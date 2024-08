Transfers und Gerüchte: 80-Millionen-Euro-Flop hat neuen Klub - Galatasaray verkündet Rekordtransfer

© imago images

Nicolas Pépé

Der ehemalige Offensivspieler des FC Arsenal, Nicolas Pépé, hat einen neuen Verein gefunden. Der 29-Jährige wechselt zum spanischen Erstligisten FC Villarreal. Wie der Klub am Sonntagabend verkündete, wird Pépé beim Gelben U-Boot einen Zweijahresvertrag bis 2026 unterschreiben. Ein Ablösesumme muss Villarreal nicht zahlen, da der Kontrakt des Angreifers beim türkischen Verein Trabzonspor Ende Juni ausgelaufen war. Er kommt damit ablösefrei.

Der 29-Jährge war 2019 für 80 Millionen Euro von OSC Lille zum FC Arsenal gewechselt, konnte dort die hohen Erwartungen an ihn allerdings nicht erfüllen. In drei Jahren kam er 112-mal für die Gunners zum Einsatz, wobei er 27 Tore erzielte und 21 Assists gab. Anschließend wurde er für eine Saison an OGC Nizza verliehen, ehe Arsenal 2023 die Reißleine zog und den Vertrag auslaufen ließ.