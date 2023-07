Deutsche Trainer im Ausland: Erfolgsgeschichten, Skandale und die Flucht vor der Heimat

Es gibt zahlreiche deutsche Trainer, die ihr Geld im Ausland verdienen. Wir blicken auf einen auserwählten Kandidatenkreis.

Vorweg: Wir beschäftigen uns hier nur mit den deutschen Klub-Trainern im Ausland. Die Nationaltrainer Ralf Rangnick (Österreich), Stefan Kuntz (Türkei), Jürgen Klinsmann (Südkorea), Gernot Rohr (Benin), Michael Weiß (Philippinen), Michael Feichtenbeiner (Myanmar) oder Konrad Fünfstück (Liechtenstein) bleiben außen vor.

© getty Michael Skibbe (Sanfrecce Hiroshima) In Japan leben - für viele Leute ein Traum, für den ehemaligen Bundesliga-Trainer seit eineinhalb Jahren Realität. Der gebürtige Gelsenkirchener trainiert den Erstligisten seit Februar 2022. Nach Rang drei in der vergangenen Saison belegt der Klub in der laufenden Spielzeit nach 21 Spieltagen Platz acht. Zuletzt lief es allerdings mau: In den vergangenen sechs Pflichtspielen gab es vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Skibbe ist wahrlich ein Wandervogel. Neben seiner jetzigen Station in Hiroshima und vielen Engagements in Deutschland, wie zum Beispiel für Borussia Dortmund oder die Hertha, verschlug es den 57-Jährigen schon an so manchen Fleck der Erde. Seine Vita weist noch vier Trainer-Jobs in der Türkei, einen für die Nationalmannschaft Griechenlands, einen in Saudi-Arabien und einen - vergleichsweise unspektakulären - in der Schweiz auf. Eine Rückkehr in die Bundesrepublik? Für Skibbe nur noch schwer vorstellbar: "Als Trainer zurück nach Deutschland möchte ich nicht mehr. Der öffentliche Umgang mit Trainern ist mir über die Jahre zu hektisch und laut geworden", erzählte der Trainer in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

© imago images / MIS Timo Schultz (FC Basel) Spieler, Teammanager, Jugendcoach, Co-Trainer und von Juli 2020 bis Dezember 2022 Cheftrainer der Profis: Schultz verbrachte 17 Jahre beim FC St. Pauli und ist damit eine Legende am Millerntor. Seit diesem Sommer hat der 45-Jährige eine neue Aufgabe beim Schweizer Erstligisten FC Basel. Der Auftrag ist klar: Der 20-fache Meister soll nach der mit Platz fünf lausigsten Saison seit 22 Jahren wieder an alte Erfolge anknüpfen. "Entscheidend ist, dass im Kraftraum, beim Physio und auf dem Platz der Fokus voll auf der Arbeit liegt", sagte Schultz dem Schweizer Blick kurz nach seinem Amtsantritt und verhängte damit quasi ein Handy-Verbot: "Heutzutage haben die Spieler mehr Angst vor einem Shitstorm auf Instagram als von mir unter vier Augen eine klare Ansage zu bekommen."

© getty Michael Wimmer (Austria Wien) In einer schwierigen Phase für den VfB Stuttgart kam er und übernahm das Zepter, zumindest für sieben Spiele. Wimmer folgte im Laufe der vergangenen Hinrunde bei den Schwaben auf Pellegrino Matarazzo und lieferte für den abstiegsbedrohten Bundesligisten wichtige Punkte zum Klassenerhalt. Zuvor agierte er unter dem gebürtigen US-Amerikaner als Co-Trainer. Eine Weiterbeschäftigung über den Interimsstatus hinaus war allerdings von vorne rein nicht sehr realistisch, auch wenn nicht ausgeschlossen. Das Argument, dass sich seine Spielweise mit der Matarazzos zu sehr ähneln würde, machte sich im Umkreis der Stuttgarter breit. Seit Jahresbeginn versucht der 43-Jährige sein Glück in Österreichs Hauptstadt. Er ist bei der Austria bereits der achte deutsche Trainer und beendete die vergangene Saison dort auf Platz fünf. Unter anderem aufgrund der finanziell angespannten Lage kann die Austria momentan noch nicht wieder an die Erfolge vergangener Tage anknüpfen. Der Verein muss womöglich noch eine Weile auf seinen nächsten Titel seit der Meisterschaft 2013 warten. Dazu sagte Wimmer in einem Transfermarkt-Interview: "Unmöglich ist es nie, aber RB Salzburg macht gute Arbeit. Sie, Graz und LASK sind aktuell schon sehr weit entfernt. Nichtsdestotrotz sollte es Ziel und Anspruch von einem Traditionsverein wie Austria sein, Step by Step wieder heranzurücken und die Distanz zu verkürzen."

