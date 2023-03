Mit Harry Maguire und Anthony Martial: So soll Manchester Uniteds Streichliste aussehen

Bei Manchester United dürfte sich im kommenden Sommer eine Menge tun. Gleich mehrere namhafte Spieler könnten den Klub verlassen.

Laut der Boulevardzeitung The Sun gibt es bei den Red Devils sieben Spieler, deren Verbleib über den Sommer hinaus mehr als fraglich ist und die abgegeben werden sollen.

Manchester United hat im letzten Jahr einen Umbruch eingeleitet, der angesichts des sportlichen Aufschwungs und der angepeilten Rückkehr in die Champions League vorangetrieben werden soll.

Teammanager Erik ten Hag soll zudem einen anderen Torwarttyp bevorzugen, weswegen es auch immer wieder Gerüchte um ein Interesse an Portos Diogo Costa und Djorde Petrovic (New England Revolution) gibt.

Bei Wan-Bissaka geht es für United Bosse darum, bei einem Verkauf ein Jahr vor Vertragsende möglichst viel der horrenden 55 Millionen Euro, die sie 2019 als Ablöse an Crystal Palace überwiesen, wieder reinzuholen.

Der Rechtsverteidiger hat seinen Stammplatz unter Erik ten Hag verloren und absolvierte in der laufenden Saison auch wegen hartnäckiger Rückenprobleme nur sechs Premier-League-Spiele über die volle Distanz. Diogo Dalot hat Wan-Bissaka den Rang abgelaufen und zudem gilt die Position des Rechtsverteidigers als jene, auf der United sich neu aufstellen möchte.

© getty

Harry Maguire

Alter: 30 Jahre

Position: Innenverteidiger

Vertrag bis: 2025

Apropos horrende Ablösesummen: Für 87 Millionen Euro kam Harry Maguire 2019 aus Leicester, die zu erwartende Ablöse in diesem Sommer dürfte deutlich darunter liegen. Der Kapitän hat seinen Stammplatz in der Defensivzentrale an Raphaël Varane und Lisandro Martínez verloren. Maguire betont zwar, bleiben zu wollen, aber das ist unwahrscheinlich.

Einen Ausweg könnte Paris Saint-Germain dem Innenverteidiger bieten. Frankreichs Edelklub soll ihn als Nachfolger von Routinier Sergio Ramos (Vertrag läuft aus) auf dem Zettel haben.