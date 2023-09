Ist der Kader des FC Bayern zu dünn? Auch Barcelona und Real Madrid haben Problemstellen

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern wies zuletzt auf einen teilweise dünnen Kader beim deutschen Rekordmeister hin. Gibt es Top-Teams, die ähnlich knapp aufgestellt sind?

SPOX stellt daher mal einen Vergleich zwischen den Kadern von Bayern, Barça und Real an.

"Der Kader ist ein bisschen dünn, ein bisschen wenig" , sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel rund um das Bundesligaspiel in Mönchengladbach Anfang September bei Sky . "Wir werden unser Bestes tun und den Kader pushen. Es ist ein guter Kader, aber auf manchen Positionen ein bisschen mutig."

Pavard sollte eigentlich nur ziehen gelassen werden, wenn man noch Ersatz für ihn findet. Daraus wurde aber am Ende nichts. Und Gravenberch durfte gehen, obwohl in Palhinha ein potenzieller neuer Mann für das Mittelfeldzentrum dann ja doch nicht geholt wurde.

Joao Palhinha und Armel Bella-Kotchap sollten am Deadline Day eigentlich noch zum FC Bayern München kommen. Aus beiden Transfers wurde aber letztlich bekanntlich doch nichts , zudem wurden in den letzten zwei Wochen der Wechselperiode unter anderem noch Benjamin Pavard, Ryan Gravenberch und Josip Stanisic abgegeben.

Real indes musste zuletzt auf die schwere Verletzung von Stammtorhüter Thibaut Courtois reagieren, dessen Comeback erst für das Frühjahr 2024 erwartet wird. Die Königlichen holten mit Kepa Arrizabalaga einen erstklassigen Ersatz auf Zeit, liehen den Spanier vom FC Chelsea aus. Zudem hat man noch den 24-jährigen Ukrainer Andriy Lunin in der Hinterhand.

Bayern ist hier in der Breite seit der Verpflichtung von Daniel Peretz besser aufgestellt. Sobald Manuel Neuer von seiner Verletzung zurückkehrt , hat man mit Peretz und der derzeitigen Nummer eins Sven Ulreich zwei gute Keeper in der Hinterhand.

Bei Barça steht hinter Marc-André ter Stegen mit Inaki Pena offiziell nur ein weiterer Torhüter im Kader. Sollte ter Stegen also mal verletzt ausfallen, müsste Trainer Xavi mit U19-Keeper Diego Kochen oder Ander Astralaga aus der zweiten Mannschaft auffüllen.

Somit bleibt eigentlich nur noch Mazraoui. Als dessen Backup setzte Tuchel zuletzt auf Konrad Laimer, der ja eigentlich für die Mittelfeldzentrale geholt wurde. In Notfällen wäre natürlich auch Joshua Kimmich eine Option für rechts hinten.

Breite in der Innenverteidigung : FC Barcelona > FC Bayern > Real Madrid

Barcelona hat mit Ronald Araujo, Andreas Christensen und Jules Koundé auch drei absolute Top-Innenverteidiger zur Verfügung. Dahinter steht bei den Katalanen noch Inigo Martinez, der als 20-maliger spanischer Nationalspieler mit viel Erfahrung stets auch auf höchstem Niveau immer reingeworfen werden kann. Die Breite ist also bei Barça wohl etwas besser als bei Bayern.

Auch im Abwehrzentrum gingen Bayern mit Stanisic und Pavard zwei Optionen verloren. Rein von der Qualität her hat der FCB mit Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt und Min-jae Kim natürlich trotzdem drei absolute Top-Innenverteidiger im Kader. Quantitativ kommt dann aber lediglich noch der 18-jährige Tarek Buchmann hinzu, dem es an Erfahrung auf höchstem internationalen Level natürlich noch fehlt.