© getty Thorsten Fink (VV St. Truiden) Beim HSV als Trainer keine Dekade zu prägen, ist wahrlich keine Schande. Fink erlebte wie einige Trainer nach ihm ziemlich wechselhafte Zeiten bei den Rothosen. Dabei lief es bei seiner vorherigen Station in Basel doch noch so gut. Mit einer Vita von zwei Schweizer Meisterschaften und dem Gewinn des Cups zeigte Fink früh, dass er ein Erfolgscoach sein kann. Trotzdem gelang ihm nie der in der Schweiz versprochene Durchbruch und er wanderte von einem Posten zum anderen, abgesehen von seiner dreijährigen Amtszeit bei Austria Wien. Nun geht seine Reise im belgischen Sint-Truiden weiter. Für Fink ist die neue Aufgabe in Belgien eine reizvolle: "Es gibt tolle Stadien, es wird Tempo-Fußball gespielt und viele junge, talentierte Spieler spielen dort", äußerte sich der Trainer in einem Interview mit Sport1.

© getty Uwe Rösler (Aarhus GF) Bekannt aus seiner Zeit bei der Fortuna, lebte der 54-Jährige schon in vielen Städten Europas, bevorzugt im Vereinigten Königreich und in skandinavischen Ländern. Viele erfolgreiche Trainerstationen hinter sich, leitet Rösler momentan die ehemalige Mannschaft von Deutschlands U21-Kapitän Yann Aurel Bisseck. In der abgelaufenen Spielzeit belegte Aarhus unter ihm den vierten Rang in der dänischen Superligaen. Eines von Röslers Vorbilder ist City-Coach Pep Guardiola. "Er findet immer wieder neue Nuancen, um nicht ausrechenbar zu sein und mit neuer Dynamik weitere Titel zu gewinnen", lobte er den Spanier beim kicker.

© getty Jürgen Klopp (FC Liverpool) Wer ihn nicht kennt, hat die letzten Jahre nichts mit dem runden Leder am Hut gehabt und wer ihn nicht mag, hat den Fußball nie geliebt, würde so manch einer behaupten. Kloppo ist Kult - nicht nur durch seine lässige und rundum sympathische Art beliebt wie kaum ein Zweiter, sondern auch ein Aushängeschild und Musterbeispiel dafür, warum deutsche Trainer auf dem ausländischen Markt derzeit so gefragt sind. Mit Borussia Dortmund vor elf Jahren der letzte Bezwinger der Bayern um die deutsche Meisterschaft gewesen, formte er aus einem kriselnden FC Liverpool eines der weltweit besten Teams und führte die Reds 2019 zum CL-Titel. Doch in der abgelaufenen Spielzeit erlebte der 56-Jährige mit seinen Reds so etwas wie eine Horror-Saison: Viele Verletzungen und inkonstante Leistungen resultierten in einem unzufriedenstellenden fünften Platz in der Liga. Damit konnte man sich nicht für die Champions League qualifizieren.

© imago images Josef Zinnbauer (Raja Casablanca) Ex-HSV Trainer Zinnbauer steht mittlerweile in Marokko, genauer gesagt in der Liga namens "Botola Pro Inwi" an der Seitenlinie. Dort blieb er in seinen ersten vier Ligaspielen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Unentschieden). Mit seinem vorherigen Job sorgte der 53-Jährige für Negativschlagzeilen. Während deutsche Trainer, die in Russland tätig waren, das Land aufgrund des Krieges mit der Ukraine verließen (Daniel Farke/FK Krasnodar, Markus Gisdol/Lokomotive Moskau), entschied sich Zinnbauer bewusst für eine Trainerstelle in Moskau (ebenfalls Lokomotive Moskau). Für Gisdol ist ein Engagement in Russland momentan moralisch nicht vertretbar: "Fußballtrainer ist für mich der schönste Job der Welt. Ich kann meiner Berufung aber nicht in einem Land nachgehen, dessen Staatsführer einen Angriffskrieg mitten in Europa verantwortet", schilderte er nach Amtsniederlegung gegenüber der Bild.

