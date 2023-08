CR7 nur auf Rang drei, Messi nicht in den Top Ten: Die Fußballer mit den höchsten Transfererlösen der Geschichte

Mit seinem Wechsel zu Al-Hilal nach Saudi ist Neymar in die nächste Dimension bezüglich seiner Transfererlöse vorgedrungen. Sein Wechsel in die Wüste für rund 90 Millionen Euro ist in seinem persönlichen Ranking aber dennoch nur auf dem zweiten Platz.

Cristiano Ronaldo belegt in der Rangliste lediglich den dritten, Lionel Messi ist beispielsweise überhaupt gar nicht unter den Top Ten vertreten. SPOX präsentiert das Ranking der Fußballer mit den höchsten Transfererlösen in der Geschichte des Fußballs.

© getty Platz 10: Zlatan Ibrahimovic Gesamter Transfererlös: 169,1 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) Juli 2001 für 7,8 Millionen Euro von Malmö FF zu Ajax Amsterdam

August 2004 für 16 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin

August 2006 für 24,8 Millionen Euro von Juventus Turin zu Inter Mailand

Juli 2009 für 69,5 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Barcelona

August 2010 für 6 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Barcelona zur AC Milan

Juli 2011 für 24 Millionen Euro vom FC Barcelona zur AC Milan

Juli 2012 für 21 Millionen Euro von der AC Milan zu Paris Saint-Germain

© getty Platz 9: Ángel di María Gesamter Transfererlös: 179 Millionen Euro Juli 2007 für 8 Millionen Euro von Rosario Central zu Benfica

Juli 2010 für 33 Millionen Euro von Benfica zu Real Madrid

August 2014 für 75 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United

August 2015 für 63 Millionen Euro von Manchester United zu Paris Saint-Germain

© getty Platz 7: Kylian Mbappé Gesamter Transfererlös: 180 Millionen Euro Juli 2018 für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain

© getty Platz 7: Antoine Griezmann Gesamter Transfererlös: 180 Millionen Euro Juli 2014 für 30 Millionen Euro von Real Sociedad zu Atlético Madrid

Juli 2019 für 120 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Barcelona

August 2021 für 10 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Barcelona zu Atlético Madrid

Juli 2023 für 20 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Atlético Madrid

© getty Platz 6: Philippe Coutinho Gesamter Transfererlös: 180,3 Millionen Euro Januar 2013 für 13 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Liverpool

Januar 2018 für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona

August 2019 für 8,5 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Barcelona zum FC Bayern

Juli 2022 für 20 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Aston Villa

© getty Platz 5: Álvaro Morata Gesamter Transfererlös: 189 Millionen Euro Juli 2014 für 20 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin

Juli 2016 für 30 Millionen Euro von Juventus Turin zu Real Madrid

Juli 2017 für 66 Millionen Euro von Real Madrid zum FC Chelsea

Januar 2019 für 18 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Chelsea zu Atlético Madrid

Juli 2020 für 35 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Atlético Madrid

September 2020 für 20 Millionen Euro Leihgebühr von Atlético Madrid zu Juventus Turin

© getty Platz 4: Ousmane Dembélé Gesamter Transfererlös: 220 Millionen Euro Juli 2016 für 35 Millionen Euro von Stade Rennes zu Borussia Dortmund

August 2017 für 135 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona

August 2023 für 50 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain

© getty Platz 3: Cristiano Ronaldo Gesamter Transfererlös: 247 Millionen Euro August 2003 für 19 Millionen Euro von Sporting CP zu Manchester United

Juli 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid

Juli 2018 für 117 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus Turin

August 2021 für 17 Millionen Euro von Juventus Turin zu Manchester United

© getty Platz 2: Romelu Lukaku Gesamter Transfererlös: 333,36 Millionen Euro August 2011 für 15 Millionen Euro vom RSC Anderlecht zum FC Chelsea

Juni 2013 für 3,5 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Chelsea zum FC Everton

Juli 2014 für 35,36 Millionen Euro vom FC Chelsea zum FC Everton

Juli 2017 für 84,7 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester United

August 2019 für 74 Millionen Euro von Manchester United zu Inter Mailand

August 2021 für 113 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Chelsea

Juli 2022 für 7,8 Millionen Euro Leihgebühr vom FC Chelsea zu Inter Mailand