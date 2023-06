FC Chelsea im Kadercheck: Verkaufen, verleihen oder behalten? Diese Spieler sollten gehen

Der FC Chelsea steht vor einem gewaltigen Umbruch, wenn sich das Sommer-Transferfenster am 1. Juli öffnet. Der aufgeblähte Kader muss nach einer katastrophalen Saison getrimmt werden. Die erste Aufgabe des neuen Trainers Mauricio Pochettino wird es sein, zu entscheiden: Verkaufen, verleihen oder halten?

Nach der schlechtesten Liga-Platzierung seit 1994 (Platz 12) muss sich einiges tun: Auf der Linksverteidiger-Position hat Chelsea drei potenzielle Stammspieler. Für das defensive Mittelfeld stehen sieben (!) Spieler zur Verfügung und zehn Kandidaten für drei oder vier offensive Plätze in der Startelf. Wenn im Kader wie üblich zwei Spieler pro Position Platz haben sollen, müssen also zahlreiche Profis gehen.

Gerüchten zufolge ist Pochettino offen für eine Zusammenarbeit mit dem Belgier. Lukaku hat sich gegen Ende der Saison in Italien in Form gebracht. Doch seine schwache Spielzeit 2021/22 ist vielen im Kopf geblieben.

Nach einer eher durchwachsenen Debütsaison an der Stamford Bridge steht Sterlings Verbleib noch in den Sternen. Doch bei seiner Erfahrung und seinem Potenzial wird er sicher eine weitere Saison bekommen - und das sollte er auch.

Die Eigentümer wollen, dass Spieler abgegeben werden, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen. Aktuell deutet sich ein Transfer zu Manchester City an , Kovacic hat sich indirekt bereits verabschiedet.

Der Wechsel des Ex-Napoli-Spielers Kalidou Koulibaly verlief nicht wie geplant. Es wurde erwartet, dass er zu den besten Innenverteidigern der Liga gehören würde, aber er ist nur noch ein Schatten des Spielers, der in der Serie A so stark verteidigte.

So scheint es jetzt sicher, dass sein Wunsch zu gehen, auch erfüllt wird. Zu PSG wird er jedoch wohl nicht mehr wechseln, dort heuert nun Marco Asensio an .

Ziyech blieb im Januar in letzter Minute nur beim FC Chelsea, weil ein Verwaltungsfehler seinen geplanten Wechsel zu PSG zunichtemachte . Geplant hatte also ohnehin keiner mehr mit ihm.

© getty

Chelsea im Kadercheck: Marc Cucurella - halten

Als einer von vielen Neuzugängen, die es in dieser Saison bei Chelsea schwer hatten, geriet Cucurella wegen seiner exorbitanten Ablösesumme unter Druck. Seine defensiven Fähigkeiten wurden nach einer Reihe von Fehlern in Frage gestellt.

Seine Vielseitigkeit macht ihn jedoch zu einem brauchbaren Spieler in der Defensive - wenn er anstelle von oder zusammen mit Ben Chilwell in einer Fünferkette aufgestellt wird. Sollte er unter Pochettino an die Form anknüpfen, die er 2021/22 in Brighton gezeigt hat, sieht Chelsea endlich den echten Cucurella.