"Die UEFA schlafwandelt in ein riesiges Problem": Warum Multi-Club Ownership eine Bedrohung für den internationalen Fußball ist

Wie Multi-Club Ownership den Transfermarkt verändert

Denn davon gibt es zahlreiche. Wer früher den Fußball Manager von "EA" gespielt hat, wird sicher auch mal innerhalb eines Spielstands zwei Klubs gleichzeitig gemanagt haben - um sich den einen oder anderen Vorteil zu verschaffen. Hier ein Spieler unter Marktwert verschoben, dort einer für viel zu viel Geld gekauft - man hat sich das Leben auf dem virtuellen Transfermarkt doch deutlich erleichtert.

Ein Vorgehen, das in einem Videospiel selbstredend etwas weniger komplex ist als in der Realität. Und doch erleben wir vereinfacht erklärt genau das seit einiger Zeit. Red Bull ist ein in Deutschland häufig diskutiertes Beispiel. 20 Spieler wechselten seit Januar 2012 von Salzburg nach Leipzig. Der Vorwurf: Die Österreicher wären nur ein Farmteam für den Red-Bull-Ableger in Deutschland.

Die UEFA registrierte allein im Jahr 2022 114 Transfers zwischen Klubs mit dem gleichen Investor. Innerhalb von zehn Jahren entspricht das einer Steigerung um fast 200 Prozent. Ein Extrembeispiel sind der FC Watford und Udinese Calcio. Die Engländer sind 2011 von Gino Pozzo übernommen worden. Dessen Vater Giampaolo Pozzo besitzt die Italiener indes seit 1986. Seit 2011 gab es zwischen den beiden Klubs weit über 50 Spielertransfers.

Allein in der Saison 2012/13 verpflichtete Watford elf Spieler von Udinese - zehn davon per Leihe. Die Vorteile dieser Netzwerke sind selbsterklärend. Natürlich will die City Football Group den Talentemarkt in den Griff bekommen und so frühzeitig Spieler sichern, die irgendwann das Potenzial haben könnten, beim Flaggschiff Manchester City zu landen.

Dass diese nun auf Multi-Club Ownership zurückgreifen hat mehrere Ebenen. Eine davon ist, dass die FIFA den "Loan Armys" einen Strich durch die Rechnung machen wollte und deshalb die Anzahl an erlaubten Leihen pro Klub reduziert hat. Aktuell sind es nur noch sechs. Mit einem Netzwerk aus mehreren Klubs kann diese Regel umgangen werden.