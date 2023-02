Pochettino, Zidane und Co.: Die möglichen Nachfolger von Graham Potter beim FC Chelsea

Chelsea befindet sich im Tabellenmittelfeld und hat zuletzt eine Niederlage gegen das Schlusslicht der Premier League, den FC Southampton, hinnehmen müssen. Normalerweise hätte ein solches Szenario mit ziemlicher Sicherheit eine Trainerentlassung an der Stamford Bridge bedeutet - jedenfalls war es einst so unter Roman Abramovich gang und gäbe. Aber Todd Boehly und Behdad Eghbali scheinen die Dinge anders anzugehen.

Trotz des miserablen Auftritts gegen die Saints, der die schlechte Formkurve der Blues mit nur zwei Siegen in den letzten 14 Spielen einmal mehr verdeutlichte, haben die Miteigentümer des Klubs bekräftigt, dass Trainer Graham Potter Zeit gegeben wird, um das Ruder wieder herumzureißen. Doch auch beim FC Chelsea wird man wissen, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist, ein Scheitern am BVB in der Champions League könnte das endgültige Aus für den Ex-Brighton-Coach bedeuten. Wie könnten die Blues dann also den Trainerstuhl neu besetzen? SPOX schaut auf die Optionen ...

© getty Mauricio Pochettino Er gehörte unweigerlich zu den ersten Namen, die mit dem Trainerjob beim FC Chelsea in Verbindung gebracht wurden, sobald der Druck auf Graham Potter größer wurde - so wie es auch bei der Entlassung von Thomas Tuchel im vergangenen Jahr der Fall war. Pochettino ist seit dem Ende seiner Zeit bei Paris Saint-Germain vereinslos, und Chelsea würde ihn zweifellos für den Job in Betracht ziehen, sollte Potter von seinen Aufgaben entbunden werden. Allerdings wird man auch die eher enttäuschende Zeit in der französischen Hauptstadt kritisch beäugen. Und hinzu kommt, dass der Argentinier ein ernsthafter Kandidat bei Tottenham werden könnte, sollte Antonio Conte den Stadtrivalen zum Saisonende verlassen.

© getty Zinédine Zidane Seit dem Ende seiner zweiten Amtszeit bei Real Madrid im Jahr 2021 ist Zidane ebenfalls auf dem Markt. PSG, Frankreich und die USA haben den dreimaligen Champions-League-Sieger offenbar umworben, bisher schien für den Franzosen aber noch nicht das passende Angebot dabei gewesen zu sein. Zidane hat kaum etwas mit Potter gemeinsam, sodass sein Engagement einen dramatischen Richtungswechsel bei den Blues bedeuten würde. Die Ergebnisse, die Zizou in seiner bisherigen Laufbahn als Trainer erzielt hat, sind jedoch unbestreitbar, und er ist es gewohnt, mit großen Egos umzugehen - von denen es an der Stamford Bridge viele gibt.

© getty Luis Enrique Nach seinem Rücktritt als spanischer Nationaltrainer wird es sicher nicht mehr lange dauern, bis Luis Enrique wieder einen Trainerjob annimmt. Als überzeugter Fußball-Idealist sollte er zumindest auf dem Papier in der Lage sein, Chelsea in den nächsten Jahren in die richtigen Bahnen zu lenken - was angesichts des dramatischen Umbruchs der letzten Zeit allerdings leichter gesagt als getan ist. Der 52-Jährige hat noch nie in der Premier League ein Team trainiert und ist schon seit einiger Zeit aus dem Klubfußball raus - zwei Dinge, die bei möglichen Gesprächen gegen ihn sprechen könnten. Allerdings wollen Boehly und Co. attraktiven Fußball sehen - und genau das könnte der Spanier bieten.

© getty Diego Simeone Eine Welt ohne Simeone an der Seitenlinie von Atlético Madrid ist kaum vorstellbar. Doch in dieser Saison scheint die Zukunft von El Cholo ungewiss. Sein Vertrag läuft im Sommer aus und sein Verhältnis zu den Verantwortlichen im Wanda Metropolitano scheint sich verschlechtert zu haben, während die Leistungen auf dem Platz ebenfalls nicht auf ganzer Linie überzeugen - die Rojiblancos haben 18 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona. Trotz dieser jüngsten Schwierigkeiten ist Simeones Bilanz in der spanischen Hauptstadt hervorragend. Auch wenn er nicht in die Kategorie "attraktiver Fußball" passt, könnte Boehly dennoch auf ihn setzen, um kurzfristig Erfolge zu erzielen. Denkt man an João Felix, der angeblich mit einem Chelsea-Verbleib liebäugelt, könnte diese Entscheidung für den Portugiesen allerdings ein Albtraum sein ...

© getty Roberto De Zerbi Als Potter Brighton in Richtung Stamford Bridge verließ, sagten viele den Seagulls den Untergang voraus. De Zerbi hat diese Zweifler jedoch eines Besseren belehrt und Brighton seit seinem Amtsantritt im September zu noch größeren Erfolgen geführt. Der Italiener hat den Stil von Brighton leicht verändert und das Team in eine Pressingmaschine verwandelt. Bereits in zahlreichen Spielen führte diese Umstellung zum Erfolg - so auch beim FA-Cup-Triumph über den FC Liverpool. Medienberichten zufolge liegt seine Ausstiegsklausel bei 13 Millionen Euro. Das ist zwar eine Menge Geld, Todd Boehly würde man deshalb aber nicht davon abhalten, De Zerbi unter Vertrag zu nehmen.