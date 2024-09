"Why always me?" Wie es zum ikonischen Jubel von Mario Balotelli kam

"Why always me?" - "Warum immer ich?" Im Derby gegen Manchester United erzielt Mario Balotelli zwei Tore. Beim Führungstreffer zieht der Stürmer von Manchester City sein Trikot über den Kopf und zeigt mit ernstem Gesichtsausdruck ein Unterhemd, auf dem die berühmte Frage steht.

Warum eigentlich immer er? Der Italiener ist im Jahr 2011 wohl einer der talentiertesten Spieler des Planeten. Er ist aber auch einer der umstrittensten.

Skandale reihen sich an Skandale.

Zwei Nächte vor seinem ikonischen Auftritt bricht in seinem Haus ein Feuer aus. Um ein Uhr nachts rückt die Feuerwehr mit zwei Löschmannschaften an. Ein Böller explodiert und setzt sein Badezimmer in Brand.

"Einer meiner Freunde und ein Freund meines Bruders waren verantwortlich dafür", versucht sich Balotelli aus der Nummer herauszureden. Verletzt wird glücklicherweise niemand. "Vielleicht sollte ich besser darauf achten, wen ich in mein Haus lasse", sagt der damals 21-Jährige, der fortan noch mehr als ohnehin schon im Fokus der Medien steht.

Platzverweise, weil ihm auf dem Platz die Nerven durchbrennen, sind da noch das geringste Übel. So kassiert er in einem Spiel gegen Dynamo Kiew die rote Karte, weil er einen Gegenspieler auf Brusthöhe tritt. Doch es ist viel mehr die Attitüde, an der sich Fans und Wegbegleiter abarbeiten.