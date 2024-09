Fenerbahces Trainer José Mourinho für kuriosen Laptop-Protest in der Süper Lig bestraft

Mourinho präsentiert das falsche Standbild

Das erboste Mourinho dermaßen, dass er seinen Laptop nahm und ihn vor der Kamera aufstellte. Er zeigte auf seinem Screen ein Standbild der Szene, erwischte dabei allerdings nicht den fraglichen Moment. Für seinen Protest sah er im Nachhinein die Gelbe Karte vom Schiedsrichter (79.).

Mourinho hatte bei Fener im Sommer einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Er soll den Traditionsverein wieder zum Titel in der Süper Lig führen, doch bereits nach wenigen Wochen steht er in Istanbul schon unter Druck. Fenerbahce verpasste im Duell mit Lille die Qualifikation für die Liga-Phase der Champions League. Und in der Liga setzte es am vergangenen Wochenende im Derby gegen Galatasaray eine 1:3-Heimniederlage.

Das Duell bei Antalyaspor gewann das Mourinho-Team am Sonntag am Ende mit 2:0. Dadurch verkürzte Fener den Rückstand auf den Tabellenführer Galatasaray auf drei Punkte. Der Rivale leistete sich nach sechs Siegen zum Saisonauftakt am Samstag beim 3:3 gegen Kasimpasa nach einer 3:0-Führung den ersten Punktverlust.

Am zweiten Spieltag der Europa League muss Fenerbahce am Donnerstag beim FC Twente in den Niederlanden antreten. In der Liga geht es für die Istanbuler erst am 20. Oktober bei Samsunspor weiter.