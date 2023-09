Die Transfers mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Sommer: Ein Star des FC Bayern auf Platz zwei

Einige große Wechsel prägten das Sommertransferfenster 2023. Der Eintritt der Saudi Pro League in den europäischen Markt spülte viel Geld in viele Klubkassen und gab Spielern sowie Beratern weitere Anreize. Das reiche Angebot im Nahen Osten ist jedoch nicht der einzige Grund dafür, dass der Markt weiterhin verrückt spielt.

Durch hoch datierte Verträge und Transfersummen wird die englische Premier League ihrem Ruf als Europas (mit Abstand) größter Geldgeber wieder einmal alle Ehre: Declan Rice und Moisés Caicedo wechselten für mehr als 100 Millionen Pfund (117 Millionen Euro) innerhalb der Liga. Auch andere europäische Klubs haben ihre finanziellen Muskeln spielen lassen, allen voran Bayern München, das im Sommer Harry Kane von Tottenham für eine dreistellige Millionensumme verpflichtete. Doch in diesem aufgeblähten Markt haben einige Teams bewiesen, dass es immer noch möglich ist, einen fairen Deal zu tätigen. SPOX zeigt die Deals mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.

© getty Leonardo Bonucci - Juventus zu Union Berlin (ablösefrei) Ein Transfer von Juve-Ikone Leonardo Bonucci zu Union Berlin klingt immer noch surreal. Doch es ist wahr: Der 36-Jährige kam ablösefrei nach Köpenick und sollte auch die letzten Isco-Trauernden endgültig versöhnt haben. Der Routinier wird in Berlin nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz weiterhelfen und verleiht den Eisernen in ihrem ersten Jahr in der Champions League einen echten Namen im internationalem Fußball. Dazu ist der Kader in der Defensivzentrale nun wirklich für den Tanz auf drei Hochzeiten gerüstet.

© getty Granit Xhaka - Arsenal zu Bayer Leverkusen (15 Mio. Euro) Als Granit Xhaka das Kapitänsamt bei Arsenal im November 2019 entzogen wurde, schien der Gedanke, dass er weitere dreieinhalb Jahre im Emirates Stadium bleiben würde, absurd. Als der Schweizer Nationalspieler in diesem Sommer schließlich nach Leverkusen ging, waren die meisten Gunners-Fans enttäuscht. Das ist der Art und Weise, wie Xhaka die Londoner auf und neben dem Feld geprägt hat, zu verdanken - ein Glück für Bayer Leverkusen. Für die Bundesliga ist das ein echter Königstransfer. Xabi Alonso wird hochzufrieden sein, einen so vielseitigen Mittelfeldspieler zu einem vernünftigen Preis erworben zu haben.

© getty Sofyan Amrabat - Fiorentina zu Man Utd (Leihe) Es war ein hartes Stück Arbeit, aber Manchester United hat am Deadline Day mit Sofyan Amrabat endlich einen defensiven Mittelfeldspieler verpflichtet. Beim marokkanischen Star wurde seit seiner glanzvollen WM 2022 in Katar von einem Abgang von der Fiorentina ausgegangen. United zahlt für Amrabats Dienste in dieser Saison eine Leihgebühr in Höhe von 10 Mio. € und hat für den Sommer eine Kaufoption über 25 Mio. €. Wenn er die Form, die er in Katar gezeigt hat, bestätigen kann, ist das ein sehr gutes Geschäft - zumal die Preise für Spieler seines Profils in diesem Sommer in die Höhe schossen.

© getty Victor Boniface - Union SG zu Bayer Leverkusen (20,50 Mio. Euro) Der Nigerianer spielte in der vergangenen Europa-League-Saison quasi schon bei Bayer Leverkusen vor. Zwar konnte sich die Werkself am Ende locker gegen die Belgier Union SG im Viertelfinale durchsetzen, allerdings fiel ein gewisser Victor Boniface durch einen Treffer in der BayArena auf - ein echtes Bewerbungsschreiben. Der 22-jährige Mittelstürmer kam in diesem Sommer zum Team von Xabi Alonso und sorgte in der Bundesliga schon für ordentlich Wirbel. In den ersten drei Liga-Spielen gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen, unter anderem ein Traum-Solo gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98. Die Ablösesumme könnte sich als echtes Schnäppchen herausstellen.

