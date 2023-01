Manchester United, Transfers: Diese Spieler könnten die Red Devils im Januar verlassen

Manchester United sucht nach Verstärkungen im Angriff, gleichzeitig könnte es einige prominente Abgänge geben.

SPOX und GOAL stellen die Spieler vor, die in den Planungen von United für das neue Jahr keine Rolle spielen.

Diejenigen, die keine langfristige Zukunft im Old Trafford zu haben scheinen, könnten den Klub dauerhaft verlassen, während andere gezwungen sein könnten, auf Leihbasis zu gehen, um ihre Entwicklung fortzusetzen.

Der neue Trainer Erik ten Hag hat im Sommer sechs neue Spieler verpflichtet, die sich allesamt nahtlos in den Kader eingefügt haben, während die bereits vorhandenen Stars in der Hackordnung nach unten gerutscht sind.

Manchester United hat sich seit Beginn der Saison wieder zu einer starken Mannschaft entwickelt und verfügt nun endlich über die nötige Breite, um den Anforderungen eines Vierkampfs an der Spitze der Premier League gerecht zu werden.

Eine mögliche Rückkehr Wan-Bissakas zu Palace könnte allen Beteiligten entgegenkommen und United die Möglichkeit geben, einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten, der Diogo Dalot den Platz in der Startelf streitig macht.

Seit der Ankunft von ten Hag ist Wan-Bissaka völlig in Ungnade gefallen und hat in der ersten Saisonhälfte nur vier Minuten gespielt. United ist Berichten zufolge bereit, ihn abzugeben.

Allerdings wurden immer wieder Fragen nach der Offensivstärke des ehemaligen Crystal-Palace-Spielers gestellt, da ihm oft vorgeworfen wurde, er spiele mit dem Kopf nach unten und es fehle ihm an den technischen Fähigkeiten, um Spieler mitzunehmen und entscheidende Pässe zu spielen.

Wan-Bissaka hatte in seinen ersten beiden Spielzeiten im Old Trafford unter Ole Gunnar Solskjaer seinen Stammplatz sicher und war wohl einer der konstantesten Spieler von United.

Pellistris Leistungen in Katar werden seine Situation im Old Trafford wohl kaum ändern, denn Berichten zufolge plant United, ihn auf Leihbasis zurückzuschicken. Es könnte sogar sein, dass Pellistri den Verein vor Ablauf seines Vertrages 2025 endgültig verlässt.

Uruguays Trainer Diego Alonso entschied sich bei der WM für den 20-Jährigen, obwohl er in Manchester nicht zum Einsatz kam, und er war einer der wenigen positiven Aspekte der Celeste, die in der Gruppenphase ausschied

Pellistri kehrte im Sommer nach einem zweiten Leihvertrag bei Alavés zum Verein zurück und wurde von ten Hag in dieser Saison bereits mehrfach in den Kader berufen, doch der Niederländer zögerte bisher, ihm Einsatzminuten zu geben.

Heute wartet der talentierte junge Flügelspieler, der den Verantwortlichen im Old Trafford vom ehemaligen United-Stürmer Diego Forlán empfohlen worden sein soll, immer noch auf sein erstes Spiel für die Red Devils.

Pellistri wurde als zukünftiger Star bei United gehandelt, nachdem er im Oktober 2020 für 8,5 Millionen Euro von Peñarol kam. Von den Scouts des Klubs wurde er schon während der frühen Phasen seiner Karriere in Uruguay beobachtet.

Mengi kehrte in der WM-Pause in die erste Mannschaft zurück, verletzte sich aber bei einem Freundschaftsspiel gegen Real Betis erneut. Nun wurde berichtet, dass United den 20-Jährigen im Januar abgeben könnte.

Da United in der Innenverteidigung mit Harry Maguire, Victor Lindelöf und Raphaël Varane über eine Vielzahl von Alternativen verfügte, konnte sich Mengi auch nach seiner Rückkehr in die Mannschaft nicht entscheidend durchsetzen.

