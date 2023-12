Die Vorgänger von Deutschlands Paris Brunner: Mega-Stars und Mega-Flops, die bei einer U17-WM einen Preis bekamen

Deutschland ist U17-Weltmeister - und Paris Brunner der beste Spieler des Turniers. Wir zeigen, wer bei einer U17-WM ebenfalls ausgezeichnet wurde.

Deutschlands U17 hat sich am Samstag im Elfmeterschießen gegen Frankreich den Weltmeister-Titel gesichert. Mit Paris Brunner von Borussia Dortmund stellt das DFB-Team auch den besten Spieler des Turniers in Indonesien. Dem Offensivmann des BVB wird eine große Zukunft vorhergesagt - doch die Vergangenheit zeigt, dass außergewöhnliche Leistungen bei der U17 nicht zwangsläufig zu einer Weltkarriere führen. Wir zeigen Euch die Gewinner des Goldenen Balls (bester Spieler), des Goldenen Schuhs (bester Torschütze) und des Goldenen Handschuhs (bester Torhüter) des Turniers seit dem Jahr 2000.

© imago images / PanoramiC Florent Sinama-Pongolle (Frankreich): Goldener Ball und Goldener Schuh 2001 Ganz starke neun Tore steuerte Sinama-Pongolle zum Titelgewinn der Franzosen bei - und wurde entsprechend gehypt. Mit 18 ging er zum FC Liverpool, aber dort konnte er sich nicht durchsetzen. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Huelva, auch bei Atlético und bei Sporting floppte er danach. Kein schlechter Stürmer, aber für das oberste Regal reichte es nicht. Wurde im Laufe der Karriere zu einem Wandervogel mit Stationen in Russland, den USA, der Schweiz, Schottland und Thailand.

© getty Cesc Fàbregas (Spanien): Goldener Ball und Goldener Schuh 2003 Der Weltmeister stellte 2003 in Finnland nicht den besten Spieler und besten Torschützen: Die beiden Titel gingen an Cesc Fàbregas, dessen Spanier im Finale gegen Brasilien mit 0:1 verloren. Im Gegensatz zu Sinama-Pongolle legte Fàbregas eine Weltkarriere hin, die er ebenfalls mit einem Wechsel nach England startete. Bei Arsenal reifte er zu einem Weltklassespieler, mit den Gunners wurde er Meister, genau wie auch nach seinem Wechsel 2011 mit dem FC Barcelona. Für Spanien absolvierte er 110 Länderspiele, wurde mit 'La Furia Roja' Welt- und Europameister.

© getty Anderson (Brasilien): Goldener Ball 2005 Den Wechsel nach Europa hatte Anderson 2005 schon gemacht: Wie viele Brasilianer landete er beim FC Porto - und startete zweieinhalb Jahre später mit dem Wechsel zu Manchester United karrieremäßig richtig durch. Siebeneinhalb Jahre gehörte er den Red Devils, die die enorme Ablösesumme in Höhe von 31,5 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler hingelegt hatten. Leistungsmäßig startete er bei den Red Devils aber nicht durch: Gute Phase wechselten sich mit schlechten ab. 2015 ging es zurück nach Brasilien.

© getty Carlos Vela (Mexiko): Goldener Schuh 2005 Auch Vela wählte früh in seiner Karriere den Weg nach England. Es ging zum FC Arsenal, doch richtig glücklich wurde er dort nie, weil er nie erste Wahl bei den Gunners war. Fünfmal wurde der Stürmer von den Londonern verliehen, ehe es 2012 zu Real Sociedad ging. Dort kam er mit 73 Toren in 248 Spielen auf einen guten Wert. Seit fünf Jahren ist er bei Los Angeles FC nun ein Top-Star der MLS.

© getty Toni Kroos (Deutschland): Goldener Ball 2007 Deutschland wurde beim Turnier 2007 in Südkorea Dritter - und Kroos als bester Spieler ausgezeichnet. Der Mittelfeld-Stratege hatte bereits seinen Wechsel zu Bayern München hinter sich. Nach erfolgreichen Jahren beim FCB verließ er die Bundesliga 2014 nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit Deutschland und schloss sich für 25 Millionen Euro Ablösesumme Real Madrid an. Ein tolles Geschäft für die Königlichen, denn Kroos spielt immer noch für sie - und hatte an vier Titelgewinnen in der Champions League entscheidenden Anteil. Einer der absoluten Top-Stars, die schon bei einer U17-WM aufgelaufen sind.

© imago images / Ulmer Macauley Chrisantus (Nigeria): Goldener Schuh 2007 Der Hamburger SV dachte, dass er das große Los gezogen hat, als mit Chrisantus der Torschützenkönig des Turniers 2007 nur zwei Monate nach dem Finale bei den Hanseaten unterschrieb. Schnell stellte sich aber heraus, dass der Nigerianer nicht als Mega-Transfer, sondern als Mega-Flop in die Vereinsgeschichte eingehen wird. Zu einem Einsatz in der Bundesliga kam es nicht. Stattdessen ging es zunächst nach Karlsruhe und zum FSV Frankfurt - und danach durch die halbe Welt, mit Stationen bei Klubs wie Sivasspor, Real Murcia und HJK Helsinki. Lange blieb Chrisantus nirgendwo.