© getty Alexis Mac Allister - Brighton zu Liverpool (42 Mio. Euro) Liverpools Neuaufbau im Mittelfeld begann mit dem Transfer von Alexis Mac Allister von Brighton im Juni. Und dank einer praktischen Ausstiegsklausel mussten die Reds nur 42 Millionen Euro für den Weltmeister bezahlen. In einem Sommer, in dem die besten Mittelfeldspieler der Premier League für etwa das Dreifache dieses Preises gewechselt sind, stellt dieser Deal ein ziemliches Schnäppchen dar. Mac Allister hat einen soliden Start in Anfield hingelegt und dürfte für viele Jahre eine wichtige Stütze in der Mannschaft Jürgen Klopps sein.

© getty Marco Asensio - Real Madrid zu PSG (ablösefrei) Paris Saint-Germain ist kein Verein, den man normalerweise mit günstigen Neuverpflichtungen in Verbindung bringt. Doch in diesem Sommer hat der Ligue 1-Meister seine Herangehensweise etwas geändert und eine Reihe von gestandenen Spielern ablösefrei geholt. Marco Asensio ist einer von ihnen. Der dreimalige Champions-League-Sieger beendete im Juli nach sieben Saisons seine Zeit bei Real Madrid. Der Spanier war im Bernabeu nie ein echter Superstar, aber hat im Laufe der Jahre immer wieder wichtige Treffer markiert. Seine Vielseitigkeit wird für PSG in dieser Saison zu einer äußerst nützlichen Waffe für Trainer Luis Enrique werden. Für seinen neuen Klub hat er bereits zwei Tore erzielt.

© getty Tyler Adams - Leeds zu Bournemouth (26,90 Mio. Euro) Auch wenn er derzeit verletzt ist, dürfte sich Tyler Adams als kluge Verpflichtung für Bournemouth erweisen. Wie Leicester, Leeds und Southampton in der letzten Saison gelernt haben, kann geringe Aktivität auf dem Transfermarkt nach hinten losgehen. Durch Adams' Verpflichtung können sich die Cherries auf eine gewisse Dynamik im Mittelfeld freuen. Diese wurde nach dem Abgang von Jefferson Lerma auch dringend benötigt. Wenn Adams sich gut einführt, wird sein Transferwert steigen.

© getty Romelu Lukaku - Chelsea zu Roma (Leihe) Da Tammy Abraham verletzt ist, hat Jose Mourinho den Vorstand der Roma den ganzen Sommer um einen neuen Stürmer gebeten. Kürzlich wurde bei den Italienern sogar auf dem Mannschaftsfoto Platz für einen Neuzugang gelassen. Und mit Romelu Lukaku hat er nun endlich seinen Mann gefunden. In dem ganzen Trubel der letzten Zeit vergisst man leicht, wie gut der Belgier sein kann. Unter Mourinho schoss er in der Saison 2017/2018 fast 30 Tore für Manchester United. Und auch in der Serie A bewies er mehrfach, dass er ein hervorragender Torjäger ist. Lukaku für eine bescheidene Leihgebühr zu verpflichten, ist ein echter Coup für die Roma.

© getty Youri Tielemans - Leicester zu Aston Villa (ablösefrei) Vor seiner katastrophalen Saison 2022/2023 galt Youri Tielemans als einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League. Hätte Leicester nicht so hartnäckig verhandelt, hätte er sich eine Ausstiegsklausel in den Vertrag einbauen lassen können. Ein Verlust für die Foxes, ein Gewinn für Aston Villa. Die Mannschaft von Unai Emery sicherte sich die Dienste des Belgiers nach dem Auslaufen seines Vertrags im King Power Stadium und musste dementsprechend keine Ablöse zahlen. Einige der größeren Klubs der Liga könnten es bedauern, dass die Villans Tielemans zu Beginn des Transferfensters abgeworben haben.

