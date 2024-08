Transfers und Gerüchte: Topklub will Ilkay Gündogan - Nico Williams trifft Zukunfts-Entscheidung

© Getty Images

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Nico Williams von Athletic Bilbao hat einem Medienbericht zufolge eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Wie die katalanische Zeitung SPORT berichtet, will Williams im Sommer auf keinen Fall zu Paris Saint-Germain wechseln. Der französische Meister gilt neben dem FC Barcelona als größter Interessent am spanischen EM-Shootingstar.

Stattdessen wolle der 22-Jährige seine Karriere in LaLiga fortsetzen. In Frage kommen daher lediglich ein Verbleib bei Athletic Bilbao oder ein Wechsel zu Barça. Eine endgültige Entscheidung will Williams angeblich schon bald treffen.