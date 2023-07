Wie Inter Miami in der MLS mit Lionel Messi, Sergio Busquets und Gerardo Martino den alten FC Barcelona nachbaut

Weltmeister Lionel Messi ist gerade dabei, auf seinen letzten Karriere-Tagen das alte FC Barcelona bei seinem neuen Klub Inter Miami zu vereinen.

Bei Inter Miami befindet sich gerade alles im Umbruch. Der MLS-Klub steckt mitten in einer miserablen Saison. Nach 18 Spielen liegt man in der Eastern Conference auf dem letzten Platz. Doch das hat Miami nicht davon abgehalten, den besten Fußballer der Geschichte nach Florida zu holen: Lionel Messi. Der Argentinier wechselt ablösefrei zum Klub aus der MLS, nachdem sein Vertrag bei Paris Saint-Germain Ende Juni ausgelaufen war. Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, Kaka, Steven Gerrard, Wayne Rooney und Andrea Pirlo haben in den vergangenen Jahren in der MLS gespielt. David Beckham, Miteigentümer von Inter Miami, ebnete 2007 mit seinem Wechsel zu LA Galaxy den Weg für einen Zustrom von Megastars in die USA. Schon jetzt schaut die ganze Welt auf die MLS. Aber Messi wird nicht in der Lage sein, Miami alleine zu einem Top-Team zu machen. Eigentlich wollte er ja ohnehin am liebsten nach Barcelona zurückkehren - wenn die Katalanen nur mehr Geld gehabt hätten. So baut sich Messi nun eben sein altes Barça in Miami nach - mit Spielern, die er bestens kennt. Sergio Busquets beendete im Mai seine 18-jährige Zeit im Camp Nou. Der Spanier ist der erste große Name, den Miami nach Messi verpflichtet hat - und das Dreigestirn vervollständigt der neue Trainer Gerardo Martino: 2013/14 waren sie bereits in Barcelona vereint.

© getty Inter Miami: Martinos Werdegang "Tata ist eine hoch angesehene Persönlichkeit, dessen Erfolgsbilanz für sich selbst spricht", sagte Beckham nach der Ernennung Martinos. "Wir sind zuversichtlich, dass seine Leistungen und seine Erfahrung als Cheftrainer unser Team inspirieren und unsere Fans begeistern werden. Wir freuen uns darauf, was er auf und neben dem Spielfeld bewirken wird." Der 60-Jährige kann auf eine 25-jährige Karriere als Trainer zurückblicken, in der er bei zehn verschiedenen Vereinen und drei verschiedenen Nationalmannschaften tätig war. Den FC Barcelona coachte er in der Saison 2013/14, gewann allerdings keinen Titel - und schon war Schluss. Nach der WM 2014 versuchte er sich als Messis Nationaltrainer bei Argentinien (2014 bis 2016) und verlor zweimal im Finale der Copa America gegen Chile. Von Anfang 2017 bis Ende 2018 lernte er dann die MLS bei Atlanta kennen und holte in seiner zweiten Saison den MLS-Cup. Der Fußball in den USA hat ihn geprägt: "Ich war Teil eines außergewöhnlichen Projekts mit Atlanta United, das eine klare Richtung, viel Kommunikation und ähnliche Ziele hatte, die sehr schnell festgelegt und umgesetzt wurden", sagte Martino kürzlich in einem Interview mit The Athletic. "Nachdem ich in der MLS trainiert hatte, fühlte ich mich zu ihr hingezogen. Ich mag die Liga." Die mexikanische Nationalmannschaft holte Martino dann 2019 an Bord. Dort sorgte er sofort für Furore, indem er den CONCACAF Gold Cup holte. Der Argentinier führte El Tri auch ins Finale der CONCACAF Nations League und zu einer weiteren Gold-Cup-Teilnahme im Jahr 2021 - doch beide Male scheiterten die Mexikaner an den Vereinigten Staaten. Die Amtszeit von Martino endete nach dem schlechten Abschneiden Mexikos bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, bei der das Land zum ersten Mal seit 28 Jahren in der Gruppenphase ausschied. Aber das hat Inter Miami nicht davon abgehalten, ihn zu holen. Zweifellos ist Martino eine enorme Verbesserung gegenüber Trainer Phil Neville, der nach einer katastrophalen Serie an Niederlagen Anfang Juni entlassen worden war und den Job ohnehin nur aufgrund seiner Freundschaft mit Beckham bekommen hatte. Inter Miami hat nun einen Trainer, der sich auf diesem Niveau auskennt. Martino ist zwar sicher kein Weltklasse-Trainer, aber er weiß, was Messi sich vorstellt und ist mit der MLS bestens vertraut.

