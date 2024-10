"Hatte Angst, blind zu werden": Als ein einäugiger Roberto Firmino dem FC Liverpool und Jürgen Klopp den Weg zum CL-Titel ebnete

© getty

Klopp zu sich: "Komm, bring ihn!"

Was zunächst nach einem eher harmlosen Patscher mit der Hand aussah, entpuppte sich nämlich kurze Zeit später als ziemlich böse Verletzung. Erst in der Zeitlupe war nämlich zu erkennen, dass etwa die Hälfte des linken Zeigefingers des Belgiers einen Moment lang in der Augenhöhle des Brasilianers steckte. Eine Schrecksekunde.

Firmino musste auf dem Platz behandelt werden, schnell aber war klar, dass es für den Offensivspieler nicht weitergehen würde. Das linke Auge schwoll extrem schnell an, im Anschluss wurde der Brasilianer vom Feld geleitet. Noch am Abend folgte die Diagnose: Es hätte einen Abrieb am Augapfel gegeben, bleibenden Schäden seien aber glücklicherweise nicht zu befürchten.

Dennoch: Bei Liverpool und Klopp begann das große Zittern, schließlich stand nur drei Tage später der enorm wichtige Champions-League-Auftakt gegen Paris Saint-Germain auf dem Plan. Zwar gab Firmino später aus dem Krankenbett selbst noch ein Update und sprach von einem lediglich leichten "Schreck", trainieren konnte er vor dem Kracher gegen die Franzosen selbstredend aber nicht.

Klopp hielt es trotzdem nicht davon ab, den Brasilianer, dessen Auge selbst am Spieltag noch völlig blutunterlaufen war, mit in den Kader und auf die Ersatzbank zu nehmen. "Am Sonntag sah ich keine Chance auf einen Einsatz und am Montag sah es ebenfalls nicht gut aus", meinte der Deutsche später. Als er am Dienstag jedoch eine klitzekleine Möglichkeit auf einen Einsatz des Offensivspielers sah, musste er sich selbst zwingen, das Glück nicht doch herauszufordern. "Wenn er zur Verfügung steht, denkst du immer: Komm, bring ihn!"