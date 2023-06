Newcastle United rüstet sich für die Champions League: Transferoffensive der Neureichen?

Newcastle United hat sich zum ersten Mal seit 21 Jahren für die Champions League qualifiziert - und will seinen Kader dafür mit Geld aus Saudi-Arabien aufrüsten. Welche möglichen Neuzugänge werden gehandelt?

Zweimal nahm Newcastle United bisher an der Champions League teil, in den Spielzeiten 1997/98 sowie 2002/03 scheiterte der Klub aus dem Nordosten Englands jeweils in der Gruppenphase. Nach der zweiten und letzten Teilnahme begann die beeindruckende Dominanz der großen Sechs. Abgesehen von Sensationsmeister Leicester City 2016 machten seitdem stets der FC Chelsea, der FC Arsenal, Tottenham Hotspur, der FC Liverpool, Manchester United und City die Champions-League-Startplätze unter sich aus. Anders als bei Leicester dürfte es sich bei Newcastle nun nicht um einen einmaligen Überraschungsgast handeln. Die Magpies sind gelandet, um zu bleiben. Im Oktober 2021 übernahm ein Konsortium um den milliardenschweren saudi-arabischen Staatsfonds Newcastle United mit dem Ziel, aus dem Traditionsklub eine neue Fußball-Supermacht zu formen. Dafür gab es zwar viel Geld, aber auch viel Kritik. Der Vorwurf: Die autokratische Herrscherfamilie will damit von Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land ablenken. Neulich schloss Newcastle zusätzlich einen Sponsorendeal mit der saudi-arabischen Event-Firma Sela ab. Für einen Platz auf der Trikotbrust kassiert der Klub pro Jahr rund 30 Millionen Euro - etwa viermal so viel wie der vorherige Sponsor Fun88 bezahlte. In den bisherigen drei Transferperioden seit der Übernahme investierte Newcastle bereits über 300 Millionen Euro in den Kader. Größtenteils übrigens ziemlich sinnvoll. Neuzugänge wie Bruno Guimaraes, Dan Burn, Kieran Trippier, Alexander Isak, Sven Botman oder Nick Pope erwiesen sich als echte Verstärkungen. Bereits zuvor unter Vertrag stehende Spieler hob Erfolgstrainer Eddie Howe unterdessen auf ein neues Level: Den zum Mittelfeldmotor umfunktionierten Stürmer Joelinton etwa, oder auch Fabian Schär, Miguel Almiron und Joe Willock. Womöglich müssen sie nun aber Platz machen für teurere, berühmtere, bessere Neuzugänge. Wie viel Newcastle genau im Sommer investieren kann und darf, ist unklar. Der Telegraph berichtete im März, dass die Magpies aus Financial-Fairplay-Gründen wohl nur 90 Millionen Pfund (ca. 105 Millionen Euro) ausgeben dürften. Aktuell gehen die britischen Medien davon aus, dass das Budget bei bis zu 150 Millionen Pfund (ca. 175 Millionen Euro) liegen könnte. Fix ist bisher lediglich die Verpflichtung des 18-jährigen Rechtsaußen Yankuba Minteh. Er kommt für sieben Millionen vom Odense BK aus Dänemark, wird für Spielpraxis aber direkt an Feyenoord Rotterdam weiterverliehen. Der zuletzt verliehene Stürmer Chris Wood wechselt für 17 Millionen Euro fest zu Nottingham Forest. Die auslaufenden Verträge mit Ciaran Clark und Matty Longstaff werden nicht verlängert. Wer könnte noch neu dazukommen?

© Getty Sadio Mané Beim FC Bayern München wurde Sadio Mané bisher nicht glücklich, weshalb fleißig über eine Rückkehr in die Premier League spekuliert wird. Angefacht wurden die Newcastle-Gerüchte übrigens durch einen Politiker. Martin Callanan von den konservativen Tories traf den Stürmer bei einer Konferenz im Senegal und nutzte diese Chance, um die Möglichkeiten auf einen Wechsel zu seinem Lieblingsklub abzuklopfen. In einem Tweet verriet er Manés angebliche Antwort: "Sag' niemals nie."

© getty Dominik Szoboszlai "Wenn ich jetzt einen Schritt zu einem der fünf oder sechs besten Vereine Europas machen kann, sollte ich dann Nein zu dieser Herausforderung sagen?", fragte Dominik Szoboszlai neulich rhetorisch in der ungarischen Zeitung Index und antwortete sich selbst: "Ich war noch nie so ein Typ." Ob er Newcastle zu den fünf, sechs besten Klubs Europas zählt? Jedenfalls gelten die Magpies als sein wahrscheinlichstes Ziel. Der 22-jährige Mittelfeldspieler ist zwar noch bis 2026 an RB Leipzig gebunden, kann aber für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro wechseln.

