FC Liverpool, Gerüchte: Wildert Jürgen Klopp beim FC Bayern München? Thiago wohl vor Abschied

Der FC Liverpool hat eine schwächere Saison hinter sich und die Champions League verpasst. Trainer Jürgen Klopp kündigte bereits im März eine Transferoffensive an. Doch wer könnte die Reds verstärken und wo droht ein Abschied?

Bei Jude Bellingham ist der FC Liverpool leer ausgegangen. Dass die Reds Interesse am künftigen Spieler von Real Madrid hatten, zeigt jedoch gut, wo der Bedarf am größten ist: Der LFC will sich vor allem im Mittelfeld verstärken.

© getty Mit Alexis Mac Allister ist auch schon der erste Mann für die Zentrale verpflichtet worden. Der Argentinier kommt vom Tabellennachbarn Brighton zu den Reds. Der 24-Jährige spielte eine starke Saison und ist laut Transferexperte Fabrizio Romano mit rund 40 Millionen Euro günstiger als zunächst gedacht. Der Weltmeister soll bis 2028 unterschrieben haben. Naby Keita wird nächste Saison dagegen nicht mehr in England spielen. Den 28-Jährigen zieht es zu Werder Bremen. Roberto Firmino, Alex Oxlade-Chamberlain und James Millner (zu Brighton) werden den Klub ebenfalls verlassen, ihre auslaufenden Verträge wurden nicht verlängert. Weitere Abgänge sind Leighton Clarkson (Aberdeen), Arthur Melo (Ende der Leihe) und Calvin Ramsay (Leihe zu Preston North End).

© getty FC Liverpool: Mögliche Abgänge Thiago Es war nicht die Saison des ehemaligen Bayern-Stars. Verletzungen am Oberschenkel und der Hüfte zwangen den Edeltechniker immer wieder in die Zuschauerrolle. Nach Informationen von The Athletic soll nach der nächsten Saison Schluss sein. Der Vertrag des Spaniers läuft 2024 aus und soll nicht verlängert werden. Die Reds wollen wohl das üppige Gehalt einsparen. Rund 233.000 Euro soll Thiago pro Woche verdienen. Klopp gilt immer noch als Fan des 32-Jährigen, ist damit aber nicht alleine. Laut der spanischen AS steht Thiago auf der "Agenda" des spanischen Meisters. Thiago war bereits von 2005 bis 2013 für die Blaugrana im Einsatz, ehe Pep Guardiola ihn zu den Bayern lotste. 2020 gewann er dort die Champions League und wechselte für 22 Millionen Euro Ablöse zu Liverpool.

© getty Fàbio Carvalho Der Portugiese kam nach der Winterpause auf acht Minuten Premier-League-Spielzeit. Doch die Reds haben den 20-Jährigen wohl noch nicht aufgegeben. "Ich denke, dass es eine Möglichkeit gibt, dass Fabio vielleicht ausgeliehen wird", äußerte sich Klopp nach dem letzten Spiel gegen Southampton vorsichtig zur Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers. Ein Deal mit RB Leipzig wurde laut Fabrizio Romano abgelehnt. Die Bullen waren offenbar nur an einer festen Verpflichtung interessiert. Die Reds sind aber wohl bereit, eine Lösung mit RB zu finden. Eine Möglichkeit könnte zum Beispiel eine Rückkaufoption sein. Der englische Mirror will noch weitere Interessenten ausgemacht haben. Neben Fulham, Brighton und Benfica soll wohl auch Union Berlin ein Auge auf Carvalho geworfen haben.

© getty Mohamed Salah Es gab immer wieder Gerüchte, dass das Verpassen der Königsklasse auch einen Abschied des Stürmers bedeuten könne. Diese waren so hartnäckig, dass sich Klopp und Salahs Berater genötigt fühlten, diese zu verneinen. Liverpool-Legende Robbie Fowler ließ die Gerüchteküche zuletzt erneut aufkochen. "Es würde mich nicht überraschen, wenn Real Madrid und PSG sich um ihn bemühen würden", schrieb Fowler im Mirror. Sein Favorit auf eine Verpflichtung des Angreifers wären die Pariser.

© getty FC Liverpool: Mögliche Zugänge Képhren Thuram Seit Wochen sollen die Reds bereits mit dem Sohn von Frankreich-Legende Lilian Thuram in Kontakt stehen. Das berichtet die L'Équipe. Demnach sollen sich auch die Berater des 22-Jährigen mit den Verantwortlichen der Reds getroffen haben. Thuram hat eine bärenstarke Saison für OGC Nizza hinter sich und wurde in die Mannschaft des Jahres der Ligue 1 gewählt. Das Spiel von Thuram passt gut zu Liverpool: Der physische Mittelfeldmann ist ein guter Box-to-Box-Spieler und kann schnell umschalten. Er selbst mag laut der Zeitung die Idee, unter Klopp zu spielen. Die Franzosen sind aber wohl alles andere als begeistert und wollen mindestens 60 Millionen Euro für ihn. Außerdem sind mit Manchester United und Paris St.-Germain offenbar noch zwei weitere große Klubs an Thuram interessiert.

© getty James Ward-Prowse Southampton muss runter in die Championship. Doch das soll nicht unbedingt für den Kapitän gelten. Ward-Prowse hat mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Tottenham und West Ham sind laut Football Insider in der Pole Position für eine Verpflichtung. Die Daily Mail berichtete dagegen, dass auch Liverpool den 28-Jährigen als Transferziel ausgemacht hat. Die Reds wollen aber maximal rund 29 Millionen Euro ausgeben. Das beißt sich mit dem angeblichen Preisschild von 58 Millionen Euro.

