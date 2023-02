Pochettino, Kompany, Zidane und Co.: Wer könnte Guardiolas Nachfolger bei Manchester City werden?

Nie zuvor erschien Pep Guardiolas Abschied von Manchester City so wahrscheinlich wie aktuell. Wer käme als Nachfolger in Frage?

City wird von der Premier League beschuldigt, gegen mehr als 100 Finanzregeln verstoßen zu haben. Der bis 2025 gebundene Guardiola hat bereits deutlich gemacht, dass er den Verein verlassen würde, sollte etwaiges Fehlverhalten der Bosse nachgewiesen werden.

© getty Mikel Arteta Werft jetzt nicht Eure Handys weg, liebe Arsenal-Fans! Wir sagen nicht, dass dies ein besonders realistisches Szenario ist. Allerdings wäre City dumm, wenn man Arteta nicht zumindest für eine mögliche Rückkehr kontaktieren würde, wo er doch so lange als Assistent von Guardiola gearbeitet hat. Es wäre eine Entscheidung für Kontinuität - aber der Spanier müsste erst einmal überzeugt werden. Arteta baut im Norden Londons etwas ganz Besonderes auf und wird sein Team in der Saison 2023/24 ziemlich sicher zum ersten Mal in der Champions League betreuen. Würde er wirklich alles beim FC Arsenal aufgeben, um die Skyblues zu trainieren? Das scheint unwahrscheinlich.

© imago images Ange Postecoglou Es mag sich wie eine unkonventionelle Variante anfühlen, aber wenn man mal unter der Oberfläche kratzt, wäre eine Entscheidung für Postecoglou aus City-Sicht gar nicht so abwegig. Der Hauptgrund für seinen Namen in dieser Liste ist die Erfahrung innerhalb der CFG (City Football Group). Bevor er 2021 zu Celtic wechselte, verbrachte Postecoglou drei erfolgreiche Jahre bei Yokohama F. Marinos - dem Flaggschiff der CFG in Japan - und führte das Team 2019 zum Titel in der J1 League. Seit seinem Amtsantritt in Glasgow hat Postecoglou seinen Ruf erheblich verbessert, denn der Australier hat den Hoops geholfen, die schottische Vormachtstellung wieder zu sichern. Er ist auf dem besten Weg, in dieser Saison zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel zu holen, und sein attraktiver Spielstil sowie seine Vorliebe, die Außenverteidiger bei Ballbesitz ins Mittelfeld zu ziehen, machen ihn zu einem logischen Nachfolger Guardiolas. Die große Frage ist, ob Postecoglou in der Lage ist, mit einer Umkleidekabine zurechtzukommen, in der weitaus profiliertere Spieler sind, als es aktuell in Glasgow der Fall ist - und seine europäische Bilanz ist bestenfalls dürftig. Dass er mit dem Druck, der auf Celtic lastet, so gut umgehen kann, lässt vermuten, dass er der Herausforderung gewachsen sein könnte.

© imago images Patrick Vieira Ein weiterer Trainer mit CFG-Erfahrung, der ehemalige New-York-City-Coach Patrick Vieira hat in den letzten Spielzeiten mit seiner Arbeit bei Crystal Palace für Aufsehen gesorgt. Als er 2021 das Amt übernahm, standen die Eagles kurz vor dem Abstieg, doch der Franzose holte hervorragende Spieler an Bord, löste die von Roy Hodgson auferlegten Fesseln und führte Palace zu einem komfortablen Platz im Tabellenmittelfeld und ins FA-Cup-Halbfinale. In dieser Saison ist die Lage durchaus schwieriger geworden, aber Vieira liegt immer noch über den Erwartungen und könnte ein größeres Angebot erhalten, wenn er so weitermacht wie bisher. Bevor er das Amt in New York antrat, arbeitete er als Trainer in den Jugendmannschaften von City und ist daher mit den Gepflogenheiten des Vereins bestens vertraut. Im Moment mag es noch unwahrscheinlich erscheinen, aber in einem Jahr könnte Vieira durchaus der neue Trainer des englischen Meisters werden.

© imago images Thomas Tuchel Nach seiner umstrittenen Entlassung beim FC Chelsea nahm sich Tuchel eine Auszeit. Während dieser Zeit erhielt er mehrere Anrufe von Vereinen - es steht daher außer Zweifel, dass der Ex-BVB-Trainer gefragt ist. Ein mögliches Problem ist, dass Tuchel bereits vom Markt sein könnte, wenn City anruft. Er wird als Nachfolger von Antonio Conte bei Tottenham gehandelt, sollte dieser seinen Vertrag auslaufen lassen. Auch bei Real Madrid, Juventus Turin und den Bayern ist es durchaus möglich, dass sich auf dem Trainerstuhl etwas tut. Darüber hinaus könnte seine berüchtigte kämpferische Persönlichkeit City letztlich abschrecken.

© getty Julian Nagelsmann Immer wieder steht Julian Nagelsmann bei den Bayern in der Kritik, ein Achtelfinal-Aus in der Champions League könnte gar das Ende für den 35-Jährigen in München bedeuten. Die Bayern haben in dieser Saison in der Bundesliga noch nicht wirklich überzeugt. Der Abgang von Robert Lewandowski und die anschließende Verletzung von Sadio Mané haben sich offensichtlich auf die FCB-Leistungen ausgewirkt. Wenn City also auf der Suche nach einem jungen Trainer ist, könnte Nagelsmann bald in den Fokus rücken. Der Ex-Leipzig-Coach strahlt Modernität aus und sein enormes Fachwissen könnte ihn zum perfekten Mann machen, um den Verein in eine neue Ära zu führen.

© imago images Zinédine Zidane Zidane ist schon seit geraumer Zeit vereinslos. Er hatte Angebote aus Frankreich und Amerika, aber im Moment bleibt er einer der heißesten verfügbaren Trainer. Es scheint seltsam, wenn man bedenkt, dass er Real Madrid zu drei Champions-League-Titeln geführt hat: Aber Zidane wird kaum erwähnt, wenn es um die besten Trainer der Welt in taktischer Hinsicht geht. Die Verpflichtung von Zidane würde einen bedeutenden Richtungswechsel bei City bedeuten, jedoch kann man nicht nur mit den Ergebnissen argumentieren, die er bisher erzielt hat. Und sollten die Citizens weiterhin einen Kader haben, der stark genug ist, wäre er sicherlich in der Lage, etwas aus ihnen herauszuholen.

© imago images Vincent Kompany Nach einem enttäuschenden ersten Schritt ins Traineramt bei Anderlecht hat sich Kompany seit seiner Ankunft in Burnley den Ruf als einer der vielversprechendsten jungen Trainer Englands gesichert. Der Belgier hat den Spielstil der Clarets in dieser Saison umgestaltet und trotzdem beeindruckende Ergebnisse eingefahren. Burnley hat gute Chancen, in die Premier League aufzusteigen. All das ist äußerst ermutigend. Die Tatsache, dass er eine Legende von Manchester City ist, würde ihm nur helfen.