© getty Marc Cucurella Bei Brighton & Hove Albion avancierte Marc Cucurella zu einem der besten Linksverteidiger der Premier League, beim FC Chelsea überzeugte er nach seinem 65 Millionen Euro teuren Wechsel im vergangenen Sommer aber nicht. Laut Mirror könnte der 24-jährige Spanier in Newcastle einen neuen Anlauf starten. Womöglich würde ihm die Meeresluft guttun - wie seine ehemalige Heimat Brighton liegt auch Newcastle an der Küste.

© getty James Maddison Mit 19 Scorerpunkten in 30 Ligaspielen war James Maddison einer der wenigen Lichtblicke in Leicester Citys verkorkster Saison. Nach dem unerwarteten Abstieg wird der 26-jährige Mittelfeldspieler im Sommer eine neue Herausforderung suchen. Als mögliche Abnehmer gehandelt werden vor allem Newcastle und Tottenham Hotspur.

© imago images Nicolo Barella Erst vor wenigen Tagen verlor Nicolo Barella mit Inter Mailand das Champions-League-Finale gegen Manchester City. Womöglich kehrt er kommende Saison in schwarz-weiß statt schwarz-blau in den Wettbewerb zurück. Laut Telegraph gab es bereits Gespräche zwischen den Parteien. Der 26-jährige Mittelfeldspieler wäre wohl für 58 Millionen Euro zu haben.

© getty Federico Chiesa Womöglich trifft Barella im Falle eines Wechsels in Newcastle dann sogar auf einen Landsmann. Federico Chiesa soll sich eine Zukunft in die Premier League vorstellen können. Passend, dass dem FC Liverpool, Manchester United sowie Newcastle Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt werden. Laut des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio verlangt sein aktueller Klub Juventus Turin für den Stürmer eine Ablösesumme in Höhe von 44 Millionen Euro. Zuletzt berichtete Rai, dass sich auch der FC Bayern München mit Chiesa beschäftigt.

© getty Gabri Veiga Nach einer starken Saison beim spanischen Mittelständler Celta Vigo dürfte Gabri Veiga bereit sein für größere Aufgaben. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wird mit etlichen großen Klubs in Verbindung gebracht, auch der Name Newcastle fiel als mögliches Ziel bereits.

© getty Felix Nmecha Der 22-jährige Mittelfeldspieler aus Deutschland hat schon Erfahrungen mit einem neureichen Scheich-Klub: In seiner Jugend spielte Felix Nmecha bei Manchester City, ehe er 2021 zum VfL Wolfsburg wechselte. Der Telegraph bringt ihn nun mit einer England-Rückkehr in Verbindung - doch neben Newcastle gilt auch Borussia Dortmund als interessiert.

© getty Rogério Auch bei Rogério könnte sich ein Wettbieten zwischen Newcastle und Dortmund anbahnen. Laut Calciomercato bemühen sich beide Klubs um eine Verpflichtung des 25-jährigen Linksverteidigers von Sassuolo Calcio. Seine größte Stärke: das irre Tempo. 15 bis 20 Millionen Euro würde Rogério dem Vernehmen nach kosten.

© getty Min-jae Kim Aktuell deutet zwar alles auf einen Wechsel Min-jae Kims zum FC Bayern München hin. Aber womöglich lockt Newcastle ja noch mit einem Gehalt, das der 26-jährige Innenverteidiger von der SSC Neapel nicht ausschlagen kann? Im Juli wäre Kim per Ausstiegsklausel in Höhe von etwa 50 Millionen Euro zu haben.

© getty Amine Adli Wie um Kim bemühen sich der FC Bayern und Newcastle dem Vernehmen nach auch beide um Amine Adli von Bayer 04 Leverkusen. Der Guardian berichtete neulich von Newcastles Interesse am 23-jährigen Flügelstürmer. Auch die AC Mailand und der FC Arsenal interessieren sich dem Bericht zufolge für Adlis Dienste. Als Ablösesumme werden etwa 30 Millionen Euro gehandelt.

© imago images Moussa Diaby Womöglich reicht Newcastle ein Leverkusener nicht, abgesehen von Adli besteht dem Guardian-Bericht zufolge auch Interesse an Moussa Diaby. Beim 23-Jährigen bestünde von Seiten Leverkusens angeblich sogar eher Gesprächsbereitschaft - sofern die Ablöseforderungen von etwa 70 Millionen Euro erfüllt werden.