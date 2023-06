Jobe Bellingham nach Wechsel zum AFC Sunderland: Startet der Bruder von Jude jetzt durch?

Jobe und Jude Bellingham haben am selben Tag ihre Klubs gewechselt. Für den jüngeren Bruder war der Schritt etwas kleiner. Der 17-Jährige wechselt innerhalb der Championship in England zum AFC Sunderland. Doch was bedeutet das für seine Entwicklung?

Jude und Jobe Bellingham - so heißen die jüngsten jemals eingesetzten Spieler in der ersten Mannschaft von Birmingham City. Am 14. Juni 2023 gingen beide ihren nächsten Karriereschritt. Einer von ihnen wechselte für eine dreistellige Millionensumme zu Real Madrid, der andere wird seine Schuhe zukünftig für den AFC Sunderland schnüren. Der englische Zweitligist überwies 1,75 Millionen Euro für die Dienste des jüngeren Bellingham-Bruders. Optisch wird es schon jetzt immer schwerer, die beiden auseinander zu halten. Auf einem Foto, das im Zuge der Vorstellung von Jude Bellingham in Madrid entstand, sehen beide aus wie Zwillingsbrüder. Fußballerisch liegen zwischen beiden wohl etwas mehr als nur die zwei Jahre, die Jude Bellingham an Erfahrungs- und Entwicklungsvorsprung hat. Und doch wird auch Jobe eine große Karriere zugetraut. Wohin führt der Weg des Offensivspielers, der einst auch beim BVB im Gespräch war?

© getty Jobe Bellingham: Darum war der BVB interessiert Zunächst hieß es im Umfeld von Borussia Dortmund damals, dass Jobe auf dem Wunschzettel stehen könnte, weil man dadurch vielleicht in der Lage sei, Jude länger an sich zu binden. Die Verbindung zwischen beiden ist eng. Doch je länger sich auch die Beobachterinnen und Beobachter des BVB mit Jobe beschäftigten, desto klarer wurde ihnen, dass auch der jüngere Bellingham viel Talent mitbringt. Von der U15 bis zur U18 durchlief er bisher die englischen U-Nationalmannschaften. In der Jugend von Birmingham spielte er bereits mit 15 Jahren für die U18. Sein Debüt für die Profis feierte er mit 16 Jahren und war dabei nur 69 Tage älter als einst sein Bruder. Bei den Blues war Jobe aber nie nur wegen seines erfolgreichen und beliebten Bruders bekannt. In der Saison 2021/22 durfte er als 15-Jähriger Teil der Kampagne sein, die das neue Trikot von Birmingham vorstellte. Eine Wertschätzung, die das Ansehen des Offensivspielers unterstreicht. Auch seine Flexibilität auf dem Platz trug dazu bei. Offensiv kann er fast jede Position bekleiden und auch auf der Acht kam er bereits zum Einsatz. Der 17-Jährige ist schnell, technisch stark und verfügt über eine gute Übersicht. In einer Spielmacher-Rolle hinter den Spitzen fühlt sich der Engländer am wohlsten. Der große Durchbruch in der Championship wollte ihm jedoch noch nicht gelingen. 23-mal wurde er in dieser Saison für Birmingham eingesetzt, eine Torbeteiligung sollte ihm nicht gelingen. Meist kam Jobe Bellingham dabei von der Bank.

© Instagram Jobe Bellingham und seine 1.000 Finals in der Champions League Hinzu kommt die Erfahrung von rund 1.000 Champions-League-Endspielen - zumindest laut Jude Bellingham. Der erzählte der UEFA 2022 von seiner besonderen Beziehung zu seinem Bruder. Auf einer Wiese vor dem Haus hätten die beiden immer gegeneinander gespielt: "Wir waren da von morgens bis abends, vor allem im Sommer, wenn wir keine Schule hatten. Fast immer endeten diese Spiele damit, dass wir beste Freunde oder die schlimmsten Feinde waren." Und weiter: "Jedes Spiel, das wir bestritten haben, war für uns ein Champions-League-Finale. Wir stellten unsere Mannschaften auf und stellten uns dann ein Stadion vor, in dem wir spielen würden." Es dürfte dementsprechend kein Zufall sein, dass Jobes Spielweise an die seines Bruders erinnert. Physisch stark, aber technisch in der Lage nahezu jeden Ball zu verarbeiten - auf der Wiese in Stourbridge in den West Midlands lernte Jobe offenbar viel von Jude. Doch wie weit kann er es wirklich bringen?

© imago images Jobe Bellingham: Der Weg nach oben ist noch weit Seine ersten Monate auf Profiniveau haben gezeigt, dass der Weg noch sehr lang ist. Die physischen Vorteile sind weg, der Druck in den Zweikämpfen ist größer. Gegenspieler sind schneller bei ihm und es ist schwerer, sich aus dem Pressing des Gegners zu befreien. Doch abseits von Zahlen und Quoten ist er dabei, sich an das neue Niveau zu gewöhnen. Auch deshalb dürfte Sunderland dazu bereit gewesen sein, für ihn einen Millionenbetrag zu überweisen. Dort wird Jobe Bellingham Teil eines Kaders sein, der den Aufstieg in die Premier League packen kann. Nachdem Sunderland in die Championship aufgestiegen war, erreichte man direkt den sechsten Platz. In den Play-offs war gegen Luton Town Schluss. Für den talentierten Bellingham bedeutet das den Aufstieg von einem Abstiegskandidaten zu einem Klub, der in die Premier League möchte. Es ist ein Schritt innerhalb der Liga, der allerdings genau richtig kommen könnte. Tony Mowbray ist aktuell Trainer in Sunderland und lässt dort einen Fußball spielen, der vor allem auf Tempo und schnelle Umschaltsituationen setzt. Eine Spielweise, die zu Bellingham passt.