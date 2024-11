"Zwei Schritte zurück, um vier nach vorne zu machen": Wie Kölns Rekorddebütant Yann Aurel Bisseck zum Leistungsträger bei Inter Mailand wurde

© getty

Yann Aurel Bisseck gehört bei Inter Mailand zum Stammpersonal

Dabei können sich die Statistiken Bissecks durchaus sehen lassen. 13-mal stand er für die Nerazzurri in der laufenden Spielzeit auf dem Rasen. Dass Inter nicht nur in der Serie A nach der SSC Neapel, Juventus Turin und der Fiorentina die viertbeste Defensive der Liga stellt, sondern in der Champions League, wo der 24-Jährige in allen fünf Spielen eingesetzt wurde (dreimal in der Startelf), noch überhaupt gar kein Gegentor kassierte, ist in weiten Teilen also auch ihm zu verdanken.

Noch beeindruckender lassen diese Zahlen die Namen wirken, mit denen sich Bisseck bei den Mailändern um einen der drei Plätze in der Innenverteidigung streiten muss. Mit Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni und Ex-Bayern-Star Benjamin Pavard hat Inter drei Spieler von internationalem Format auf dieser Position unter Vertrag, selbst der bereits 36-jährige Routinier Francesco Acerbi gehört unter Trainer Simone Inzaghi nach wie vor zum Stammpersonal.

"Bisseck ist ein Spieler, der sich seinen Platz und alles, was er erreicht hat, mit seiner Arbeit verdient hat", lobte ihn sein Coach erst kürzlich. "Er kam aus einer anderen Liga und er hat unsere Spielweise gut verstanden. Er muss so weitermachen, er wird immer besser und ich freue mich für ihn."

Auch der 24-Jährige selbst zeigte sich jüngst äußerst zufrieden mit seiner Form sowie den Leistungen der gesamten Mannschaft. "Der gesamte Defensivverbund macht es einfach richtig gut. Wir sind gut gedrillt, trainieren das viel - wie wir zu stehen haben, wie wir in welchen Spielsituationen zu agieren haben", erläuterte der Abwehrspieler und gab zu, dass "schon auch ein bisschen Glück dazu gehört", wenn nach fünf Spielen in der Königsklasse immer noch die Null steht.

So auch beim jüngsten Champions-League-Triumph gegen Bundesligist RB Leipzig, bei dem Bisseck zwar nicht in der Startelf stand, aber noch vor dem Pausenpfiff aber für den angeschlagenen Pavard eingewechselt wurde. Dank einer konzentrierten Leistung in den zweiten 45 Minuten sorgte er dafür, dass Inter hinten raus nichts mehr anbrennen ließ und die Führung über die Zeit brachte. "Wir haben uns auf unsere Stärken verlassen und sehr stark verteidigt", blickte Bisseck zurück und gab zu, dass "es nicht immer schön aussieht, aber am Ende ist es Ergebnisfußball. Wir haben unsere Sache wie immer gut gemacht und verdient gewonnen."

Dazu glänzt er mittlerweile auch als Torjäger und erzielte am vergangenen Wochenende beim 5:0-Sieg gegen Hellas Verona einen sehenswerten Treffer.