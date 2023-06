FC Chelsea: Mateo Kovačić muss genau jetzt gehen - zum FC Bayern?

Die Zeit von Mateo Kovačić beim FC Chelsea scheint ein trauriges Ende zu nehmen. Der Verein steht am Abgrund und spielt wie ein Abstiegskandidat. So etwas musste der Kroate zuvor noch nicht mitmachen, seit er vor fünf Jahren von Real Madrid kam.

Der Kroate hat zwar angedeutet, dass er sich in London wohlfühlt und keine Wechselabsichten hegt, doch die Entscheidung könnte ihm durch den neuen Cheftrainer Mauricio Pochettino und die Miteigentümer Todd Boehly und Behdad Eghbali abgenommen werden. Denn die Spieler, die in ihr letztes Vertragsjahr gehen, sollen gehen.

In nur zwölf Monaten läuft sein Vertrag aus - und so wird er in diesem Sommer wohl wechseln, obwohl ihn die Fans lieben.

Tore schoss er zwar selten, aber wenn, dann waren sie unvergesslich. Seine ersten beiden Tore waren platzierte Flachschüsse gegen Valencia und Everton in der Saison 2019/20. In der laufenden Saison war er mit zwei One-Touch-Schüssen erfolgreich, die enorm viel Ballgefühl erfordern.

"Ich hatte das Glück, in großartigen Ländern und Städten zu leben, neue Kulturen kennenzulernen und besondere Menschen zu treffen", sagte Kovačić kürzlich. "Ich habe viele Lektionen gelernt. Vor allem, alle Menschen zu respektieren. Dafür, wie sie mich behandelt haben, kann ich nur dankbar sein. Ich habe versucht, sie so zu behandeln, wie sie mich behandelt haben. Einfach höflich sein, so gut es geht, was nicht immer einfach ist, aber ich selbst sein."

© getty

Mateo Kovačić: Andeutungen eines Verbleibs

Trotz der Ungewissheit über seine Zukunft deutete er zuletzt an, an der Stamford Bridge bleiben zu wollen - in London, wo er sich mit seiner Familie heimisch fühlt: "Ich bin schon fünf Jahre hier, die Zeit vergeht wie im Flug, und ich bin von allen Vereinen am längsten bei Chelsea", sagte der Champions-League-Sieger im April. "Ich fühle mich hier sehr, sehr zu Hause. Es gibt nichts, was man in London nicht lieben könnte. Meine Familie genießt es, was es für mich leichter macht. Das Essen ist okay, vielleicht nicht so wie in Italien oder Spanien! Aber London ist fantastisch."

Auch über seinen Jüngsten verlor er ein paar Worte: "Mein Sohn geht hier in London in den Kindergarten, er genießt es, die Leute sind so nett. Ich kann nur Gutes über London und England sagen. Wir fühlen uns hier sehr wohl."