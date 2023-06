Cristiano Ronaldos erstes halbes Jahr bei Al-Nassr: Verlorener Meistertitel und viel Theater

Al-Nassr war Tabellenführer, als CR7 im Januar für viel Geld kam - doch dann wurde der Klub von Al-Ittihad noch überholt.

Cristiano Ronaldo hat es drauf - zumindest noch mehr Geld auf seinem Konto. Denn seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien ist er laut Forbes wieder der bestverdienende Sportler der Welt.

Auf dem Spielfeld sieht die Sache allerdings nicht ganz so erfreulich für ihn aus. Als CR7 im Januar in Riad ankam, stand Al-Nassr an der Spitze der saudischen Profiliga. Doch Ronaldos neuer Klub landete am Ende nur auf dem zweiten Platz - hinter Al-Ittihad, das seinen ersten Titel seit 14 Jahren holte. Ronaldo und Co. waren dafür hauptverantwortlich, denn Al-Nassr spielte am Samstag gegen Al-Ettifaq nur 1:1. Durch dieses Resultat liegt der Ronaldo-Klub bei nur noch einem ausstehenden Spiel fünf Punkte hinter dem bereits jetzt schon feststehenden Meister.

Was lief also schief beim haushohen Favoriten? Hat Al-Nassr den Titel leichtfertig weggeworfen? Und war die Verpflichtung von Ronaldo ein Faktor in der enttäuschenden zweiten Saisonhälfte?