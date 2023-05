Maradona, Haaland und Co.: Der Stern dieser Stars ging einst bei der U20-WM auf

Bis zum 11. Juni findet aktuell die U20-WM 2023 in Argentinien statt. Bei den vorherigen Ausgaben blühten schon einige Stars auf.

SPOX blickt zurück auf einige der größten Namen und denkwürdigsten Leistungen in der Geschichte der U20-Weltmeisterschaft!

Das größte Problem der diesjährigen Ausgabe ist jedoch seine Überschneidung mit dem Liga-Alltag. So fehlen die meisten der besten U20-Spieler der Welt, weil sie noch für ihren Verein am Ball sind.

Das Turnier von 1979 war die zweite Auflage der U20-Weltmeisterschaft, bei der eine der großen Legenden des Fußballs seinen Durchbruch feierte. Bevor er in Argentinien und Neapel zu einer Art Gott wurde, war Diego Armando Maradona ein Teenager bei der FIFA-Jugendweltmeisterschaft. Seine sechs Tore und die acht von Ramon Diaz führten Argentinien zum Titel, wobei beide im Finale beim 3:1-Sieg gegen die Sowjetunion trafen.

Nach dem Gewinn des Turniers 1989 brachte Portugal für das Turnier 1991 im eigenen Land eine noch stärker besetzte Mannschaft auf die Beine. Die späteren Legenden Figo und Rui Costa führten das Team an, das vor über 125.000 Zuschauern im Estadio da Luz das Finale gegen Brasilien erreichte.

Die argentinische Mannschaft von 1997 legte den Grundstein für eine ganze Generation. Scaloni, der schließlich als Nationaltrainer 2022 den Weltmeistertitel holte, war eines von mehreren bekannten Gesichtern in der Mannschaft, die damals die U20-Weltmeisterschaft gewann.

Ebenfalls im spanischen Kader stand Iker Casillas. Der vielleicht größte Star des Turniers spielte jedoch für Brasilien: Ronaldinho erzielte in vier Spielen drei Tore, bevor seine Mannschaft aus dem Turnier ausschied.

Es dauerte weitere elf Jahre, bis Spanien die Weltmeisterschaft der Großen gewann, doch der Weg zu diesem Triumph begann in Nigeria. Bevor er zu einem der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten wurde, war Xavi während der gesamten WM 1999 Spaniens bester Spieler. Im Finale schlug man Japan deutlich mit 4:0.

Der frühere Barça-Stürmer erzielte dabei zwei Hattricks und trug sich auch im Finale in die Torschützenliste ein, als Argentinien Ghana mit 3:0 besiegte und seinen vierten Titel holte.

Von allen argentinischen Legenden, die an diesem Turnier teilgenommen haben, hat keiner das erreicht, was Saviola 2001 im eigenen Land geschafft hat. Der Stürmer erzielte elf Tore im Turnier - die meisten bei einer U20-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Natürlich gewann er auch den Goldenen Schuh und setzte sich damit gegen Adriano (Brasilien) und Djibril Cisse (Frankreich) durch.

Er war nie für seine Torjägerqualitäten bekannt, doch 2003 gelang Fernandinho ein bedeutender Treffer. Der spätere Kapitän von Manchester City erzielte im Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten das einzige Tor und führte Brasilien zu einem 1:0-Sieg über Andrés Iniestas Spanien.

Das Turnier 2005 in den Niederlanden war ein Grundpfeiler für Lionel Messis Triumph 2022 in Katar.

In der Mannschaft von 2005 stand er etwas im Schatten von Messi, doch zwei Jahre später, als Argentinien seinen Titel verteidigte, gab es für Aguero keinen Schatten mehr - er selbst stand im Rampenlicht.

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London überzeugte Oscar auch und wechselte dann zum FC Chelsea.

Pogba wurde nicht nur 2018 Weltmeister in Russland, sondern auch 2013 in der Türkei mit der U20 Frankreichs.

In der darauffolgenden Saison gelang ihm der Durchbruch bei Real Madrid, wo er seither ein wichtiger Spieler ist - und einer der besten Mittelfeldspieler seiner Generation.

2019 - Erling Haaland (Norwegen)

Die Ukraine gewann 2019 den Titel, indem sie Südkorea im Finale besiegte - aber der Star des Turniers war ein Spieler, der schon in der Gruppenphase ausschied.

Haaland wurde in diesem Sommer in Polen zum Superstar und lieferte die beste Leistung in der Geschichte des Turniers ab. Der norwegische Star erzielte beim 12:0-Sieg gegen Honduras neun (!) Tore und stellte damit einen Rekord für die Ewigkeit auf.

Der heutige Star von Manchester City holte sich den Goldenen Schuh, obwohl er nur in einem Spiel traf und nicht in der K.-o.-Phase spielte. Heute wissen wir, dass das kein Zufall war.