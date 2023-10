MLS: Die Top-11 der Legionäre in der Major League Soccer

Im kommenden Jahr feiert die Major League Soccer in den USA ihr 30-jähriges Bestehen. Wir haben schon jetzt die Top-11 der MLS-Legionäre zusammengestellt.

Kleiner Spoiler vorneweg: Dass Lionel Messi eher früher als später unter den größten MLS-Legionären ever auftauchen wird, ist so gut wie sicher. Wir hielten seine Berufung für diese Auswahl nach gerade zwölf Einsätzen für Inter Miami für verfrüht. 16 Torbeteiligungen sind aber schon eine Ansage ...

© imago images / Icon SMI TOR - Julio Cesar Sieben Jahre lang hütete der Brasilianer das Tor von Inter Mailand. Mit den Nerazzurri gewann er unter anderem die Champions League. 2014 spielte er eine halbe Saison in der MLS für den Toronto FC. Beendete seine Karriere 2018 bei Flamengo.

© imago images / ZUMA Press ABWEHR - Arne Friedrich Der 82-fache deutsche Nationalspieler spielte seine letzte Saison als aktiver Profi für Chicago Fire. Zuletzt arbeitete der ehemalige Wolfsburger und Herthaner als Sportdirektor bei der Hertha.

© imago images / ZUMA Press Rafael Marquez Sieben Jahre lang, zwischen 2003 und 2010, spielte der Mexikaner beim FC Barcelona. Im Alter von 31 Jahren wechselte der zweimalige CL-Sieger zu den New York Red Bulls, wo er in drei Jahren 44 Pflichtspiele absolvierte.

© imago images / ZUMA Press Nigel de Jong Mangels Alternativen stellen wir einfach den Niederländer in die Dreierkette. Das Raubein kickte 2016 für ein halbes Jahr bei L.A. Galaxy. Seine Karriere reicht uns für eine Top-11-Nominierung.

© imago images / Xinhua MITTELFELD - David Beckham 124 Spiele, 20 Tore, 42 Assists und zwei Meistertitel sammelte die MLS-Legende während ihrer Zeit in Los Angeles. Mittlerweile tritt er als Präsident von Inter Miami mit seiner eigenen Franchise an.

© imago images / ZUMA Press Andrea Pirlo Der Maestro spielte immerhin noch zweieinhalb Jahre für New York City, ehe er mit 38 Jahren seine aktive Karriere beendete. 2022 wurde er Trainer des türkischen Ertligisten Fatih Karagümrük, seit Sommer ist er nun für Sampdoria Genua tätig. No Pirlo, no Party!

© imago images / Sven Simon Bastian Schweinsteiger Der Weltmeister von 2014 darf aus deutscher Sicht natürlich nicht in dieser Elf fehlen. Fast drei Jahre kickte Schweini noch für Chicago Fire. Den Titel holte er nicht. Mittlerweile arbeitet er als TV-Experte.

© imago images / ZUMA Press Kaka Der Weltmeister und Weltfußballer ließ seine Kariere bei Orlando City ausklingen. In 78 Spielen war er an 44 Toren direkt beteiligt.

© imago images / Icon SMI ANGRIFF - Wayne Rooney Mit 32 Jahren zog es den ehemaligen Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft (53 Tore, inzwischen von Harry Kane überholt) zu D.C. United. Wurde dann Trainer des englischen Zweitligisten Derby County. Im Juli 2022 ging er zurück zu D.C. United, holte seitdem aber nur einen Punkt pro Spiel im Schnitt.

© imago images / ZUMA Press Zlatan Ibrahimovic 2018 schien seine Karriere auf die Zielgerade einzubiegen. In 58 Spielen für L.A. Galaxy schoss der Schwede jedoch 53 Tore und wagte nochmal den Wechsel nach Europa. Drei Jahre spielte er für die AC Milan, ehe er im Sommer 2023 mit 41 Jahren seine Karriere beendete.

© imago images / Icon SMI Thierry Henry Dass der Franzose so lang in der MLS spielte, wissen viele womöglich gar nicht mehr: Zwischen 2010 und 2015 stand er bei den NY Red Bulls unter Vertrag - 135 Spiele, 52 Tore. Aktuell Trainer der französischen U21-Nationalelf.

© SPOX Und so sieht sie aus, die SPOX-Top-11 der MLS-Legionäre.

© imago images / Icon SMI ERSATZSPIELER - Steven Gerrard Nach 17 Jahren für die Profis des FC Liverpool zog es Gerrard noch eineinhalb Jahre in die USA. Bei L.A. Galaxy kam er immerhin auf 39 Spiele und traf dabei fünfmal. Mittlerweile ist Gerrard Trainer in Saudi-Arabien bei Al-Ettifaq FC.

© imago images / Pacific Press Agency Frank Lampard Wie auch Gerrard kratzt Lampard natürlich an der Startelf. An drei Weltmeistern und MLS-Legende Beckham kommt Lamps im Mittelfeld aber einfach nicht vorbei. An seinem Legendenstatus ändert das nichts.

© imago images / Icon SMI Nani 2019 wechselte der Europameister von 2016 zu Orlando City. 49 Torbeteiligungen in 88 Spielen sprangen für Nani in der MLS heraus. Spielt mittlerweile bei Adana Demirspor in der Süper Lig.

© imago images / Icon SMI Carlos Vela Rein auf die MLS bezogen müsste Vela in einer Top-11 eigentlich gesetzt sein. Seit 2018 stürmt er für den Los Angeles FC. In 180 Spielen traf er 93-mal und holte sich in der Saison 2018/19 die Torschützenkanone.

© imago images / ZUMA Press Didier Drogba Der Bayern-Schreck vom Champions-League-Finale 2012 landet hinter Rooney, Ibra und Henry knapp auf der Bank. Für Phoenix und Montreal erzielte er in der MLS 39 Tore in 67 Spielen.

© imago images / ZUMA Press David Villa Der Spanier absolvierte mehr Partien für New York City (126) als für den FC Barcelona (119). Ganze 80 Tore schoss der Welt- und Europameister für die MLS-Franchise.

© imago images / Gribaudi/ImagePhoto Gonzalo Higuain Wechselte 2020 ablösefrei von Juventus zu Beckham-Klub Inter Miami. Dort spielte er unter anderem mit Blaise Matuidi zusammen und erzielte in 70 Einsätzen 29 Treffer. Anfang 2023 beendete er seine Laufbahn.

© imago images / ZUMA Press Frank Rost Dank seiner sieben Monate bei den New York Red Bulls darf der langjährige Bundesliga-Keeper als Ersatztorhüter auf der Bank Platz nehmen. Rost ist deutscher Meister und Pokalsieger.