© imago images / Ulmer Sani Emmanuel (Nigeria): Goldener Ball 2009 Gegen die Karriere von Sani Emmanuel liest sich der Weg von Chrisantus allerdings noch wie eine Erfolgsgeschichte. Emmanuel spielte für den kleinen schwedischen Klub Bodens BK, als er bei der WM 2009 für Furore sorgte. Lazio Rom probierte es mit dem Stürmer, aber nach zwei Leihen hatten die Italiener im Training schon genug gesehen, als Emmanuel erst 21 war. Eine Saison ohne große Einsätze bei Maccabi Netanya in Israel folgte - und schon 2015 kam das Karriereende. Insgesamt nur 51 Pflichtspiele machte Sani Emmanuel bei dritt- und viertklassigen Vereinen.

© getty Borja Bastón (Spanien): Goldener Schuh 2009 Bastón stammt aus der Jugend von Atlético Madrid, doch bei den Colchoneros konnte sich der wuchtige Stürmer nicht durchsetzen. Er wurde oft verliehen - und glänzte auf einmal in der Saison 2015/16 für Eibar mit 18 Toren in LaLiga. Daraufhin verkaufte ihn Atlético sofort für 18 Millionen Euro an Swansea, aber in der Premier League kam er nicht zurecht. Jetzt ein überdurchschnittlicher Zweitliga-Stürmer in Spanien, aktuell der Kapitän von Real Oviedo.

© getty Benjamin Siegrist (Schweiz): Goldener Handschuh 2009 Siegrist war schon vor der U17-WM zu Aston Villa gewechselt. Die Engländer verliehen ihn mehrmals, damit er Spielpraxis sammeln kann. Über den FC Vaduz kam er 2018 schließlich zu Dundee United, wo er Stammkeeper wurde. Mit seinen Leistungen empfahl er sich für Schottlands Top-Klub Celtic, wo er seit 2022 Ersatzmann ist.

© Yuro Cortez / AFP Julio Gómez (Mexiko): Goldener Ball 2011 Julio Gómez schoss Deutschland im Halbfinale aus dem WM-Turnier, als er mit Kopfverband und per Fallrückzieher zum 3:2-Siegtreffer erfolgreich war. Der Titelgewinn vor eigenem Publikum war dann aber schon der Höhepunkt seiner Karriere, denn Gómez konnte sich im Profifußball nicht durchsetzen. 16 Erstliga-Spiele machte er insgesamt in Mexiko - und blieb dabei ohne Tor. 2019 beendete er seine Karriere.

© imago images / AFLOSPORT Souleymane Coulibaly (Elfenbeinküste): Goldener Schuh 2011 Für 1,75 Millionen Euro sicherte sich Tottenham im WM-Sommer 2011 die Dienste des damals 16-jährigen Ivorers. Der schaffte aber bei den Spurs ebenso wenig den Sprung wie bei Bari in Italien. Für Peterborough in Englands Dritter Liga stimmte 2015/16 die Quote einigermaßen, 2020/21 gelangen Coulibaly immerhin noch acht Treffer für ES Sahel in Tunesiens erster Liga. Vom Durchbruch auf Top-Niveau und einer Weltkarriere blieb er aber meilenweit entfernt.

© imago images Mathías Cubero (Uruguay): Goldener Handschuh 2011 Cubero verbrachte lange Jahre seiner Karriere bei Cerro und Torque in seinem Heimatland. Er kommt auf insgesamt 26 Erstliga-Duelle während seiner Laufbahn, die nicht so verlief, wie es die U17-WM noch angedeutet hatte.

© imago images Kelechi Iheanacho (Nigeria): Goldener Ball 2013 Manchester City schnappte sich den Nigerianer nach seinen Auftritten bei der U17-WM 2013. Bei den Citizens war er vor allem ein talentierter Ergänzungsspieler, aber im Star-Ensemble konnte er sich nicht endgültig durchsetzen. 2017 folgte der Wechsel nach Leicester. Mit den Foxes ging er nun auch in die zweite Liga. Iheanacho kommt auf 42 Tore in immerhin 196 Premier-League-Spielen.

© imago images / Pro Shots Valmir Berisha (Schweden): Goldener Schuh 2013 Wieder war die U17-WM das Sprungbrett für einen Wechsel zu einem großen Klub: Die AS Rom holte den jungen Schweden - und ließ ihn nur anderthalb Jahre später schon wieder ablösefrei zum SC Cambuur in die Niederlande gehen. Dort blieb er aber auch kein Jahr und war dann erstmal vereinslos. Mittlerweile tingelt er durch Rumäniens zweite Liga.