© getty Florian Kohfeldt (KAS Eupen) Ein Trainer, bei dem die Meinungen der Fans weit auseinander gehen. Nach einer durchwachsenen Anstellung in Wolfsburg und einer inkonstanten Zeit in Bremen will der 40-Jährige in Belgien den Neuanfang machen und unter Beweis stellen, welches Potenzial in ihm steckt. In Eupen sieht er dafür eine gute Möglichkeit: "Tatsächlich gehe ich den Schritt aber mit maximaler Überzeugung - und habe dafür Optionen ausgeschlagen, bei denen der Vereinsname auf dem Papier für Außenstehende sicher klangvoller gewesen wäre" , erklärte der Ex-Werderaner gegenüber dem kicker. Um diese Mission erfolgreich zu bestreiten, lockte Kohfeldt bereits seine ehemaligen Schützlinge Kevin Möhwald und Bartosz Bialek nach Eupen.

© imago images Carsten Jancker (DSV Leoben) Für Ex-Bayern Spieler Jancker ging es über österreichische Stationen wie den SV Horn und den FC Marchfeld nach Leoben. Der Deutsche leistet in Österreichs unteren Ligen gute Arbeit, ein Punkteschnitt von 2,34 in den vergangenen zwei Jahren und ein Doppelaufstieg bis in die 2. Liga sprechen für sich. Trainerarbeit in Österreich - für Jancker im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit: "Meine Frau ist Wienerin. Sie ist früher viel mit mir mitgereist. Nach meiner Karriere haben wir überlegt, wo wir hingehen. Durch die Umstände ist es Wien geworden" , erläuterte der 48-Jährige in einem Interview mit der Kronen-Zeitung.

© getty Roger Schmidt (Benfica) Er ist zurzeit einer der erfolgreichsten deutschen Trainer im Ausland und wenn man so will ein internationaler Shooting-Star. Klar, der 56-Jährige war zumindest in den deutschsprachigen Ländern und der Niederlande vor seiner Amtszeit in Lissabon kein unbeschriebenes Blatt, trotzdem coachte er sich durch eine bockstarke Saison mit Benfica ins Rampenlicht. In Portugals Liga sicherte sich Schmidts Mannschaft den Titel und vor allem in der Champions League sorgten sie mit dem Erreichen der Runde der letzten Acht für großes Aufsehen.

© getty Peter Hyballa (NAC Breda) Der gebürtige Bocholter stellte sich in seiner 30-jährigen Trainerkarriere schon so mancher Aufgabe und sorgte auch neben dem Platz schon für die eine oder andere Schlagzeile. Als ZDF-Experte bei der EM 2021 stark kritisiert, in Dänemark per offenem Brief von Spielern zum Rücktritt gezwungen und in seinem Trainerdasein oftmals nicht ernst genommen, musste der 47-Jährige schon einiges einstecken. In Hyballas langer Auflistung von Arbeitgebern könnte der jetzige eine seiner größten Erfolgsgeschichten darstellen. Beim niederländischen Zweitligisten, wo er bereits das zweite Mal coacht, fühlt sich der Deutsche wohl und die Ergebnisse stimmen (2022/2023 Platz sechs). "Geil, eine junge Truppe, die ordentlich Gas geben kann", sagte Hyballa schon in einem SPOX-Interview vor drei Jahren.

© getty Matthias Jaissle (RB Salzburg) Im Sommer 2014, nur ein paar Monate nach seinem Karriereende bei der TSG Hoffenheim, begann der ehemalige Innenverteidiger bei RB Leipzig seine Trainerlaufbahn. Nach mehreren Jahren als Co-Trainer fungierte der Deutsche ab 2021 erstmals als Chefcoach. Und in typischer RB-Manier, wie sollte es auch anders sein, hieß die erste Station für Trainertalent Jaissle FC Liefering. Durch erfolgreiche Arbeit in Österreichs 2. Liga machte der 35-Jährige auf sich aufmerksam und empfahl sich für den nächsten Schritt zu Red Bull Salzburg. In Salzburg machte sich Jaissle in den vergangenen zwei Jahren auch auf dem internationalen Markt einen Namen. Seine Arbeit fruchtete, die mit Spielern wie Karim Adeyemi und Noah Okafor bestückte Mannschaft spielte sich in einen Rausch und konnte neben den erwarteten nationalen Titeln erstmals bis ins Achtelfinale der Champions League vordringen.