© getty Gabri Veiga Der Spanier von Celta Vigo hat die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs auf sich gezogen. Da der 20-Jährige im Mittelfeld zuhause ist, schauen sich die Reds laut Fabrizio Romano seine Situation genau an. Veiga hat nämlich seinen Berater gewechselt. Pini Zahavi heißt der neue Interessenvertreter. Carlos Mourino, Präsident von Celta Vigo, bestätigte die Gerüchte. "Es gibt mehrere Mannschaften, die hinter Gabri her sind. Von den Top Ten der Premier League haben uns vier nach ihm gefragt", so Mourino. 40 Millionen Euro Ablöse soll das Talent kosten. Neben dem Interesse aus England soll auch Real die Fühler ausgestreckt haben.

© getty Federico Chiesa Der Italiener soll sich mittlerweile einen Wechsel in die Premier League vorstellen können. Neben Liverpool sollen Manchester United und Newcastle an ihm interessiert sein. Chiesa kam zuletzt bei Juventus Turin nur wenig zum Einsatz. Rund 44 Millionen Euro soll er kosten. Laut des italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio sei Juve offen dafür, Chiesa im Sommer gehen zu lassen. "Liverpool wollte ihn schon vor zwei Jahren. Sie haben mit seinem Vater über ihn gesprochen, aber er wollte lieber in Italien bleiben. Jetzt ist es anders. Er würde einen Verein aus der Premier League akzeptieren", sagte Di Marzio gegenüber kelbet.it.

© getty Micky van de Ven Der LFC hat den Wolfsburg schon längere Zeit auf dem Zettel, bekommt laut der Münchner tz aber Konkurrenz vom FC Bayern. Der 22-Jährige unterschrieb erst im März bis 2027 beim VfL und wäre entsprechend teuer. Einen Abgang kann er sich vorstellen, wie er zuletzt gegenüber ESPN verriet: "Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen. Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun."

© getty Benjamin Pavard Sowohl Sky, als auch Bild vermeldeten, dass Bayerns Franzose beim LFC hoch im Kurs stehe - als Innenverteidiger. Auf dieser Position möchte Pavard, der offenbar nicht beim FCB verlängern will, gerne spielen. Die Gespräche zwischen Liverpool und Pavards Management laufen demnach schon auf Hochtouren. Er soll 30 Millionen Euro kosten. Konkurrenz gibt es aber zuhauf: Auch Manchester City, ManUnited, Chelsea, Inter und Barcelona sind an Pavard angeblich interessiert.

© getty Ryan Gravenberch Vielleicht schnappen sich die Reds ja aber einen anderen Bayern-Spieler? Laut The Athletic soll Liverpool positive Gespräche mit Gravenberch bezüglich eines Transfers im Sommer geführt haben. Michael Reschke, von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim deutschen Rekordmeister, sagte zuletzt im Sport1-Podcast "Die Bayern-Woche": "Der FC Liverpool ist an ihm interessiert. Sie wollen ihn unbedingt haben. Das spricht für die Qualität des Spielers."

© getty Jurrien Timber Der 21-jährige niederländische Verteidiger hat verraten, dass seine Zukunft bei Ajax ungewiss ist. "Werde ich trotzdem bei Ajax bleiben? Ich bin mir nicht sicher, das kann ich nicht sagen. Ich bin jetzt nicht in Gesprächen mit Ajax. Mein Berater hat ein paar Mal ein gutes Gespräch geführt, aber es ist nicht so, dass wir im Moment über irgendetwas reden", sagte er der niederländischen Website Vandaag Inside. Manchester United und Liverpool sollen interessiert an ihm sein. Timber hat in Amsterdam noch Vertrag bis 2025.

© getty Emmanuel Koné Die Sport Bild berichtete, dass die Reds Kontakt zum Management des 22-jährigen Gladbachers aufgenommen haben. Dem Bericht zufolge will die Borussia als Einstiegsforderung eine Ablösesumme in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro wählen. Schließlich steht Koné bei den Fohlen noch langfristig unter Vertrag (bis 2025 plus vereinsseitige Option auf ein weiteres Jahr). Allerdings sei auch ein Transfer für weniger als 40 Millionen Euro letztlich möglich. "Unsere Einstellung ist bekannt: Sind Summen im Spiel, über die ein Klub wie Borussia nachdenken muss, werden wir das tun", sagte Sportchef Roland Virkus gegenüber dem kicker. Laut einer neuen Meldung von Sky soll Koné in diesem Transferfenster aber kein Ziel des LFC sein.

© getty Romeo Lavia Liverpool und Chelsea wollen den Mittelfeldspieler des FC Southampton angeblich unbedingt. Der LFC will sich jedoch nicht auf ein Wettbieten mit den Blues oder anderen Premier-League-Klubs einlassen, hieß es bei Football Insider zuletzt. Demnach haben die Reds Kontakt mit Lavias Vertretern aufgenommen, doch das Rennen um den 19-Jährigen soll hart sein. Liverpool wolle demnach die Garantie haben, dass Lavia nur an die Anfield Road wechseln möchte, um wirklich ernst zu machen.

© getty Franck Kessié Anfang Juni wurde Liverpool auch mit Franck Kessié in Verbindung gebracht. Der Sport zufolge hätten die Reds ein Angebot über 35 Millionen Euro abgegeben. Der Ivorer war 2022 ablösefrei vom AC Mailand gekommen, konnte sich in der abgelaufenen Saison aber nur bedingt durchsetzen und agierte zumeist als Einwechselspieler unter Xavi. Auch Inter soll interessiert sein.