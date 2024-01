Auch der FC Bayern ist interessiert: Warum Europas Topklubs Defensiv-Talent Leny Yoro von OSC Lille verpflichten wollen

© getty

Leny Yoro: Was kommt als nächstes?

Yoro hat drei Einsätze für Frankreichs U21-Nationalmannschaft absolviert, die von Thierry Henry trainiert wird. Sein nächstes Ziel wird es sein, in den Kader der A-Nationalmannschaft von Didier Deschamps berufen zu werden, zumal im Sommer die Europameisterschaft ansteht. Sollte die Berufung in die A-Nationalmannschaft nicht zustande kommen, kann er damit rechnen, sein Land bei den Olympischen Spielen in Paris im Juli zu vertreten.

Wie bereits erwähnt könnte im Sommer außerdem ein Vereinswechsel in Frage kommen - billig wird Yoro aber keineswegs sein. Berichten aus Frankreich zufolge verlangt Lille bis zu 90 Millionen Euro Ablösesumme, was ihn zum teuersten Verteidiger in der Geschichte der Ligue 1 machen würde. Mit einem Vertrag bis nur noch 2025 dürfte es Lille allerdings eilig haben, ihn zu verkaufen. Angesichts seiner unglaublichen Fortschritte werden sie kaum mit den Gehältern konkurrieren können, die ihm anderswo geboten werden dürften.

Auf der anderen Seite hat sich Lille längst daran gewöhnt, sich von seinen besten Nachwuchsspielern zu trennen. Eden Hazard ist gewiss das berühmteste Beispiel, doch auch Victor Osimhen und Rafael Leao wurden einst in Nordfrankreich ausgebildet. Sollte sich Yoro nicht verletzen, wird er mit Sicherheit der nächste junge Spieler sein, der dem Klub viel Geld einbringt. Aber wo auch immer er landet, die Dänen werden sich damit trösten, dass einer der hellsten Jungstars des französischen Fußballs zuerst durch ihre Türen gegangen ist.