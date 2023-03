FC Liverpool: Falls Jude Bellingham nicht vom BVB kommt - wer könnten die Alternativen sein?

Wenn es jemals ein Update gab, das die Liverpooler Fans nicht wollten, dann war es dieses. Monatelang waren sie guter Dinge, Jude Bellingham in der kommenden Saison im Dress der Reds zu sehen. Der junge Dortmunder als Fixpunkt im neuen Klopp-Mittelfeld - das versprach Aufbruchstimmung! Doch nun kam es zu einer überraschenden Wende. SPOX zeigt die Alternativen für die Reds, falls der Engländer tatsächlich nicht kommt.

In dieser Woche aber berichtete The Athletic, dass ein Wechsel des BVB-Stars an die Merseyside "immer unwahrscheinlicher" wird, da Real Madrid und vor allem Manchester City das Rennen um den 19-jährigen englischen Nationalspieler anführen sollen.

Die Liverpooler Quellen halten sich wie immer bedeckt, aber da Jürgen Klopp öffentlich von der Notwendigkeit eines "großen Sommers" gesprochen hat und die Verträge von Naby Keita, James Milner und Alex Oxlade-Chamberlain am Ende der Saison auslaufen, kann man durchaus einen mittelschweren Umbau des Mittelfelds erwarten.

Hinter den Kulissen wird geschraubt, allerdings ist die ungewisse bis unwahrscheinliche Teilnahme an der Champions League gewiss nicht hilfreich.

Bellingham bleibt natürlich der Traum, aber wie Klopp kürzlich betonte, gibt es eine Menge talentierter Fußballer, die für einen Verein wie Liverpool verfügbar sind. Und laut Quellen, die mit der Situation in Anfield vertraut sind, gibt es eine lange Liste potenzieller Ziele für den Sommer, unabhängig davon, ob die Mannschaft einen Platz unter den ersten Vier erreicht oder nicht.

Vor diesem Hintergrund wirft SPOX einen Blick auf einige Spieler, die sich auf dem Radar der Reds wiederfinden könnten oder sogar sollten ...