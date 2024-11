Erfahrung als Retter: Rúben Amorim soll bei Manchester United das machen, was ihm bei Sporting gelungen ist

© getty

Amorim formt zahlreiche Talente zu Top-Stars

Der Erfolg von Sporting sorgte natürlich dafür, dass zahlreiche Spieler von finanzstärkeren Vereinen abgeworben wurden - besonders im Sommer 2022: Mendes wechselte nach einer Leihe dauerhaft zu PSG, Palhinha schloss sich Fulham an, Matheus Nunes ging nach Wolverhampton und Porro wechselte im darauffolgenden Januar zu Tottenham.

Amorim hatte mit den Abgängen zunächst leichte Probleme und belegte in der Liga nur den vierten Platz. International beeindruckte man dafür: In der Champions League nahm Sporting den Spurs vier Punkte ab und warf anschließend Arsenal aus der Europa League.

In der vergangenen Saison begann Sporting unter Amorim wieder zu glänzen, erzielte 96 Tore, kassierte nur 29 Gegentreffer und gewann die Liga mit zehn Punkten Vorsprung. Auch in dieser Saison setzt das Team seine Offensivstärke fort und hat in den ersten neun Ligaspielen 30 Treffer erzielt.

Die Innenverteidiger Coates und Gonçalo Inácio bauen das Spiel nicht nur geschickt auf, sondern schalten sich auch in die Offensive ein. Gonçalves ist nach wie vor eine ständige Gefahr, und Paulinho hat sich als zuverlässiger Torschütze erwiesen, seit er 2021 aus Braga weggeholt wurde.

Der Schlüssel zum Erfolg ist jedoch Viktor Gyökeres, der ehemalige Stürmer des FC St. Pauli, der aufgrund seiner Abschlussstärke auf den Zetteln der Top-Klubs steht. In der vergangenen Saison traf er in 39 Spielen 36-mal - und in dieser Saison hat er auch schon wieder zwölf Tore auf dem Konto.