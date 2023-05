Die besten Trainer des 21. Jahrhunderts: Jürgen Klopp verpasst das Treppchen knapp

Wer sind die besten Trainer seit 2000? SPOX und GOAL haben sich entschieden. Mit dabei: Die Trainer der beiden Champions-League-Halbfinalisten Manchester City und Real Madrid.

Am Mittwoch werden sie im Halbfinal-Rückspiel der Champions League zwischen Real Madrid und Manchester City erneut aufeinandertreffen. Ancelotti ist nur noch zwei Spiele davon entfernt, der zweite Trainer zu werden, der die Trophäe verteidigt - während Guardiola verzweifelt versucht, den Henkelpott zum ersten Mal seit zwölf Jahren in die Hände zu bekommen.

© getty

10. Antonio Conte

Jedes Mal, wenn Conte eine Mannschaft übernimmt, ist sie erfolgreich. Doch bevor er geht, richtet er auch einiges an Chaos an - Tottenham-Fans können das sicher bestätigen.

Aber nicht viele Trainer können von sich behaupten, dass sie fünf Meistertitel in zwei Ligen gewonnen und große Klubs wie Juventus, Inter und Chelsea wieder zu Ruhm und Ehre geführt haben, nachdem sie von ihren Vorgängern im Chaos übernommen hatten.

Der einzige Kritikpunkt an Conte ist seine Bilanz auf europäischem Parkett. Sein Inter scheiterte 2020 im Finale der Europa League an Sevilla und kam dann auch in der Champions League nicht über die Gruppenphase hinaus - ein Schicksal, das auch seine Juve-Mannschaft in der Saison 2013/14 ereilte. Er ist außerdem nie über das Viertelfinale der Champions League hinausgekommen - obwohl er stets große Spieler und Mannschaften trainierte.