© getty Thomas Doll (Persija Jakarta) "Das ist doch alles bla bla bla, alles bla bla bla ist das!" Doll lieferte mit diesem Spruch neben dem Platz einen der ikonischsten Momente der Bundesliga-Historie. Damals beim BVB und heute in Indonesien - sein Arbeitsumfeld könnte wohl kaum unterschiedlicher sein. Die indonesische Liga hat bereits begonnen und Dolls Team holte fünf Punkte aus den ersten vier Spielen. Auch in der Zwischenzeit hat es sich der 57-Jährige mit Beschäftigungen auf Zypern oder in Saudi-Arabien gut gehen lassen, wobei seine Arbeit als Trainer nicht unvermerkt bleiben darf. So holte der Deutsche in seiner fünfjährigen Amtszeit bei Ferencváros in Ungarn fünf Titel.

© getty Daniel Farke (Leeds United) In der englischen Championship kennt sich Farke aus. In seiner vierjährigen Amtszeit bei Norwich City, mit dem Aufstieg vor vier Jahren in die Premier League gekrönt, wurde der 46-Jährige aus Büren-Steinhausen von den Fans gefeiert. Wenngleich das Team im Jahr darauf direkt wieder abstieg. "Der Verein war für den Aufstieg 2019 einfach noch nicht bereit", schilderte der Deutsche die damalige Situation in einem kicker-Interview. Auch bei seiner letzten Station in Mönchengladbach lief es suboptimal. Die Mannschaft stagnierte und das Umfeld wurde unruhiger. Die Konsequenz: Farke und die Fohlen gingen diesen Sommer getrennte Wege. Nun soll er Absteiger Leeds zum Wiederaufstieg in die erste Liga führen.

© getty Alexander Blessin (Union Saint-Gilloise) Der 50-Jährige wurde zuletzt mit der Nachfolge von Bruno Labbadia beim VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Kein Wunder, immerhin kommt der Deutsche ursprünglich aus Baden-Württembergs Landeshauptstadt. Die Schwaben entschieden sich letztlich aber für Sebastian Hoeneß und Blessin zog es diesen Sommer stattdessen nach Belgien. Mit Saint-Gilloise trainiert der Stuttgarter jetzt eine Mannschaft, die in den vergangenen Monaten wie Phönix aus der Asche stieg. Erst vor zwei Jahren aufgestiegen, spielte sich die Truppe direkt in ihrer Debütsaison zum Meistertitel und vergangene Spielzeit zur Vize-Meisterschaft. Außerdem kam man dieses Jahr in der Europa League bis ins Viertelfinale, wo man sich Bayer Leverkusen geschlagen geben musste.

Thomas Brdaric (Al-Arabi SC) Andere gehen nach Saudi-Arabien, Brdaric übernimmt in Kuwait. Kaum ein deutscher Trainer kann eine so bunte Karriere nach der aktiven Spielerkarriere aufweisen wie der 48-Jährige. Von Sportdirektoren-Posten in Usbekistan und Belarus über Trainer-Jobs in Steinbach, Nordmazedonien, Albanien und Indien - Brdaric sollte so etwas wie einen Kulturschock wohl kaum mehr kennen. In einem Interview mit SPOX äußerte sich Brdaric zu seinen Anfängen und dem ungewöhnlichen Werdegang: "Das war kein bewusster Plan, das hat sich so ergeben. Nach meiner Zeit im NLZ von Bayer Leverkusen konnte mich mein Berater 2011 bei Dinamo Minsk unterbringen. Das war mein Türöffner in den Profifußball", meinte er.

© imago images Kosta Runjaic (Legia Warschau) In Deutschland nie in der ersten Bundesliga gecoacht, erfüllte sich der 52-Jährige diesen Traum in Polen. Nach fünf Jahren in Stettin ging es für ihn in die Hauptstadt. Dort feierte er vergangene Saison den ersten Titel seiner Trainerkarriere (polnischer Pokal). Für Runjaic läuft es im Ausland prima, auch wenn man hier vielleicht nur wenig davon mitbekommt. Dazu äußerte sich der ehemalige Lautern-Coach im kicker: "Na ja, Legia ist der größte Verein in einem traditionsreichen Fußball-Land mit 38 Millionen Einwohnern. Ist das wirklich eine kleinere Bühne als die 2. Bundesliga?"