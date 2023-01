Falls es mit Jude Bellingham nicht klappt: Diese Spieler könnten das Mittelfeld des FC Liverpool im Januar verstärken

Das Mittelfeld des FC Liverpool benötigt dringend Verstärkung. Welche Optionen könnten im Winter zur Verfügung stehen?

Der Ruf nach einem neuen Mittelfeldspieler wird beim FC Liverpool von Spiel zu Spiel lauter, so scheint es. Jürgen Klopp hat zwar erklärt, dass die Reds im Januar-Transferfenster nicht "Monopoly" spielen können, aber es scheint klar zu sein, dass seine Mannschaft ohne eine Verstärkung in diesem Monat einen Platz unter den ersten vier in der Premier League vergessen kann. Es ist klar, wer das Ziel Nummer eins ist, aber die Chancen, Borussia Dortmund zu einem Verkauf von Jude Bellingham im Januar zu bewegen, sind gleich null - und es gibt auch keine Garantie dafür, dass sich der englische Nationalspieler im Sommer für Liverpool und nicht für Real Madrid oder Manchester City entscheiden wird. Auch Matheus Nunes von den Wolves, ein Spieler, der schon lange auf dem Reds-Zettel steht, muss bis zum Sommer warten, da er in dieser Saison bereits für zwei Vereine gespielt hat. Aus Anfield-Kreisen heißt es, dass man nach der 52 Millionen Euro teuren Verpflichtung von Cody Gakpo noch in diesem Monat wohl keinen weiteren Neuzugang verkünden wird, aber wir haben in den vergangenen beiden Januar-Transferfenstern gesehen, dass Liverpool bereit ist, auch noch spät zuzuschlagen, wenn sich eine Gelegenheit bietet oder der Bedarf zu groß wird, um ihn zu ignorieren. Vor diesem Hintergrund wirft SPOX einen Blick auf einige Spieler, die sich in den nächsten drei Wochen auf dem Radar der Reds wiederfinden könnten.

© getty Moisés Caicedo Der 21-jährige Mittelfeldspieler von Brighton ist ein Spieler, der sich ganz klar Richtung Champions-League-Klub entwickelt. Und die Tatsache, dass der ecuadorianische Nationalspieler vor kurzem seinen Berater gewechselt hat, deutet darauf hin, dass er und sein Lager sich auf einen Wechsel in naher Zukunft vorbereiten. Ob Brighton mitten in der Saison und zu einem Zeitpunkt, an dem der Klub selbst Europapokal-Ambitionen hat, verkaufen möchte, steht auf einem anderen Blatt, obwohl eine Ablösesumme, die gerüchteweise zwischen 53 und 71 Millionen Euro liegt, für einen Verein wie Liverpool durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Klubkreise haben jedoch das Gerücht über einen bevorstehenden Deal heruntergespielt.

© getty Alexis Mac Allister Was ist mit Caicedos Teamkollegen? Mac Allister ist ein heißes Eisen, nachdem er beim argentinischen WM-Sieg eine Schlüsselrolle gespielt hat. Und er wird wie Caicedo bereits mit einem Wechsel zu einem größeren Verein in Verbindung gebracht. Am 24-Jährigen ist Berichten zufolge der FC Chelsea interessiert, der derzeit vom ehemaligen Seagulls-Boss Graham Potter trainiert wird. Mac Allister verfügt über eine Vielseitigkeit, die für einen Verein wie Liverpool, der eine Sofortverstärkung haben möchte, von großer Bedeutung sein könnte.

© getty Youri Tielemans Es mutet seltsam an, dass ein Spieler wie Tielemans, der 25 Jahre alt ist und über viel Erfahrung und großes Potenzial verfügt, weder einen neuen Vertrag bei Leicester unterschrieben noch genügend Interesse auf sich gezogen hat, um einen Wechsel aus dem King Power Stadium zu erreichen. Der Vertrag des belgischen Nationalspielers läuft im Sommer aus, sodass ein Wechsel zu einem günstigeren Preis im Januar möglich ist. Seine Erfahrung in der Premier League und seine Fähigkeit, von der rechten Mittelfeldseite aus Tore zu schießen, könnten ihn für Liverpool interessant machen, zumal Jordan Henderson und Harvey Elliott in dieser Rolle in dieser Saison nicht so recht zur Geltung kommen.

© getty Florian Neuhaus Vor einigen Jahren befand sich der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach auf dem Radar des FC Liverpool, aber ein Wechsel des 25-Jährigen kam nicht zustande. Neuhaus arbeitet derzeit an seiner Rückkehr von einer im September erlittenen Knieverletzung. Er hofft, noch in diesem Monat wieder ins Geschehen eingreifen zu können. Da sein Vertrag nur noch 18 Monate läuft, wird es interessant zu sehen sein, ob Liverpool sein Interesse wieder aufleben lässt. Es scheint unwahrscheinlich, aber bei Spielern wie Mohamed Salah ist es ähnlich gelaufen.