© getty Tata Martino: Enttäuschung beim FC Barcelona Nach dem Rücktritt des im Juli 2013 an Kehlkopfkrebs erkrankten Tito Vilanova, der im April 2014 verstarb, holte Barça schließlich Martino als Trainer. Martino war gerade bei Newell's Old Boys in Argentinien, Messis Kindheitsverein, entlassen worden. Sicherlich hatte La Pulga gehört, wie gut der Trainer sein soll - und dem FC Barcelona davon erzählt. Doch Martino hatte zuvor noch nie in Europa trainiert. Nun sollte er die beste Mannschaft der Welt trainieren, die gerade Neymar verpflichtet hatte. Seine Amtszeit begann gut, Barça gewann die Supercopa de Espana und blieb in den ersten 16 Spielen ungeschlagen. Doch die Mannschaft konnte diesen Schwung nicht aufrechterhalten. Atletico Madrid überholte die Katalanen schließlich in der Liga und schmiss sie auch in der Champions League im Viertelfinale raus. Im Finale der Copa del Rey mussten die Blaugrana dann auch noch eine schmerzhafte Niederlage gegen Erzrivale Real Madrid hinnehmen. Martino trat unmittelbar nach dem 1:1 gegen Atletico am letzten Spieltag in LaLiga zurück und entschuldigte sich: "Es tut mir leid, dass wir nicht die Ziele erreicht haben, die dieser Verein Jahr für Jahr verfolgt hat", sagte er. "Ich möchte mich bei allen bedanken. Ich möchte mich bei den Spielern bedanken. Ich möchte nicht über ihre fußballerischen Qualitäten sprechen, sondern über ihre menschlichen Qualitäten. Dieser Verein hat großartige Menschen." Die Barça-Umkleidekabine hatte sich nie gegen Martino gestellt. Der damalige Spieler Xavi nahm ihn nach einer 1:3-Niederlage bei Real Sociedad in der zweiten Saisonhälfte in Schutz und sagte zu Reportern: "Wir haben nie an Martino gezweifelt, niemals. Er ist ein Gewinner. Und wenn er uns überrascht hat, dann war es das Beste". Es wurden immer wieder Fragen zu Martinos Verhältnis zu Messi gestellt, vor allem nachdem er den kleinen Zauberer im Rückspiel LaLigas gegen La Real ausgewechselt hatte, als Barça mit 4:1 in Führung ging. Doch Messis Niveau ist während seiner Amtszeit nie gesunken. Der argentinische Nationalspieler erzielte in dieser Saison in 46 Spielen 41 Tore und steuerte 14 Vorlagen für die Blaugrana bei. Als Martino den Verein verließ, war die Mannschaft immer noch in Topform. Nach der Verpflichtung von Luis Suarez im Sommer 2014 war es keine allzu große Überraschung, als das Team in der ersten Saison unter Martinos Nachfolger Luis Enrique das Triple gewann. Dennoch räumte Martino ein, dass er es besser hätte machen können. "Ich habe bei Barcelona einige monumentale Fehler gemacht", sagte er in einem Interview mit der argentinischen Clarin, kurz nachdem er den Verein verlassen hatte. Allerdings fügte er auch hinzu: "Alles, was ich in Barcelona gelernt habe, war von Stars umgeben zu sein, von den Besten der Welt." In Miami wird er es nun wieder mit einigen Weltstars zu tun haben - und hat sicher von damals dazugelernt.

