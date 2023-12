GOAL50 2023: Lionel Messi gewinnt weltweite Fanabstimmung bei den Männern vor Erling Haaland und Jude Bellingham - Racheal Kundananji triumphiert bei den Frauen

© getty

GOAL50 GEWINNER BEI DEN MÄNNERN: LIONEL MESSI

Messi ging als Weltmeister in das Jahr 2023, nachdem er Argentinien im vergangenen Dezember in Katar zum Titelgewinn geführt hatte, und fügte seinem Trophäenschrank nach seiner Rückkehr zu Paris Saint-Germain einen zweiten Titel in der Ligue 1 hinzu. In seiner letzten Saison im Parc des Princes erzielte der kleine Magier 21 Tore und 20 Assists in allen Wettbewerben und entschied sich nach Ablauf seines Vertrags im Juni für ein neues Abenteuer in der MLS.

Inter Miami stattete Messi mit einem Zweijahresvertrag aus, und er schlug sofort ein: In seinen ersten elf Einsätzen erzielte er 14 Tore und verhalf dem Klub mit dem Gewinn des Ligapokals zum ersten Titel.

Messi verhalf Argentinien mit fünf Siegen aus sechs Spielen zu einem starken Start in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 und erhielt als Belohnung für seine großartigen Leistungen für Verein und Land seinen achten Ballon d'Or.

Der 36-Jährige hat nun konkurrenzlose sieben GOAL50-Triumphe auf seinem Konto, zwei mehr als sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo, der die Endrunde zum ersten Mal verpasste.