FC Chelsea: Mauricio Pochettino und seine fünf Mammut-Aufgaben zum Einstieg

Mauricio Pochettino hat mit seiner Übernahme des FC Chelsea eine Stelle angenommen, die herausfordernder kaum sein könnte. Es sind zahlreiche Problemfelder zu beackern.

Es ist unklar, wie viel Einfluss Pochettino bis jetzt hatte, aber er wird in der nächsten Phase des Ausverkaufs sicherlich mehr involviert sein. In der Tat wird er wohl eine Menge zu tun haben.

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly und N'Golo Kanté gingen nach Saudi-Arabien, Kai Havertz, Mason Mount und Mateo Kovačić sind in der Premier League bei Arsenal, Manchester United bzw. Manchester City untergekommen. Ruben Loftus-Cheek hat eine neue Herausforderung in Italien bei der AC Mailand angenommen, Cesar Azpilicueta schloss sich derweil Atlético Madrid an.

© getty

Chelsea: Mauricio Pochettino muss Zusammenhalt schaffen

Die "Entrümpelung" des Kaders war und ist notwendig, doch angesichts der Abgänge erfahrener Spieler darf man sich auch um die Identität des Vereins sorgen. Auch Pochettino befindet sich in einer neuen Umgebung - doch wird er schnell verstehen müssen, was es bedeutet, Chelsea zu repräsentieren und welche Mentalität erforderlich ist, um an der Stamford Bridge erfolgreich zu sein, bevor er dieses Wissen an seine Mannschaft weitergeben kann.

Der nächste Schritt wird darin bestehen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern und Synergien zu schaffen, wie sie bei so vielen Blues-Mannschaften in den vergangenen Jahren das Rückgrat des Erfolgs bildeten.

Nach seinem ersten Interview in Diensten der Blues zu urteilen, ist sich Pochettino dessen sehr bewusst. "Wir müssen eine Mannschaft aufbauen, die Zusammenhalt zeigt, die sich um den Verein und die Fans kümmert und die bis zum Schluss für das Wappen kämpft", sagte er. "Das ist das Allerwichtigste. Die Fans müssen das Gefühl haben, dass alle Spieler für den Verein sterben würden. Das ist das Wichtigste, um ein gutes Gefühl zu schaffen und stolz auf die anderen zu sein."