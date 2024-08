Bei Ajax Amsterdam regiert der Wahnsinn! Drastische Maßnahmen von "Italiens Nagelsmann" - begnadigter Direktor verantwortet Transferstau

© imago images

Spektakulärer Werdegang: Ajax' neuer Trainer Francesco Farioli

Kroes hatte Mitte März als Geschäftsführer übernommen, wurde aber nach nur 19 Tagen aufgrund des Verdachts auf Insiderhandel suspendiert, eigentlich sollte eine vollständige Trennung folgen. Der Hintergrund: Kurz vor seiner offiziellen Bestellung zum Geschäftsführer hatte Kroes 17.500 Ajax-Aktien erworben. Wenige Tage nach seiner Suspendierung folgte die überraschende Kehrtwende: Kroes kehrte zurück, jedoch nicht als Geschäftsführer, sondern als Technischer Direktor verantwortlich für Transfers.

Spieler verpflichtete der 49-Jährige bisher, abgesehen vom ablösefreien Traoré, zwar noch keine, dafür fand er mit Francesco Farioli einen neuen Trainer. Der erst 35-jährige Italiener, aufgrund seiner steilen Karriere bereits als "Italiens Julian Nagelsmann" bezeichnet, kam für eine Ablösesumme von 1,25 Millionen Euro von OGC Nizza. Farioli führte seine Mannschaft in der vergangenen Ligue-1-Saison auf Platz fünf, ließ sie dabei aber nicht unbedingt Ajax-artigen Offensivfußball spielen. Beste Defensive mit nur 29 Gegentoren, sechstschlechteste Offensive mit nur 40 Toren.

Spektakulärer als seine Spielweise ist sein bisheriger Werdegang: Farioli begann schon im Alter von 20 Jahren im italienischen Unterhaus als Torwart-Trainer. Nach Stationen bei Katars U17-Nationalmannschaft und als Berater des italienischen Verbands nahm ihn Roberto de Zerbi - neulich beim FC Bayern gehandelt, mittlerweile bei Olympique Marseille - in seinen Trainerstab auf. In Benevento und Sassuolo arbeiteten die beiden zusammen. In der türkischen Süper Lig bei Alanyaspor und Karagümrük sammelte Farioli später erste Erfahrungen als Cheftrainer, ehe er über Nizza in Amsterdam landete. In seinen ersten Tagen bei Ajax sorgte er schon für allerhand Wirbel.