© imago images Dele Alampasu (Nigeria): Goldener Handschuh 2013 Fünf Jahre lang stand Alampasu beim portugiesischen Klub Feirense unter Vertrag, ehe es nach Lettland und dann nach Malta ging. Aktuell läuft er für einen französischen Fünftligisten auf. Nicht das, was die U17-WM erahnen ließ.

© imago images Kelechi Nwakali (Nigeria): Goldener Ball 2015 Auch Nwakali landete nach der U17-WM beim FC Arsenal - und wurde in drei Jahren viermal ausgeliehen. Probierte es danach in Spanien bei Huesca, Alcorcón und Ponferradina. Aktuell spielt er für GD Chaves aus Portugal und damit immerhin für einen Erstligisten in einer respektablen Liga. Ist dort Stammspieler im zentralen Mittelfeld.

© getty Victor Osimhen (Nigeria): Goldener Schuh 2015 Im Gegensatz zu Nwakali ist Osimhen ein echter Top-Star des Weltfußballs geworden - wenn auch mit leichten Anlaufschwierigkeiten. Beim VfL Wolfsburg kam er nicht zurecht, aber über Charleroi und Lille landete er bei der SSC Neapel, wo er den Klub zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren schoss. Wird als Kandidat für einen 100-Millionen-Euro-Wechsel gehandelt.

© imago images Samuel Diarra (Mali): Goldener Handschuh 2015 Diarra blieb noch bis 2017 in Mali und ging dann nach Spanien. Dort kam er allerdings nur bei kleineren Klubs unter, die dritte Liga war für ihn bislang das höchste der Fußball-Gefühle.

© getty Phil Foden (England): Goldener Ball 2017 Foden hat sich bei seinem Jugendklub Manchester City als feste Größe etabliert. Mit den Citizens holte er in der vergangenen Saison das Triple. Als flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler wird er von Trainer Pep Guardiola geschätzt. Für England hat der 23-Jährige bereits 31 Länderspiele absolviert.

© getty Rhian Brewster (England): Goldener Schuh 2017 Brewster gelang unter Trainer Jürgen Klopp beim FC Liverpool zwar nicht der Durchbruch, aber Sheffield United hatte 2020 genug gesehen, um 26 Millionen Euro für ihn auf den Tisch zu legen. Wartet nach 32 Premier-League-Spielen aber immer noch auf sein erstes Tor.

© getty Gabriel Brazão (Brasilien): Goldener Handschuh 2017 Gabriel Brazão ging erst Anfang 2019 nach Europa: Parma schnappte ihn sich und verkaufte ihn ein halbes Jahr später an Inter für 6 Millionen Euro weiter. Danach folgten bislang fünf Leihen, um ihm Spielpraxis zu verschaffen. Das klappte aber nicht wie gewünscht: Mehr als fünf Saisonspiele machte Brazão bislang nie.

© imago images Gabriel Veron (Brasilien): Goldener Ball 2019 Veron wechselte 2022 für rund zehn Millionen Euro von Palmeiras zum FC Porto. Dort tut er sich vor allem aufgrund von vielen Verletzungen aber schwer, denn er kann nicht regelmäßig zum Einsatz kommen. Aktuell fällt er mal wieder mit einem Muskelriss im Oberschenkel länger aus.

© getty Sontje Hansen (Niederlande): Goldener Schuh 2019 Hansen durchlief die Ajax-Schule, doch im vergangenen Sommer ging es für ihn in Amsterdam nicht weiter. Er wechselte ablösefrei zu NEC Nijmegen und ist dort in der Eredivisie in dieser Saison Stammspieler. Zu mehr als einem Tor hat es in 13 Einsätzen aber noch nicht gereicht.

© imago images Matheus Donelli (Brasilien): Goldener Handschuh 2019 Donelli steht nach wie vor bei Corinthians unter Vertrag. 2021 feierte er sein Debüt in Brasiliens Série A, 2022 kamen drei weitere Partien dazu, doch in diesem Jahr wartet er noch auf einen Einsatz und ist klar der Ersatztorhüter beim Top-Klub.

© imago images Paris Brunner (Deutschland): Goldener Ball 2023 Brunner gilt als größtes Talent aus der BVB-Jugend seit Youssoufa Moukoko. In der A-Jugend-Bundesliga trifft er wie er will, eine Chance hat er in der ersten Mannschaft aber noch nicht erhalten.

© @fifaworldcup_es Agustín Ruberto (Argentinien): Goldener Schuh 2023 Acht Treffer erzielte Ruberto bei der WM in Indonesien, doch für Argentinien reichte es nur zum vierten Platz. Der Mittelstürmer spielt für den Top-Klub River Plate und muss bislang noch auf seine Chance in der ersten Mannschaft warten.