© getty Hossam Aouar Es ist noch nicht lange her, dass der Lyon-Star kurz vor einem Wechsel zu einem Spitzenklub der Premier League stand, wobei Arsenal und Liverpool am häufigsten genannt wurden. Doch wie bei Tielemans in Leicester läuft auch beim 24-Jährige bald der Vertrag aus und er könnte deshalb jetzt zu einem niedrigen Preis zu haben sein. Er ist zweifellos ein großes Talent, aber ob Aouar dem FC Liverpool die nötige physische Präsenz bieten kann, ist eine andere Frage.

© getty João Palhinha Als einer der Helden im Hintergrund von Fulhams hervorragender Premier-League-Saison ist Palhinha ein Spieler, der Liverpools Scouting-Abteilung bestens bekannt ist und ein Schnäppchen darstellte, als er letzten Sommer für nur 24 Millionen Euro von Sporting aus Lissabon kam. Mit seinen 27 Jahren dürfte er in die besten Jahre kommen, wenngleich Liverpool in der Regel eher auf jüngere Spieler setzt, wenn es darum geht, für viel Geld auf Schlüsselpositionen zu investieren.

© getty Teun Koopmeiners Ein Spieler, den der FC Liverpool sehr gut kennt und mit dem er in den letzten Wochen in Verbindung gebracht wurde - sehr zur Freude des Niederländers. Koopmeiners erfüllt viele Kriterien, was sein Alter (24 Jahre), sein körperliches Profil und die Erfahrung angeht, die er bei AZ Alkmaar, Atalanta und in der niederländischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Seine Vielseitigkeit, sowohl als Sechser als auch im offensiven Mittelfeld spielen zu können, ist ebenfalls attraktiv, aber er wäre nicht billig, da er in Bergamo ein Schlüsselspieler ist.

© getty Adrien Rabiot Ein weiterer Spieler, der immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht wird und der bei der letzten Weltmeisterschaft zu den besten Spielern Frankreichs gehörte. Auch bei Rabiot läuft der Vertrag im Sommer aus, obwohl Juventus ihn gerne in Turin behalten würde. Er wird im April 28 Jahre alt, würde aber neben seiner unbestrittenen Qualität auch eine Menge Erfahrung auf höchstem Niveau mitbringen.

© getty Sofyan Amrabat Der Marokkaner war einer der Stars der Weltmeisterschaft und wurde unmittelbar nach dem Turnier mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht, doch aus Vereinskreisen wurde das Interesse der Reds heruntergespielt. Der 26-Jährige, der für die Fiorentina spielt, ist eher ein Spezialist für das defensive Mittelfeld und hat damit andere Stärken als die bisherigen Spieler auf dieser Liste. Er würde für Stabilität und Energie sorgen, aber sein Preis wird durch seine Leistungen in Katar in die Höhe getrieben worden sein.

© imago images Mahmoud Dahoud Wer erinnert sich noch an 2016, als Dahoud in aller Munde war? Sechseinhalb Jahre später läuft der Vertrag des zweimaligen deutschen Nationalspielers bei Borussia Dortmund aus, nachdem er das Potenzial, das er zu Beginn seiner Karriere in Gladbach gezeigt hat, nicht wirklich ausschöpfen konnte. Wie bei Neuhaus ist es unwahrscheinlich, dass Liverpool sein Interesse wieder aufgreift, aber in der Vergangenheit mochten die Reds ihn sicherlich.

© getty Manu Koné Koné ist ein weiterer Bundesligaspieler. Er ist bei Borussia Mönchengladbach aktiv und schon unter anderem mit einem Wechsel nach Newcastle in Verbindung gebracht worden. Mit seinen 21 Jahren hat der Franzose allem Anschein nach eine große Zukunft vor sich. Seine vielseitigen Fähigkeiten könnten ihn für einen Verein wie Liverpool mehr als interessant machen.

© getty Luca Sucic Ein Name, der beim FC Liverpool schon seit einigen Jahren auf dem Zettel steht und der sich in die lange Liste der erfolgreichen Salzburg-Spieler einreihen könnte. Sucic ist erst 20 Jahre alt, das vielseitige Spiel des Kroaten dürfte auch ihn für jeden Spitzenklub mehr als interessant machen. Er ist eher ein Kreativspieler und Torjäger als ein Zerstörer, aber Liverpools Verhältnis zum Red-Bull-Konzern ist gut - und Sucic ist ein Spieler mit viel Potenzial.