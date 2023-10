Ohne Lionel Messi und Cristiano Ronaldo: Welche Stars hätten in den letzten Jahren den Ballon d'Or gewonnen?

Cristiano Ronaldo räumte den Ballon d'Or fünfmal ab, Lionel Messi steht bis einschließlich der Verleihung 2022 bei sieben Auszeichnungen. Doch wer hätte den Goldenen Ball in einer Welt ohne den Argentinier und den Portugiesen geholt?

Deshalb stellt sich die Frage: Wer hätte ohne sie den Ballon d'Or gewonnen - in einer Welt, in der Ronaldo und Messi nicht existieren?

Der Ballon d'Or 2007, der an Kaká ging, war der letzte vor dem Beginn des Kontinuums Ronaldo-Messi. Beide schafften es aber schon damals auf das Podium.

2018 gab es die einzige echte Ausnahme: Modric gewann den Goldenen Ball, Cristiano Ronaldo wurde Zweiter und Antoione Griezmann Dritter. Kylian Mbappé hätte in einer Welt ohne die beiden GOATs das Podium komplettiert. Vor fünf Jahren wurde Messi nach einer enttäuschenden WM in Russland übrigens nur Fünfter.

In diesem Jahr wäre Bayern Münchens Robert Lewandowski der haushohe Favorit gewesen. Er gewann das Triple und knackte den Bundesliga-Rekord für die meisten Tore von Gerd Müller mit 41 Treffern. Wegen der Coronapandemie aber gab es 2020 keine Vergabe des Ballon d'Or.

Ballon d'Or: Viele traurige Verlierer

In den meisten Fällen haben sich Messi und Ronaldo die Einzel-Auszeichnung verdient - aber in anderen Jahren schienen Spieler wie Iniesta, Xavi, van Dijk und die Bayern-Stars Ribéry, Neuer und Lewandowski beraubt zu werden. Die weltweite Jury traute sich nicht, die weniger im Rampenlicht stehenden Spieler, die in einigen Fällen dann keine Stürmer waren, zu wählen.

In einer Welt ohne Messi und Ronaldo hätten Xavi, Iniesta und Neymar zweimal den Ballon d'Or gewonnen, während auch van Dijk, Griezmann, Lewandowski, Neuer, Ribéry und Torres sich Ballon-d'Or-Gewinner nennen dürften.