© getty Christian Pulisic - Chelsea zu AC Milan (20 Mio. Euro) Christian Pulisic ist in diesem Sommer endlich seinem Chelsea-Albtraum entflohen und wechselte zu einem sehr günstigen Preis zur AC Mailand. Der Deal kostete die Rossoneri nur 22 Millionen Euro, was für einen Spieler mit seinem Potenzial außerordentlich günstig erscheint. Die Trikotverkäufe sind bereits in die Höhe geschossen, seit der amerikanische Star in Italien angekommen ist. Er scheint außerdem ideal ins System von Trainer Stefano Pioli zu passen. Bei seinen ersten beiden Einsätzen in der Serie A hat Pulisic jeweils ein Tor erzielt - es ist davon auszugehen, dass noch viele weitere Treffer des Ex-Dortmunders folgen.

© getty João Félix - Atletico Madrid zu Barcelona (Leihe) Es war schon immer ein wenig seltsam, dass sich João Félix 2019 für einen Wechsel zu Atletico Madrid entschied. Der zermürbende Stil von Trainer Diego Simeone schien nicht wirklich zum Spielertypen Félix zu passen. Es gab einige vielversprechende Ansätze im Metropolitano, aber seine Zeit endete, vorhersehbar - mit einem bösen Erwachen. Félix wechselte in diesem Sommer zu Barça und nutzte die Reichweite von Fabrizio Romano in den sozialen Medien, um im Juli öffentlich um einen Wechsel nach Katalonien zu bitten. Dieser Wunsch wurde ihm auch erfüllt - allerdings erst wenige Stunden vor Schließung des Transferfensters. Sicherlich gibt es Zweifel an seiner Fitness, aber Félix wird extrem motiviert sein, seinen Skeptikern das Gegenteil zu beweisen.

© getty Djordje Petrovic - New England Revolution zu Chelsea (16 Mio. Euro) Kaum ein junger Spieler, der aus der MLS nach Europa wechselte, hat in den Vereinigten Staaten so viel Aufsehen erregt wie Djordje Petrovic. Der 23-Jährige eroberte die amerikanische Liga im Sturm, nachdem er im vergangenen April nach New England gekommen war. Dort wurde er zum Torhüter des Jahres 2022 und zum Newcomer des Jahres gewählt. Da Chelsea auf der Torhüterposition nicht übermäßig stark besetzt ist, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Serbe irgendwann Robert Sanchez als Mauricio Pochettinos Nummer 1 ablöst. All dieses Potenzial kostete die Blues nur 16 Millionen Euro.

© imago images Marcus Thuram - Borussia Mönchengladbach zu Inter (ablösefrei) Marcus Thuram war in diesem Sommer einer der größten Namen unter den ablösefreien Spielern. Mehrere Premier-League-Klubs wurden mit einem Transfer des ehemaligen Stürmers von Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Am Ende konnte sich Inter durchsetzen und einen Ersatz für Lukaku verpflichten, ohne dabei eine Ablöse zu zahlen. Thuram war in seiner bisherigen Karriere zwar nicht unbedingt so erfolgreich wie der Belgier, aber mit seiner unbändigen Energie passt er gut zum Team von Trainer Simone Inzaghi. Und selbst wenn es nicht passen sollte, können die Nerazzurri ihn gewiss gewinnbringend verkaufen.

© getty Timothy Weah - Lille zu Juventus (11,3 Mio. Euro) Streng genommen hat Lille mit dem Verkauf von Timothy Weah an Juventus in diesem Sommer einen Gewinn eingefahren. Aber es ist ziemlich klar, dass die Bianconeri das bessere Geschäft gemacht haben, indem sie den vielseitigen US-amerikanischen Nationalspieler für nur 11,3 Mio. Euro gekauft haben. Er ist erst 23 Jahre alt und ein guter Ersatz für Juan Cuadrado, der im Sommer von Turin zu Inter wechselte. Seine ersten Ansätze waren vielversprechend - immerhin war Weah einer der wenigen Juve-Spieler, die beim enttäuschenden Unentschieden gegen Bologna überzeugen konnten.