Erste Alternative in Mendys Abwesenheit ist derzeit Allrounder Nacho. David Alaba ist natürlich auch ein Weltklasse-Linksverteidiger, wird aber unbedingt innen gebraucht. Eine weitere mögliche Lösung wäre Mittelfeldmann Eduardo Camavinga, der vergangene Saison ja häufiger links hinten aushalf.

Bei Barça ist die Besetzung ähnlich: Eine starke Stammkraft in Alejandro Balde, dazu eine gute Alternative in Marcos Alonso. Zudem kann Neuzugang Joao Cancelo theoretisch auch auf links auflaufen.

Und Real hat in der Mittelfeldzentrale beinahe schon ein Überangebot: Jude Bellingham, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Toni Kroos, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos. Sieben Topspieler für drei bis vier Positionen - da droht Ancelotti eher das Problem, zu viele Härtefälle auf die Bank setzen zu müssen.

Bei Barça spielt Xavi bekanntlich bevorzugt im 4-3-3, benötigt also drei zentrale Mittelfeldspieler für seine Startelf. Sollte Pedri bald wieder fit sein, hat er dafür vier absolute Top-Stars im Kader (neben Pedri noch Gavi, Frenkie de Jong und Ilkay Gündogan). Hinzu kommen der routinierte Neuzugang Oriol Romeu und das hochveranlagte Eigengewächs Fermin Lopez . Barças Breite ist auf dieser Position also größer als jene der Bayern.

Kurz nach dem geplatzten Transfer des Portugiesen wurde dann der Abgang von Ryan Gravenberch zum FC Liverpool offiziell. Damit bleiben Tuchel im Mittelfeldzentrum mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer nur drei Spieler, was bei den vielen Spielen natürlich tatsächlich ziemlich wenig ist. Aber: Sollten mal zwei der drei gleichzeitig nicht zur Verfügung stehen, hat Tuchel durchaus Gelegenheit, kreativ zu werden. Raphael Guerreiro kann beispielsweise auch im zentralen Mittelfeld spielen, auch ein Zurückziehen Jamal Musialas auf die Doppelsechs ist durchaus möglich.

Es wurde schon anfangs thematisiert: Joao Palhinha war schon in München, musste dann aber doch wieder zurück zu Fulham, weil die Engländer keinen Ersatz finden konnten.

© getty

OFFENSIVES MITTELFELD

Im offensiven Mittelfeld hat Tuchel neben viel Klasse auch mehr als genügend Masse zur Verfügung. Leroy Sané, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Thomas Müller und Kingsley Coman streiten sich um drei Positionen. Zudem könnten Mathys Tel, Raphael Guerreiro oder Eric Maxim Choupo-Moting bei Bedarf auch auf diesen Positionen aushelfen. Hier sollte Bayern keine Probleme mit der Breite bekommen.

Barcelona ist da durchaus dünner besetzt - und zwar sowohl quantitativ als auch qualitativ. Mit Lamine Yamal haben die Katalanen natürlich ein Ausnahmetalent in ihren Reihen, dem aber eben noch nicht dauerhaft die Hauptlast der Verantwortung übertragen werden sollte. Bei Joao Felix muss man indes abwarten, ob er sein enormes Potenzial abrufen kann, hinzu kommen Raphinha und Ferran Torres. Zuletzt zog Xavi auch mal Gavi vom Zentrum in die offensive Dreierreihe nach vorne. Die Blaugrana haben also richtig gute Spieler für die Offensive, Bayern ist hier aber besser aufgestellt.

Auch bei Real ist die Breite im Offensivbereich nicht ganz so gut wie beim deutschen Meister. Die Qualität ist mit Bellingham, der bisher stets als Zehner agierte, Rodrygo und Vinicius in der Spitze natürlich riesig. Darüber hinaus stehen aber lediglich noch Türkei-Talent Arda Güler und Brahim Diaz im Kader. Auf diesen Positionen könnte den Königlichen bei Verletzungspech also durchaus ein Problem drohen.

Breite im offensiven Mittelfeld: FC Bayern > FC Barcelona = Real Madrid