© getty Inter Miami: Sergio Busquets und Lionel Messi wiedervereint "Auf dem Spielfeld trägst du immer die 5, aber in Wirklichkeit als Spieler und als Mensch bist du eine 10, Busi. Ich wünsche dir das Beste in deiner neuen Phase und immer, sowohl dir als auch deiner Familie. Danke für die vielen Momente, die wir auf und abseits des Platzes miteinander verbracht haben, viele gute und auch einige komplizierte ... Sie werden für immer bleiben!", schrieb Messi seinem früheren Mitspieler zu dessen Abschied aus Barcelona. Wahrscheinlich befanden sich die beiden da schon in Gesprächen darüber, ob Busquets nicht auch nach Miami kommen wolle. Auch der Spanier selbst preiste den Argentinier stets. "Messi ist der beste Spieler der Geschichte", wurde er im Dezember 2014 auf der offiziellen Website von Barça zitiert. "Ich war vor 50 oder 100 Jahren noch nicht dabei, aber ich denke, er ist der Beste aller Zeiten wegen all der Dinge, die er tut, und wegen der Rekorde, die er fast jeden Tag bricht. Es ist unmöglich, jemand anderen zu finden, der so talentiert ist wie er." Und es gab nur wenige Spieler oder Mitarbeiter, die von Messis überraschendem Abgang aus Barcelona sieben Jahre später härter getroffen wurden als Busquets. Im März sagte er dem spanischen Radiosender RAC1: "Natürlich vermisse ich ihn. Auf dem Spielfeld und außerhalb des Feldes. Niemand sonst hat uns das gegeben, was er uns gegeben hat. Er hat einen großen Unterschied gemacht." Messi und Busquets bestritten zusammen 567 Spiele für die Blaugrana und gewannen insgesamt 30 Trophäen, darunter drei Champions-League- und acht Liga-Titel. "Ich weiß noch, was Messi mir gesagt hat", sagte der ehemalige Barça-Trainer Pep Guardiola 2018 gegenüber Universo Valdano. "Nach zwei oder drei Tagen Training mit ihm (Busquets, d. Red.) kam er zu mir und sagte: 'Der gefällt mir'. Und ich sagte: 'Wenn es Schwierigkeiten gibt, wird er helfen'." Busquets war nie der wichtigste Vorlagengeber für Messi. Aber er erledigte die Drecksarbeit im Mittelfeld, die ihm die Freiheiten gab, im letzten Drittel Unruhe zu stiften - und leitete die Angriffe bravourös ein. Auf dem Höhepunkt seines Könnens war Busquets der beste defensive Mittelfeldspieler seiner Generation und inspirierte zahlreiche Talente, die längst in seine Fußstapfen getreten sind - darunter auch Rodri und Casemiro. Inter Miami und Messi selbst haben ihn geholt, um dem Team erneut als Lenker aus der Tiefe zu dienen.

