auszugehen Die Reds waren sich ursprünglich einig: Roméo Lavia ist nicht mehr als 58 Millionen Euro wert. Mehr wollten sie nicht bieten, doch Southampton blieb hartnäckig. Die Zeit verging und Liverpool ging im Transferrennen um Caicedo leer aus. Also wandten sich die LFC-Verantwortlichen erneut an Southampton und boten mehr als die 58 Millionen Euro. Das deutet darauf hin, dass in Liverpool in der Zwischenzeit Panik ausgebrochen war. Die Reds haben Angst, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Jeder potenzielle Verhandlungspartner von Liverpool, der noch einen Sechser im Angebot hat, weiß nun: Liverpool ist so verzweifelt, dass auch deutlich über Marktwert bezahlt wird. Die Reds haben ihre Hand im Pokerspiel mit dem überteuerten Angebot für Caicedo gezeigt - und die Verhandlungsgegner werden diese Schwäche genüsslich ausnutzen. Eine Lage, die nicht beneidenswert ist.

© getty FC Liverpool: Ist Jürgen Klopp für das Chaos mitverantwortlich? Die Arbeit des neuen, deutschen Sportdirektors Jörg Schmadtke steht nun auf dem Prüfstand. Denn seit er im Juni 2023 die Nachfolge von Julian Ward angetreten hatte, hat er nur eine einzige Verpflichtung getätigt - und das auch nur, indem er die Ausstiegsklausel von Leipzigs Szoboszlai gezogen hat. Doch auch die Sinnhaftigkeit der Schmadtke-Verpflichtung wird nun in Frage gestellt, ebenso wie Klopps Rolle bei dieser. Unabhängig davon, wie die letzten beiden Wochen des Transferfensters verlaufen, sollte Klopp die Rollenverteilung an der Anfield Road einmal genauer erklären, damit ihm nicht die Schuld an den Transfer-Misserfolgen gegeben wird. Es gibt bereits einige, die glauben, dass der Wunsch des Managers nach mehr Mitspracherecht bei den Transfers zu den ständigen Unruhen hinter den Kulissen beigetragen hat.