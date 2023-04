Umbruch bei Manchester United: Diese 15 Spieler könnten die Red Devils verlassen

Erik ten Hag plant wohl einen umfassenden Umbruch bei Manchester United. Bis zu 15 Spieler sollen auf der Abschussliste stehen.

In der Europa League schied United zuletzt gegen den FC Sevilla bereits im Viertelfinale aus. Und für Trainer Erik ten Hag war die eindeutige 0:3-Niederlage im Rückspiel in Spanien wohl ein weiteres Indiz dafür, dass sein Kader eine Auffrischungskur benötigt.

Manchester United hat mit dem Gewinn des Ligapokals seine sechsjährige Wartezeit auf einen großen Titel in der laufenden Saison zwar beendet und ist weiterhin im Rennen um den Sieg im FA Cup sowie um einen Platz unter den ersten Vier der Premier League - doch die Inkonstanz bleibt ein Problem.

© getty

David de Gea

Der spanische Torhüter ist mit über 530 Einsätzen und einer rekordverdächtigen Anzahl an Spielen ohne Gegentor eigentlich eine feste Größe im Klub. De Gea hat seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag aber noch nicht verlängert und sein Status als Nummer eins im Old Trafford wird bereits seit längerem in Frage gestellt. Einstige Ablösesumme: 25 Millionen Euro | Vertrag bis 2023