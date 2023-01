Rio Ferdinand - Musiklabel, Filmproduzent und mehr: Das Imperium der Legende von Manchester United

Rio Ferdinand war während seiner Karriere ein Ausnahmespieler, doch auch abseits des Platzes war und ist er vielseitig unterwegs.

Fußballfans denken beim Namen Rio Ferdinand wohl am ehesten an jenen beinharten Verteidiger, der im Trikot von Manchester United einer der besten auf seiner Position wurde und Titel um Titel in der Ära Ferguson gewann. Ein Auszug seiner beeindruckenden Biografie: sechsmal englischer Meister, Champions-League-Sieger 2008 und Klub-Weltmeister wenige Monate später.

Bereits im Jahr 2005, als Ferdinand noch in der Blüte seiner Karriere stand, gründete er gemeinsam mit einem Jugendfreund das Musiklabel "White Chalk Music". Musik spielte im Leben des ehemaligen englischen Nationalspielers schon in Kindertagen eine große Rolle.

Musik, Film - was bleibt dann noch? Richtig, etwas Gedrucktes. Ebenfalls im Jahr 2009 rief Ferdinand das Online-Magazin "#5 Magazine" ins Leben. In diesem werden vorrangig - aber nicht nur - bekannte Sportler präsentiert. Juan Mata und Riyad Mahrez etwa wurden thematisch bereits behandelt, aber auch die Rapper Snoop Dogg und Ice Cube. Die Publikation erscheint alle zwei Monate.

Auch im Modebereich ist Ferdinand aktiv, im Jahr 2010 brachte er sein eigenes Label "FIVE" an den Start. Vom Cap bis zum Hoodie gibt es alles, was das Shoppingherz begehrt.

Stiftung für Jugendliche

Doch Ferdinand ist nicht nur als Unternehmer tätig, auch der soziale Bereich liegt ihm am Herzen. Mit seiner 2012 ins Leben gerufenen Stiftung will er benachteiligten Jugendlichen helfen und Ungleichheit bekämpfen. Dafür wurde er durch seine eigene Lebensgeschichte inspiriert, auch Ferdinand erlebte in seiner Jugend zahlreiche Probleme.

Für sein soziales Engagement wurde er 2022 zum "Officer of the Order of the British Empire" ernannt und damit in den Ritterorden aufgenommen. Es ist der vierthöchste Rang innerhalb des Ordens.