Der geliehene Sportdirektor "verhandelte" mit sich selbst um Liverpools größten Transferflop! Irrer Neustart von Girondins Bordeaux

© getty

Girondins Bordeaux: Neustart in der Viertklassigkeit

Im Frühsommer gab es noch einen Hoffnungsschimmer, als die Fenway Sports Group Interesse an einer Übernahme bekundete. Immerhin Besitzer des FC Liverpool, der Boston Red Sox aus der MLB und den Pittsburgh Penguins aus der NHL. Die Verhandlungen scheiterten jedoch. Nun kannte die französische Finanzaufsicht keine Gnade mehr und schickte Bordeaux doch noch in die Drittklassigkeit.

Infolgedessen meldete der Klub Insolvenz an, löste sein Nachwuchsleistungszentrum auf und gab nach 87 Jahren die Profilizenz ab, woraufhin sämtliche Spieler den Klub verließen. Die Konsequenz: Anfang August revidierten die Behörden ihre Entscheidung. Statt in die dritte ging es in die viergleisige vierte Liga. Einspruch abgeschmettert.

Innerhalb kürzester Zeit musste der Klub eine komplett neue Mannschaft zusammensuchen. Beauftragt wurde damit ein gewisser John Williams, aktuell eigentlich als Sportdirektor für den Zweitligisten SC Amiens tätig. Williams wurde in Liverpool geboren, wuchs aber in der Nähe von Bordeaux auf und entwickelte so eine emotionale Bindung zum Klub, dem er mit dem Segen von Amiens' Präsidenten Bernard Joannin im August ehrenamtlich half. "Wir können stolz sein, wenn wir Bordeaux dabei unterstützen, aus der Krise herauszukommen. Es muss eine Form der Solidarität geben", sagte Joannin.

Die Fans von Amiens sehen die Doppelrolle ihres Sportdirektors etwas anders und beklebten die ganze Stadt mit "Williams Out"-Stickern. Seine Zukunft bei beiden Klubs ist aktuell unklar. Unbeeindruckt von allem Trubel organisierte Williams Bordeaux im August jedenfalls 31 Spieler. Einige aus der vormaligen Reservemannschaft, viele No-Names von hier und dort - und Andy Carroll. Ex-Rekordtransfer des FC Liverpool, einst für die englische Nationalmannschaft aktiv. Bekannt für seine langen Haare und seinen noch längeren Körper.