© getty James Maddison - Leicester zu Tottenham (46,3 Mio. Euro) Okay, 46,3 Millionen Euro sind selbst auf dem heutigen Markt nicht gerade billig. Aber Tottenham hat mit James Maddison dennoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt. Es ist nicht übertrieben, den Ex-Leicester-Spieler als einen der besten Torjäger der Premier League der letzten Jahre zu bezeichnen. In London konnte der Engländer bislang überzeugen. Da Kane nicht mehr da ist, haben die Spurs nach einer großen Persönlichkeit gesucht, die Verantwortung übernimmt. Maddison kann das leisten und wird sich schnell als Liebling der Tottenham-Fans etablieren.

© imago images Milan Skriniar - Inter zu PSG (ablösefrei) Es hat lange gedauert - aber jetzt ist Milan Skriniar endlich ein Spieler von Paris Saint-Germain. Über den Wechsel wurde bereits im vergangenen Sommer spekuliert, im Januar kamen die Gerüchte erneut auf. Für PSG, das schon seit einiger Zeit Spieler für die Defensive benötigte, hat sich der Transfer bereits gelohnt. Skriniar hat sich sofort ins Herz der Abwehrreihe gespielt und bisher keine Minute in der Ligue 1 verpasst. Ein ermutigender Start, vor allem wenn man bedenkt, dass er in der letzten Saison aufgrund einer Rückenverletzung lange ausfiel.

© getty Callum Hudson-Odoi - Chelsea zu Nottingham Forest (3,50 Mio. Euro) Der Niedergang von Callum Hudson-Odoi war ziemlich trostlos. Einst sollte er für viel Geld zu Bayern München wechseln, in diesem Sommer verließ er die Stamford Bridge für einen Kleckerbetrag. Für Blues ist das finanziell ein schlechter Deal, aber Nottingham Forest nimmt das dankend an. Selbst wenn Hudson-Odoi nicht gut performen wird, könnte er seinen Wert als englischer Spieler leicht steigern oder mindestens halten.

© getty João Cancelo - Manchester City zu Barcelona (Leihe) Der Fall João Cancelo zeigt, wie schnell sich das Schicksal eines Spielers im Fußball ändern kann. In der Saison 2021/2022 etablierte sich der Portugiese als einer der besten Außenverteidiger der Welt und kam bei der Wahl zum Ballon d'Or sogar unter die Top 30. Im krassen Gegensatz dazu war die letzte Saison für Cancelo eine Katastrophe. Er hat es offenbar geschafft, gleich bei drei Trainern unten durch zu sein: Pep Guardiola, Fernando Santos und Thomas Tuchel. Er hofft nun, diese Misere in Barcelona hinter sich lassen zu können.

© getty Ansu Fati - Barcelona zu Brighton (Leihe) Heutzutage kann uns auf dem Transfermarkt kaum noch etwas schocken, aber die Berichte über eine Verpflichtung Ansu Fatis von Brighton & Hove Albion kamen dann noch überraschend. Nach seinem spektakulären Durchbruch als Teenager wurde er als die Zukunft Barcelona betitelt. Doch Verletzungen haben verhindert, dass Fati in den letzten Jahren richtig durchstarten konnte. In Brighton-Coach Roberto De Zerbi sieht er den idealen Mann, ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Wenn der Italiener den Stürmer zu alter Stärke bringen kann, wird sich diese Leihgabe als besonders preiswert erweisen.

© getty Kim Min-jae - Napoli zu Bayern München (50 Mio. Euro) Es mag überraschend wirken, dass Kim Min-jae so weit oben auf dieser Liste steht. Er entspricht sicherlich nicht dem Profil eines Schnäppchenkaufs, dennoch kann Bayern München sehr zufrieden sein, nur 50 Millionen Euro für den südkoreanischen Nationalspieler ausgegeben zu haben. Einfach ausgedrückt: Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Innenverteidiger auf der Welt als Kim in seiner derzeitigen Form. Er war in der letzten Saison ein Koloss für Napoli und verfügt über alle technischen Qualitäten, die von Verteidigern auf höchstem Niveau im Jahr 2023 verlangt werden. Napolis Klubchefs werden sich sicherlich im Nachhinein ärgern, dass es eine solch "niedrige" Ausstiegsklausel in Kims Vertrag eingebaut haben.