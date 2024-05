"Er erinnert mich an Ronaldinho": Ex-Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee mischt die Serie A auf - und empfiehlt sich für Manchester United

Joshua Zirkzee: Wichtige Tore gegen die AS Rom im CL-Rennen

© getty

Zirkzee hat ganz offen gesagt, dass er am liebsten in einem Doppelsturm spielt und sich keineswegs als gleichwertigen Ersatz für Arnautovic sieht - aber er hat in dieser Saison unglaubliche Arbeit geleistet und Bologna in neue Sphären angeführt.

Mit elf Toren und fünf Vorlagen ist er einer der Hauptgründe dafür, dass ein Verein, der zuletzt vor 22 Jahren im Intertoto-Cup in Europa spielte, derzeit auf dem besten Weg in die Champions League ist. Durch einen 3:1-Auswärtssieg bei der AS Rom landeten die Rossoblu am 33. Spieltag einen Big Point gegen einen direkten Konkurrenten, Zirkzee steuerte dabei das zwischenzeitliche 2:0 bei. Eine Woche später gab es gegen Udine zwar nur ein 1:1, dennoch hat Bologna in Sachen Königsklasse weiterhin alles in der eigenen Hand.

Zirkzees Trefferquote ist natürlich nicht unbedingt sensationell. Aber der Grund, aus dem Zirkzee so viel Lob erntet - und für so viele Transfergerüchte sorgt - ist seine Vielseitigkeit. Sein Aufbauspiel ist hervorragend, er setzt seine Mitspieler immer wieder mit schönen Zuspielen in Szene. Bei einem bemerkenswerten Auftritt in der Coppa Italia gegen Inter im San Siro drehte er beispielsweise das Spiel mit zwei unglaublichen Assists, von denen einer ein Fallrückzieher war.