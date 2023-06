Die besten Sprüche von Zlatan Ibrahimovic: "Der Zwerg und ich reichen vollkommen!"

Zlatan Ibrahimovic hat seine Karriere im Alter von 41 Jahren beendet. Zum Abschied schauen wir zurück auf seine besten Sprüche.

"Wenn ich einen Raum betrat, in dem Guardiola war, verließ er das Zimmer. Vielleicht hatte er Angst vor mir."

"Was der mit dem Ball kann, kann ich mit der Orange." (Über den norwegischen Stürmer John Carew)

"Fragen Sie doch mal Ihre Frau!" (Zu einem Reporter auf die Frage, woher er die Kratzer in seinem Gesicht habe)

© getty

"Erst ging ich nach links, das machte er auch. Dann ging ich nach rechts, das machte er auch. Dann ging ich wieder nach links - und er ging und kaufte sich einen Hot-Dog." (Über Liverpool-Verteidiger Stéphane Henchoz)

"Hör mal, Meister, du hast mir gar nichts zu sagen - geh in dein Büro und schreib Briefe!" (Zu Louis van Gaal)

"Er sollte wissen, dass ich in Manchester nicht König werden will, ich werde Gott in Manchester!" (Über "König" Eric Cantona)

"Ich fühle mich wie Benjamin Button. Ich wurde alt geboren, und ich werde jung sterben."