Einen Monat später unterzeichnete Mengi einen neuen Vertrag bei United, musste aber verletzungsbedingt vorzeitig aus dem Pride Park zurückkehren, und auch in der ersten Hälfte der Saison 2021/22 besserte sich seine Situation nicht.

Der Innenverteidiger gab im August 2020 in der Europa League gegen den LASK sein Debüt für die Red Devils, konnte sich aber nicht durchsetzen und wechselte im darauffolgenden Februar auf Leihbasis zu Derby County.

Teden Mengi schien nach seiner Beförderung aus der Akademie im Jahr 2019 für eine rasche Eingewöhnung in die erste Mannschaft von United bestimmt zu sein.

Ten Hag hat klargestellt, dass van de Beek nicht noch einmal ausgeliehen wird, aber er könnte im neuen Jahr durchaus auf der Verkaufsliste des Vereins stehen. Der United-Boss sagte im November zu Reportern: "Eine Leihe macht keinen Sinn. Entweder er findet sich und beweist sich in dieser Atmosphäre oder er geht." Bei seinem Einsatz gegen Bournemouth am Dienstag musste van de Beek allerdings verletzt ausgewechselt werden.

Dem 25-Jährigen wurde ein großer Aufschwung prophezeit, nachdem es im Sommer zur Wiedervereinigung mit seinem ehemaligen Ajax-Trainer ten Hag gekommen war, doch auch in dieser Saison spielte er bei den Red Devils wieder nur eine Nebenrolle.

Der englische U21-Nationalspieler wartet jedoch immer noch auf seinen ersten Einsatz unter dem Niederländer und könnte im Winter zu einem vorübergehenden Wechsel verleitet werden, wenn das Interesse an seinen Diensten wieder steigt.

Berichten zufolge waren mehrere Klubs aus der Championship daran interessiert, Shoretire im Sommer auf Leihbasis zu verpflichten, aber ten Hag behielt ihn im Old Trafford, da es an Optionen für einen Mittelstürmer mangelte.

Vier Tage später brach Shoretire den Vereinsrekord von Norman Whiteside, als er im Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad von der Bank kam und beendete die Saison mit insgesamt fünf Einsätzen in der ersten Mannschaft.

Der Teenager debütierte am 21. Februar 2021 - eine Woche nach seinem 17. Geburtstag - in einem Premier-League-Spiel gegen Newcastle für die Red Devils.

Als Nächstes folgt der jüngste Spieler, der jemals für United in einem europäischen Wettbewerb gespielt hat: der vielversprechende englische Stürmer Shoretire.

Brandon Williams

Seit er im September 2019 sein Debüt in der ersten Mannschaft gab, hat Williams schnell die Härte des Lebens bei einem der Topklubs in Europa kennengelernt.

Der Linksverteidiger zeigte sofort Wirkung und beendete seine erste komplette Saison in der ersten Mannschaft von United mit 37 Einsätzen in allen Wettbewerben. Er verdrängte Luke Shaw für einen Großteil der Saison 2019/20 aus der Startelf, aber seine Einsatzzeiten wurden in der folgenden Saison allmählich weniger.

Mit der Verpflichtung von Alex Telles aus Porto im Oktober 2020 verstärkte United seine Defensivabteilung weiter, was schließlich dazu führte, dass Williams etwa zehn Monate später an Norwich City ausgeliehen wurde.

Der englische U21-Nationalspieler absolvierte 26 Premier-League-Spiele für die Kanarienvögel, aber sein Status hat sich nach dem Abstieg in die Championship nicht wirklich verbessert, und seine Bemühungen um einen Platz in der ersten Mannschaft unter ten Hag im Old Trafford sind bislang erfolglos geblieben.

Dem Vernehmen nach wird Williams, der bei United noch einen Vertrag bis 2024 hat, im Januar nicht sofort verkauft, aber ein weiteres Leihgeschäft könnte für einen Spieler, der einen Neuanfang dringend nötig hat, durchaus infrage kommen.