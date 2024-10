Ein hämisches Video lässt tief blicken! Memphis Depay fehlt nach enttäuschendem Brasilien-Start im niederländischen Kader

Als Memphis Depay vor rund einem Monat beim brasilianischen Traditionsklub Corinthians Sao Paulo unterschrieb, kannte die Euphorie keine Grenzen. Zwischenzeitlich brach sogar die klubeigene Website zusammen. Seine Bilanz seitdem ist aber eher ernüchternd: Depay wurde lediglich dreimal eingewechselt, kam dabei nur auf 78 Minuten sowie einen Assist und überzeugte keineswegs.

Auch nach seiner Einwechslung in der 60. Minute beim prestigeträchtigen Derby gegen den FC Sao Paulo am vergangenen Wochenende blieb der 30-jährige Stürmer, einst für Manchester United und den FC Barcelona aktiv, blass. Die Corinthians verloren mit 1:3, in den sozialen Netzwerken kursiert seitdem ein hämischer Video-Zusammenschnitt seiner zahlreichen Fehler während des Kurzeinsatzes.