© getty Inter Miami: Der Messi-Effekt "Spieler dieser Klasse verändern Ligen", sagte Martinoim April gegenüber The Athletic zu Messis Qualitäten. "In der MLS, einer Liga, die sich ständig weiterentwickelt und bei jeder Veränderung nach Spitzenleistungen strebt, wäre der Gewinn des besten Spielers der Welt von unglaublicher Bedeutung." Der geschäftsführende Eigentümer von Inter Miami, Jorge Mas, ging noch einen Schritt weiter, nachdem die Vereinbarung mit Messi getroffen worden war. "Ich denke, es wird immer ein Davor und ein Danach geben, wenn wir über den Sport in den Vereinigten Staaten sprechen", sagte er. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Nordamerika und den Vereinigten Staaten eine der beiden besten Ligen der Welt schaffen können, wenn nicht sogar die beste. Ich kann die Bedeutung dieses Transfers gar nicht hoch genug einschätzen." Messi wurde zum Spieler mit den meisten Titeln aller Zeiten, als er mit PSG eine zweite französische Meisterschaft gewann - nur wenige Monate nachdem er Argentinien bei der Weltmeisterschaft zum Titel geführt hatte. Der 36-Jährige könnte auch nochseinen achten Ballon d'Or abstauben. Bei PSG war Messi eher unglücklich - vor allem neben, aber auch auf dem Platz. Messi hat bewiesen, dass er noch nicht am Ende ist - auch, wenn er Europa verlässt. "Nachdem ich die Weltmeisterschaft gewonnen hatte und nicht mehr nach Barcelona zurückkehren konnte, war es an der Zeit, in die amerikanische Liga zu gehen, um den Fußball auf eine andere Art und Weise zu erleben und den Alltag mehr zu genießen", begründete er gegenüber der spanischen Mundo Deportivo seine Entscheidung, zu Inter Miami zu wechseln. "Wäre es eine Frage des Geldes gewesen, wäre ich nach Saudi-Arabien oder anderswo hingegangen". Der wirtschaftliche Nutzen der Verpflichtung von Messi war für den Verein bereits enorm, da sich die Zahlen in den sozialen Medien und die Ticketpreise verzehnfacht haben. Inter Miami ist jetzt das Team mit den meisten Followern im US-Sport, wenn man die Anhänger der NFL, MLB, NHL und anderer MLS-Teams mit einbezieht - nicht jedoch die NBA. Wenn Martino die richtigen taktischen Kniffe zieht, wird Messi Inter auch sportlich auf ein neues Niveau heben - auch das würde natürlich für Extra-Einnahmen sorgen.

© getty Wie wird Martino Inter Miami einstellen? Martino stellte Messi (natürlich) stets in den Mittelpunkt seiner taktischen Ideen, sowohl bei Barcelona als auch in Argentinien. Während seiner Zeit im Camp Nou bevorzugte er eine 4-3-3-Formation, in der Messi oft die Rolle der falschen Neun übernahm. Für die Albiceleste spielte Messi unter Martino ebenfalls im 4-3-3, dafür aber auf dem rechten Flügel. Martino erläuterte seinen Spielstil 2013 auf der Website von Barça: "Ich setze auf Ballbesitz, Angriff, stelle viele Männer in die gegnerische Hälfte und gehe Risiken ein." Er will, dass seine Spieler den Ball nur kurz halten, um den Druck so hoch wie möglich zu halten. Wenn der Gegner den Ball hat, wird Messi wie schon seit Jahren gewohnt seine Kräfte schonen dürfen, während seine Mitspieler pressen bzw. verteidigen. Der Weltmeister wird sich mit Sicherheit tiefer fallen lassen, wenn Inter Miami in Ballbesitz ist. Doch es fehlt noch ein schneller Spieler, der Messis Bälle hinter die Abwehr wie Mbappé verwerten kann. Martino hat in der Vergangenheit viel Wert auf seine Außenverteidiger gelegt. Der Argentinier will, dass sie mit nach vorne gehen, um Überzahl zu schaffen und Flanken zu schlagen. Busquets würde sich dann wohl noch tiefer fallen lassen, zwischen die beiden Innenverteidiger - um das Spiel erst einzuleiten und dann potenzielle Konter abzufangen. Inter Miami verfügt zwar nicht über die gleiche Spielertiefe und Qualität der vorherigen Mannschaften Martinos - aber er wird sicher auch auf Messis und Busquets' Wunsch hin an dem für ihn gewohnten 4-3-3 festhalten.